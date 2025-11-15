IPL Trade: ஜடேஜா, சாம்சன் மட்டுமல்ல... டிரேட் செய்யப்பட்ட இத்தனை வீரர்கள்...!

IPL Trade 2026: ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் டிரேட் தற்போது உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் மட்டுமின்றி பல்வேறு வீரர்கள் டிரேட் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
#TATAIPL 2026 - Player Trade updates
A look at all the trades ahead of today's retention deadline
Details of all trades https://t.co/wLTQBlcame pic.twitter.com/OfmEpSM4Bi
— IndianPremierLeague (@IPL) November 15, 2025
