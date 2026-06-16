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கால்பந்து உலகக் கோப்பை : அமெரிக்க மைதானத்தில்... ஈரான் வீரரின் 'ஷாக்' செயல்

FIFA World Cup 2026 : அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் ஈரான் - நியூசிலாந்து அணிகள் மோதின. ஏற்கெனவே மிகுந்த பரபரப்பு மிகுந்த இப்போட்டியில் ஈரான் வீரர் களத்தில் செய்த செயல் பலரையும் முகம் சுழிக்க வைத்துள்ளது, கண்டனங்கள் எழுந்து வருகின்றன. 

Written BySudharsan G
Published: Jun 16, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:54 PM IST
கால்பந்து உலகக் கோப்பை : அமெரிக்க மைதானத்தில்... ஈரான் வீரரின் 'ஷாக்' செயல்
Image Credit: Image Credit : Iran Player Celebration | Image Source : X/@SohailKhan10584

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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கால்பந்து உலகக் கோப்பை : அமெரிக்க மைதானத்தில்... ஈரான் வீரரின் 'ஷாக்' செயல்
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