/கால்பந்து உலகக் கோப்பை : அமெரிக்க மைதானத்தில்... ஈரான் வீரரின் 'ஷாக்' செயல்

FIFA World Cup 2026 : பெரிய எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில், பிபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை கடந்த ஜூன் 12ஆம் தேதி (இந்திய நேரப்படி) தொடங்கியது. குரூப் சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இதுவரை 16 போட்டிகள் முடிந்துள்ளன.
மொத்தம் 12 குரூப்கள் உள்ள நிலையில், இதுவரை 7 குரூப்களில் இடம்பெற்றுள்ள 28 அணிகள் தலா 1 போட்டியை விளையாடி உள்ளன. இன்னும் 20 அணிகள் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. பிரான்ஸ், அர்ஜென்டினா, போர்ச்சுகல், இங்கிலாந்து, குரேஷியா, கொலம்பியா உள்ளிட்ட முன்னணி அணிகள் இனிமேல்தான் விளையாட உள்ளன.
அந்த வகையில், இந்திய நேரப்படி இன்று அதிகாலை நடைபெற்ற போட்டியில் ஈரான் - நியூசிலாந்து அணிகள் மோதின. மத்திய கிழக்கில் பெரும் போர் பதற்றம் நிலவும் நிலையில், அமெரிக்காவில் நடைபெறும் பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் ஈரான் அணி விளையாடுவது பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கியிருந்தது. எனவே, இப்போட்டியின் மீதும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.
குரூப் ஜி பிரிவில் இடம்பெற்ற இந்த இரு அணிகள் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் SoFi மைதானத்தில் மோதின. இப்போட்டியில், நியூசிலாந்து வீரர் எலிஜா ஜஸ்ட் 7வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்து மிரட்டினார். இதற்கு ஈரான் வீரர் ரமின் 32வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்து பதிலடி கொடுத்தார். இதனால் முதல் பாதியில் 1-1 என போட்டி சமநிலை பெற்றது
தொடர்ந்து மீண்டும் நியூசிலாந்து வீரர் எலியா ஜஸ்ட் 55வது நிமிடத்தில் கோல் அடிக்க, அடுத்த 9வது நிமிடத்தில் அதாவது 64வது நிமிடத்தில் ஈரான் வீரர் முகமது மொஹேபி கோல் அடித்து ஆட்டத்தை மீண்டும் சமன் செய்தார். கடைசிவரை அடுத்து யாரும் கோல் அடிக்காததன் காரணமாக நியூசிலாந்து - ஈரான் அணிகள் மோதிய போட்டி 2-2 என்ற கோல் கணக்கில் டிராவானது.
ஈரான் மிட்பீல்டர் முகமது மொஹேபி அணியின் 2வது கோலை அடித்த பின் செய்த செலபிரேஷன் தான் தற்போது உலகளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஈரான் - அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் இடையேயான போர் தற்போது முடிவுறும் தருவாயில் உள்ளது. அப்படியிருக்க ஈரான் வீரரின் நேற்றைய செயல் அமெரிக்கர்களை முகம் சுழிக்க வைத்திருக்கிறது.
After their second goal, players from the Islamic Republic’s team Mohammad Mohebi made a gun-like gesture, a deeply disturbing and threatening act aimed at Iranian fans and the people in the stands.— Nasim Azadi (@Nasiiim88) June 16, 2026
This was not a celebration. It was
intimidation.#MohebiIRGCTerrorist
He must… pic.twitter.com/1JwIpJy9Wh
64வது நிமிடத்தில் அந்த முக்கிய கோலை அடித்த பின்னர் பார்வையாளர்களை நோக்கி ஓடிய அவர், தனது கை விரல்களை துப்பாக்கிப் போல் வைத்துக்கொண்டு சுடுவது போன்ற கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டார். ஈரான் வீரரின் இந்த கொண்டாட்டம் பெரும் கண்டனத்தை சமூக வலைதளங்களில் உண்டாக்கியது.
போர் பதற்றம் இருக்கும் சூழலில், அமெரிக்காவில் வைத்து ஈரான் வீரர் சுடுவது போல் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபடுவது பெரும் சர்ச்சையை உருவாக்கியிருக்கிறது. இதுபோன்ற சைகைகள் பொருத்தமற்றது என கருதி, இச்சம்பவம் குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
முன்னதாக, ஆட்டம் தொடங்குவதற்கு முன் ஈரான் தேசிய கீதம் இசைக்கப்பட்டது. பலரும் கைத்தட்டி வரவேற்றாலும், பார்வையாளர்களின் சில பகுதிகளில் இருந்து கூச்சலிட்டு ஏளனம் செய்ததையும் பார்க்க முடிந்தது.
உலகின் மிகப்பெரிய ஈரானிய புலம்பெயர் சமூகங்கள் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில்தான் அதிகம் இருக்கிறது, அங்குதான் போட்டியும் நடைபெற்றது. அங்கு வெளிப்பட்ட முரண்பட்ட எதிர்வினைகள், வெளிநாடுகளில் வாழும் ஈரானியர்களிடையே தொடர்ந்து நிலவிவரும் பிளவுகளை எடுத்துக்காட்டும் விதமாக உள்ளது.
ஈரான் அணியை பொருத்தவரை அடுத்து வரும் ஜூன் 22ஆம் தேதி பெல்ஜியம் அணியையும், வரும் ஜூன் 27ஆம் தேதி எகிப்து அணியையும் எதிர்கொள்ள இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.