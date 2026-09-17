/கேப்டன் ரிஷப் பண்ட்... இந்திய அணியில் இடமில்லை... Rest of India ஸ்குவாட் அறிவிப்பு

Irani Cup 2026, Rest Of India Squad: இந்திய உள்நாட்டு சீசன் தொடங்கியிருக்கிறது. இந்த நீண்ட உள்நாட்டு சீசனின் தொடக்கமாக துலீப் டிராபி தொடர் சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்தது. கிழக்கு மண்டலம் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
அடுத்து இரானி கோப்பை போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. தொடர்ந்து அக்டோபர் மாதம் ரஞ்சி கோப்பை தொடரின் முதற்கட்ட போட்டிகள் தொடங்கும். நவம்பர் - டிசம்பரில் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடர், டிசம்பர் - ஜனவரியில் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரும் நடைபெறும். அடுத்து ஜனவரி தொடங்கி மார்ச் தொடக்கம் வரை ரஞ்சி கோப்பையின் பிற போட்டிகள் நடைபெறும்.
இரானி கோப்பை போட்டி என்பது இந்தியாவின் பிரபலமான முதல் தர போட்டியாகும். ஒரே ஒரு போட்டி மட்டுமே நடைபெறும். அதில் ரஞ்சி கோப்பை தொடரின் நடப்பு சாம்பியன் அணியும், பிற ரஞ்சி அணிகளின் வீரர்கள் அடங்கிய Rest Of India அணியும் மோதும். ரஞ்சி கோப்பை தொடரின் 25வது ஆண்டை போற்றும் வகையில் 1959-60 சீசனில் தொடங்கப்பட்டது.
இதுவரை பாம்பே அணி 15 முறையும், கர்நாடக அணி 6 முறையும், விதர்பா அணி 3 முறையும், டெல்லி 3 முறையும் கோப்பை வென்றுள்ளன. Rest Of India 30க்கும் மேற்பட்ட முறை கோப்பையை வென்றிருக்கிறது. கடந்த 2025-26 சீசனில் இரானி கோப்பையை விதர்பா அணி வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், 2026-27 சீசனுக்கான இரானி கோப்பை போட்டியில் ஜம்மு காஷ்மீர் தலைநகர் ஸ்ரீநகரில் உள்ள ஷேர்-இ-காஷ்மீர் மைதானத்தில் வரும் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. 5 நாள் ஆட்டமாக இப்போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. ரஞ்சி கோப்பையின் நடப்பு சாம்பியன் ஜம்மு காஷ்மீர் அணியுடன், Rest of India அணி மோத உள்ளது.
இந்தச் சூழலில், Rest of India அணி ஸ்குவாடை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. ரிஷப் பண்ட் தலைமையில் Rest Of India அணி களம் காண உள்ளது. மும்பை வீரர் சர்பராஸ் கான் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Rest of India squad announced for the Irani Cup against the Ranji Trophy champions Jammu & Kashmir.— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 16, 2026
Rishabh Pant [C, WK], Sanat Sangwan, Shikhar Mohan, Sudip Gharami, Sarfaraz Khan [VC], Smaran Ravichandran, Manav Suthar, Saransh Jain, Akash Deep*, Mukesh Kumar,…
சமீபத்தில் முடிந்த துலீப் டிராபி தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய கிழக்கு மண்டல அணி வீரர்கள் ஷிகர் மோகன், சுதிப் கராமி, முகேஷ் குமார், அனுகுல் ராய் ஆகியோர் தேர்வாகி உள்ளனர். தெற்கு மண்டலத்தில் இருந்து ஸ்மரன் ரவிசந்திரன் மட்டும் தேர்வாகி உள்ளார்.
இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இந்திய அணி சார்பாக விளையாடிய மானவ் சுதார், சரண்ஷ் ஜெயின் உள்ளிட்டோரும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். மகாராஷ்டிரா இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர் முகேஷ் சௌத்ரி, மத்திய பிரதேச வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஆர்யன் பாண்டே ஆகியோருக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பேக்அப் விக்கெட் கீப்பராக ஆர்யன் ஜூயல் சேர்க்கப்பட்டார். கிழக்கு மண்டல வீரர் ஆகாஷ் தீப் ஸ்குவாடில் சேர்க்கப்பட்டாலும், அவர் பிட்னஸை நிரூபிக்க வேண்டும்.
Rest of India ஸ்குவாட்: ரிஷப் பந்த் (கேப்டன், விக்கெட் கீப்பர்), சனத் சங்வான், ஷிகர் மோகன், சுதிப் கராமி, சர்ஃபராஸ் கான் (துணை கேப்டன்), ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன், மானவ் சுதர், சரண்ஷ் ஜெயின், ஆகாஷ் தீப்*, முகேஷ் குமார், முகேஷ் சவுத்ரி, ஆர்யன் ஜுயல் (விக்கெட் கீப்பர்), ஆர்யன் பாண்டே, அனுகுல் ராய், ஆர்யன் பாண்டே.