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கேப்டன் ரிஷப் பண்ட்... இந்திய அணியில் இடமில்லை... Rest of India ஸ்குவாட் அறிவிப்பு

Irani Cup 2026: இரானி கோப்பை 2026-27 போட்டியில் ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கும் Rest of India அணியின் ஸ்குவாடை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. ரிஷப் பண்ட் கேப்டனாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Sep 17, 2026, 01:30 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:30 AM IST
கேப்டன் ரிஷப் பண்ட்... இந்திய அணியில் இடமில்லை... Rest of India ஸ்குவாட் அறிவிப்பு
Image Credit: Rishabh Pant | File Image : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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