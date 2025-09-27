Asia cup final: இந்த வீரரை பைனலில் விட்டுடாதீங்க.. முன்னாள் வீரர் அட்வைஸ்!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டியில், அர்ஷ்தீப் சிங்கை எடுக்காமல் விட்டுடாதீங்க என முன்னாள் வீரர் இர்பான் பதான் அட்வைஸ் செய்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 27, 2025, 04:58 PM IST

2025 ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் முக்கியமான சூப்பர் 4 போட்டியில் இந்தியா இலங்கையை எதிர்த்து களமிறங்கியது. முதல் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 202 ரன்களை குவித்தது. இதில் அதிகபட்சமாகஅபிஷேக் சர்மா 61, திலக் வர்மா 49* மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் 39 ரன்கள் அடித்தனர். 

இதையடுத்து இலங்கை அணி அதே ரன்களுடன் 202/5 விக்கெட்டுகளை சமநிலையில் முடித்த இடத்தில் நிசாங்கா (107) மற்றும் குசால் பெரேரா (58) முக்கிய பங்களிப்பாளர்களாக இருந்தனர். பின்னர் வெற்றியை தீர்மானிக்க சூப்பர் ஓவர் நடத்தப்பட்டது. அதில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது. வெற்றிக்கு அர்ஷ்தீப் சிங் முக்கிய பங்கு வகித்தார். சிறப்பாக பந்து வீசிய அவர் வெறும் 2 ரன்கள் மட்டுமே கொடுத்து 2 விக்கெட்களையும் கைப்பற்றினார். இதனைத் தொடர்ந்து, ஹஸரங்கா வீசிய முதல் பந்தில் கேப்டன் சூரியகுமார் யாதவ் 3 ரன்கள் அடித்து இந்தியா வெற்றியை உறுதி செய்தார். 

2024 டி20 உலகக் கோப்பையில் அதிகமான விக்கெட் சாதனையை அசத்திரமாக புரிந்து கொண்ட அர்ஷ்தீப் சிங் தற்போது இந்திய அணியின் திறமையான பவுலர்களில் ஒருவராகப் பார்க்கப்படுகிறார். கடந்த சில மாதங்களில் கௌதம் கம்பீர் இவரை தொடர்ந்து பெஞ்சிலேயே வைத்தது குறித்து முன்னாள் பந்து வீச்சாளர் இர்பான் பதான் விமர்சனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இர்பான் பதான் கூறியதாவது: "அர்ஷ்தீப் சிங் போன்ற அழுத்தத்துக்கு உட்பட்ட சூழ்நிலையில் துல்லியமான யார்கர் பந்துகளை வீசும் திறனும் உள்ளது. அவருக்கு பும்ராவுடன் பந்து வீச்சின் தரமும் திறனும் இணைந்திருக்கிறது. நான் ஆரம்பத்திலிருந்தே அவர் பிளேயிங் 11-ல் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி வந்தேன். தேவையான நேரங்களில் அவர் மிக முக்கிய பந்து வீச்சைப் வெளிப்படுத்துவார்."

மேலும், "அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு வாய்ப்பு தராமல் துபே போன்ற ஆல் ரவுண்டர்களை அணியில் முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும் என்ற நிலை உள்ளது, இது வருத்தத்திற்கு ஒருமுறை. எனது அணியில் அவருக்கு இடம் இருக்க வேண்டும்," என்றார் இர்பான் பதான்.

ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில் இந்தியா - பாகிஸ்தான் அணிகள் முதல் முறையாக மோதுகின்றன. ஏற்கனவே இத்தொடரில் இந்திய அணி பாகிஸ்தானை இரண்டு முறை வீழ்த்தி இருக்கிறது. இதனால் இறுதி போட்டியிலும் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி கோப்பை கைப்பற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கு அர்ஷ்தீப் சிங் முக்கிய வீரராக இருப்பார் என்றும் அவரை பெஞ்சில் அமர வைக்கக்கூடாது என்றும் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். 

