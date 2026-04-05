தோனிக்கு பிறகு சஞ்சு சாம்சன்தான்.. ஆர்சிபி போட்டியில் தெரியும் - என்ன மேட்டர்!

Chennai Super Kings: 2026 ஐபிஎல் தொடர் கடந்த மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் 11 வது போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வென்றாக வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் உள்ளது. முதல் இரண்டு போட்டிகளில் சிஎஸ்கே தோல்வி அடைந்த நிலையில், மூன்றாவது போட்டியில் வென்று தனது வெற்றிக் கணக்கை தொடங்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள் உள்ளனர்.
2023ல் ஐபிஎல் கோப்பை
2023 ஆம் ஆண்டு சிஎஸ்கே அணி கோப்பையை வென்றது. அப்போது எம். எஸ். தோனி கேப்டனாக இருந்தார். அதன்பின், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நியமிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் செயல்பாடு வெகுவாக குறைந்தது. 2024 ஆம் ஆண்டில் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறாத சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 14 லீக் போட்டிகளில் விளையாடி 7 வெற்றியை பெற்றிருந்தது.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் சொதப்பல்
இதையடுத்து கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டுதான் மிகவும் ஒரு மோசமான சீசனாக சென்னை அணிக்கு மாறியது. இத்தொடரில் சிஎஸ்கே ஐபிஎல் வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு மோசமாக விளையாடியது. 14 போட்டிகளில் வெறும் 4 வெற்றியை மட்டுமே பெற்றதால் தொடரை விட்டு முதல் அணியாக வெளியேறியது. இந்த சூழலில்தான், நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் கம்பேக் கொடுக்க வேண்டும் என நினைத்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தொடரின் தொடக்கமே பெரிய அடியாக மாறி இருக்கிறது.
சஞ்சு சாம்சனை கேப்டனாக்க வேண்டும்
முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியுடன் படுதோல்வி அதன் பின்னர் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியுடன் படுதோல்வியை சந்தித்து. கடந்த இரண்டு தொடர்களில் சரிவை கண்ட சிஎஸ்கே அணி இத்தொடரில் மீளும் என நினைத்த ரசிகர்களுக்கு தற்போதுவரை ஏமாற்றமே மிஞ்சி இருக்கிறது. இதன் காரணமாக கேப்டனாக இருக்கும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டை அப்பதவில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என ரசிகர்கள் பலரும் கூறி வருகின்றனர். அதோடு தற்போது சிஎஸ்கே அணிக்குள் வந்திருக்கும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு நல்ல கேப்டன் அனுபவம் உள்ளது, எனவே அவரை கேப்டனாக நியமிக்க வேண்டும் என கூறி வருகின்றனர்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முகம் சஞ்சு சாம்சன்
இந்த நிலையில், தோனிக்கு பிறகு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முகமாக சஞ்சு சாம்சன் உருவெடுப்பார் என முன்னாள் வீரர் இர்பான் பதான் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், தோனிக்கு பிறகு சென்னை அணியின் அடுத்த முகமாக சஞ்சு சாம்சனை கொண்டு வந்துள்ளனர். ஆனால் அவர் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் ரன்கள் அடிக்கவில்லை. ஆர்சிபி அணிக்கு எதிராக அவர் ரன் குவிப்பார் என எதிர்பார்க்கிறேன். அவரது எதிர்கால பயணம் பெங்களூருவில் நடைபெற இருக்கும் ஆர்சிபி ஆட்டத்தை பொறுத்தே அமையும் என அவர் குறிப்பிட்டார்.
விராட் கோலிக்கு வயதானதே தெரியவில்லை - இர்பான் பதான் பாராட்டு
தொடர்ந்து விராட் கோலி குறித்து இர்பான் பதான்பேசினார். விராட் கோலி முதல் போட்டியில் ரன் குவித்த அவர் 182 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டில் விளையாடினார். அவருக்கு 37 வயது என்பது போல் தெரியவில்லை. களத்தில் மிகவும் சுறுசுறுப்புடன் உள்ளார் என இர்பான் பதான் பாராட்டினார்.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இன்று பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறது. இப்போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இதற்கு அவர்களின் நட்சத்திர வீரர்களான சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் போன்றோர் ரன்களை குவிக்க வேண்டும். முதல் இரண்டு போட்டிகளில் ரன் குவிக்காத இவர்கள் இப்போட்டியில் ரன் குவிப்பார்களா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி
எம்.எஸ். தோனி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஷிவம் துபே, உர்வில் பட்டேல், நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், கலீல் அகமது, ராமகிருஷ்ண கோஷ், முகேஷ் சௌத்ரி, ஜேமி ஓவர்டன், குர்ஜப்னீத் சிங், அன்ஷுல் கம்போஜ், அகேல் ஹொசைன், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் ஷர்மா (வாரம்), மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சர்பராஸ் கான், மாட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், சாக் ஃபௌல்க்ஸ்.
மேலும் படிக்க: சஞ்சு சாம்சனால் ருதுராஜுக்கு ஆபத்து.. CSK கேப்டன் மாற்றம்! முழு விவரம்
மேலும் படிக்க: முரட்டு பார்மில்... முன்னாள் CSK வீரர்கள்... இந்த 3 பேரை கழட்டிவிட்டுருக்கவே கூடாது!
மேலும் படிக்க: GT vs RR: 154.2 கிமீ வேகத்தில் பந்துவீச்சு! யார் இந்த அசோக் சர்மா? முழு விவரம்!
