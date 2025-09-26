English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், பும்ராவை தேர்வு செய்திருக்க வேண்டாம் என இர்பான் பதான் தெரிவித்துள்ளார்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 26, 2025, 05:24 PM IST

வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடர்.. பும்ராவுக்கு பதில் இவர்களுக்கு வாய்ப்பளித்திருக்கலாம்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணி அடுத்ததாக தங்களது சொந்த மண்ணில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாட உள்ளது. இத்தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் ஐசிசி டெஸ்ட் பவுலிங் தரவரிசையில் நம்பர் ஒன் வகிக்கும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா முக்கிய இடம் பெற்றுள்ளார். பும்ரா சமீபத்தில் இங்கிலாந்து தொடரில் 3 போட்டிகளுக்கு மட்டும் இடம் பெற்றார். அவற்றில் இந்திய அணி தோல்வி அடைந்ததால், முன்னாள் வீரர்கள் கடும் விமர்சனங்களை எழுப்பினர். இந்த பின்னணியில், தேர்வுக் குழு தலைவர் அஜித் அகர்கர் பும்ரா இரு போட்டிகளிலும் முழு நேரத்தில் விளையாடுவார் என்று உறுதி செய்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், முன்னாள் சீனியர் பந்து வீச்சாளர் இர்பான் பதான், வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இந்த தொடரை பும்ராவுக்கு ஓய்வு கொடுத்து இளம் பவுலர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என தனது சொந்தக் கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார். 

அவர் கூறியதாவது: "இந்த தேர்வு ஒரு இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளருக்கு வாய்ப்பு வழங்க இயலாமல் இருப்பதை காட்டுகிறது. நான் இருந்தால், இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிப்பதோடு அவர்களை வளர்க்கும் வாய்ப்பாக இதை பயன்படுத்துவேன். பும்ரா தொடரை தொடர்ந்தும் விளையாடுவது நல்லது. ஆனால், இளம் பவுலர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்காததால் நீண்டகாலத்திற்கான இந்திய அணியின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது. இந்திய அணிக்கு குறைந்தது எட்டு திறமையான வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். மூன்று-நான்கு பேர் மட்டுமே இருந்தால் போதாது" என்றும் இர்பான் பதான் வலியுறுத்தினார்.

இதற்கிடையே அனுபவ வீரரான முகமது ஷமி வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடருக்கான அணியில் இடம் பெறவில்லை. மேலும், கருண் நாயரும் அணியில் சேர்க்கப்படவில்லை. அவருக்கு பதிலாக தேவ்தத் படிக்கல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். 

வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடருக்கான இந்திய அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா (துணை கேப்டன்), யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், கேஎல் ராகுல், சாய் சுதர்சன், தேவ்தத் படிக்கல், துருவ் ஜூரல் (விக்கெட் கீப்பர்), என். ஜெகதீசன் (விக்கெட் கீப்பர்), நிதிஷ் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், அக்சர் படேல், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா. 

மேலும் படிக்க: இந்த வீரரை தூக்கினால் இந்தியா அவ்வளவுதான்.. பாகிஸ்தான் ஈசியா ஜெயிக்கும்!

மேலும் படிக்க: ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டி: இந்தியாவை வீழ்த்துவோம்.. பாகிஸ்தான் கேப்டன் சொன்ன 2 காரணம்!

