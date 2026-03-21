  • இந்த வீரரை தவறவிட்டால்.. மும்பை அணிக்கு பெரிய நஷ்டம்! யார் தெரியுமா?

Mumbai Indians: ரோகித் சர்மாவை இம்பாக்ட் பிளேயராக மாற்றுவது மும்பை அணிக்குத்தான் மாபெரும் நஷ்டம் - இர்பான் பதான் அதிரடி எச்சரிக்கை! இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.    

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 21, 2026, 01:42 PM IST
  • ரோகித் வெறும் பேட்ஸ்மேன் அல்ல.
  • அவர் ஒரு சாம்பியன்..
  • மும்பை இந்தியன்ஸ் எடுக்கும் தவறான முடிவு!

ஐபிஎல் 2026 தொடர் வரும் மார்ச் 28ம் தேதி தொடங்குகிறது. இன்னும் ஒரு வாரமே உள்ள நிலையில் அனைத்து அணிகளும் தீவிரமான பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. ஐந்து முறை கோப்பை வென்றுள்ள மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, கடந்த சில ஆண்டுகளாக மிகவும் மோசமாக விளையாடி வருகிறது. குறிப்பாக ரோகித் சர்மாவை கேப்டன்சியில் இருந்து நீக்கிய பிறகு தொடர் தோல்விகளை மும்பை அணி சந்தித்து வருகிறது. மேலும், ரோகித் சர்மாவை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இம்பேக்ட் பிளேயராகவே பயன்படுத்தி வருகிறது. இந்த ஆண்டும் அதே பாணியில் அவரை பயன்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் இந்த முடிவுக்கு இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் இர்பான் பதான் கடுமையான எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பான முழு விவரங்களை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

இம்பேக்ட் வீரராக ரோகித் சர்மா

ஐபிஎல் 2025 தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது. இருப்பினும், ரோகித் சர்மாவை அந்த தொடர் முழுவதும் ஒரு இம்பேக்ட் பிளேயராகவே மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம் பயன்படுத்தியது. அவரை பேட்டிங் செய்ய மட்டுமே பயன்படுத்திக் கொண்டனர். ஃபீல்டிங் செய்ய அவர் களத்திற்கு வரவில்லை. அவரின் உடற்தகுதியை கருத்தில் கொண்டும், அவரின் இடத்தில் ஒரு பவுலரை பயன்படுத்தலாம் என்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் திட்டம் வைத்திருந்தது. தற்போது 38 வயதாகும் ரோகித் சர்மாவை, இந்த ஆண்டும் ஒரு இம்பேக்ட் வீரராக மட்டுமே பயன்படுத்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முடிவெடுத்துள்ளது. 

அணிக்கு தான் நஷ்டம் - இர்பான் பதான்!

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் இந்த முடிவுக்கு இர்பான் பதான் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். மேலும், அவர்களின் இந்த முடிவு தவறானது என்றும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். "ரோகித் சர்மாவை ஒரு பேட்ஸ்மேனாக மட்டும் பயன்படுத்தி இம்பேக்ட் பிளேயராக ஆக்கினார்கள். அவரை வெறும் ஃபீல்டராக மட்டுமே மும்பை அணி பார்த்தால், அவரை தாராளமாக வெளியே உட்கார வைக்கலாம். ஆனால், ரோகித் சர்மா ஒரு சாதாரண வீரர் அல்ல; அவர் மும்பை அணிக்கு ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று கொடுத்த மாபெரும் கேப்டன்" என்று இர்பான் பதான் தெரிவித்துள்ளார். 

மேலும் பேசிய அவர், "மைதானத்தில் ஒரு சாதாரண வீரராக நின்றாலும், ரோகித் சர்மாவின் யோசனை முழுவதும் ஒரு கேப்டனை போலவே இருக்கும். பந்து வீசும்போது ஏதேனும் இக்கட்டான சூழல் வந்தால், அதிலிருந்து அணியை எப்படி மீட்டு கொண்டு வருவது என்று அவர் யோசித்து கொண்டே இருப்பார். அவரின் மூளை அப்படியே வேலை செய்யும். இப்படிப்பட்ட ஒரு சாம்பியன் வீரரை இம்பேக்ட் பிளேயராக வெளியில் உட்கார வைப்பது அணிக்கு பலவீனத்தைத்தான் ஏற்படுத்துமே தவிர, நன்மையை செய்யாது. எனவே, இந்த சீசனில் ரோகித் சர்மாவை அனைத்து போட்டிகளிலும் ஆடும் லெவனில் இடம்பெற செய்ய வேண்டும்" என்றும் தனது ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளார். 

ரோகித் சர்மாவின் பேட்டிங் ஃபார்ம்

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றிருந்தாலும், ரோகித் சர்மாவின் பேட்டிங் கடந்த சில ஐபிஎல் தொடர்களாக சிறப்பாகவே இருந்து வருகிறது. அவர் 400க்கும் மேற்பட்ட ரன்களை குவித்து வருகிறார். ஐபிஎல் 2025 சீசனில் 15 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர், 4 அரைசதங்களுடன் 418 ரன்களை குவித்துள்ளார்; அவரின் ஸ்ட்ரைக் ரேட் 150 ஆக உள்ளது. எனவே, இந்த ஐபிஎல் தொடரிலும் ரோகித் சர்மாவின் பேட்டிங் ஃபார்ம் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு அதிகம் உதவும் என இர்பான் பதான் தெரிவித்துள்ளார்.

ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு கடைசி வாய்ப்பு

கடந்த ஐந்து வருடங்களாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஐபிஎல் தொடரில் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை. குறிப்பாக ரோகித் சர்மாவை கேப்டன்சியில் இருந்து இறக்கிய பிறகு மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. ஹர்திக் பாண்டியாவிடம் கேப்டன் பொறுப்பை ஒப்படைத்த பிறகு அணியின் செயல்பாடுகளும் மோசமடைந்துள்ளன. ஹர்திக்கின் கேப்டன்சி மீதும் பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகின்றன. அவர் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு கோப்பையை வென்று கொடுத்தாலும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் சிறப்பாக செயல்படவில்லை. ஒருவேளை இந்த சீசனிலும் மும்பை அணி தோல்வியை சந்தித்தால், ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டன்சியில் இருந்து நீக்கப்படலாம் என்று கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். 

இந்த ஆண்டு மும்பை அணி தங்களது முதல் லீக் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக மார்ச் 29ம் தேதி விளையாட உள்ளது. இந்த போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரோகித் சர்மாவை இம்பேக்ட் வீரராக களமிறக்குகிறதா, இல்லையா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

