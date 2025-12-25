English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • நீக்கப்படும் மெக்கல்லம்.. இங்கிலாந்தின் புதிய கோச்சாக செல்லும் இந்தியர்? முழு விவரம்

நீக்கப்படும் மெக்கல்லம்.. இங்கிலாந்தின் புதிய கோச்சாக செல்லும் இந்தியர்? முழு விவரம்

Is Ravi Shastri being appointed as England's new coach: இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக இருக்கும் பிரண்டன் மெக்கல்லம் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டு புதிய பயிற்சியாளர் இந்தியர் நியமிக்கப்படவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 25, 2025, 11:53 AM IST
  • இங்கிலாந்து அணியின் பயிற்சியாளர் பிரண்டன் மெக்கல்லம்
  • பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவதாக தகவல்
  • புதிய பயிற்சியாளராக இந்தியர் - முழு விவரம்

Trending Photos

600 ரன்களை நெருங்கிய பீகார்... ஒருநாள் போட்டிகளின் டாப் 7 அதிகபட்ச ஸ்கோர்!
camera icon8
Vaibhav Suryavanshi
600 ரன்களை நெருங்கிய பீகார்... ஒருநாள் போட்டிகளின் டாப் 7 அதிகபட்ச ஸ்கோர்!
தோனி டூ கம்பீர்: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த 5 வீரர்கள்!
camera icon6
IPL
தோனி டூ கம்பீர்: ஐபிஎல்லில் ஒரு சதம் கூட அடிக்காமல் அதிக ரன்கள் குவித்த 5 வீரர்கள்!
EPFO 3.0: பணம் எடுக்கும் முறை, ஓய்வூதியம், பிற விதிகளில் மாற்றம்... முக்கிய தகவல் இதோ
camera icon11
EPFO
EPFO 3.0: பணம் எடுக்கும் முறை, ஓய்வூதியம், பிற விதிகளில் மாற்றம்... முக்கிய தகவல் இதோ
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
நீக்கப்படும் மெக்கல்லம்.. இங்கிலாந்தின் புதிய கோச்சாக செல்லும் இந்தியர்? முழு விவரம்

இங்கிலாந்து அணி அவர்களின் பரம கிரிக்கெட் எதிரான ஆஸ்திரேயாவ்வுக்கு எதிராக 5 போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதுவரை நடந்து முடிந்த மூன்று டெஸ்ட் போட்டிகளிலுமே ஆஸ்திரேலியா அணி வென்று ஆஷஸ் தொடரை ரிடைன் செய்துள்ளது. மீதம் வரும் இரண்டு போட்டிகளை இங்கிலாந்து அணி வென்றாலும் எந்த பயனும் இல்லை. இதற்கு காரணம் அந்த அணியின் பயிற்சியாளர் பிரண்டன் மெக்கல்லம் தான் என பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

England Bazball Strategy: மெக்கல்லம் கையில் எடுத்த பேஸ்பால் யுக்தி 

பிரண்டன் மெக்கல்லம் இங்கிலாந்து அணியின் பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் பேஸ்பால் முறையை கையில் எடுத்தது. இதுதான் அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய எதிராக மாறி இருக்கிறது. இந்த புதிய உக்தியை கையில் எடுத்த ஆரம்பகட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றது. முதல் 11 போட்டிகளில் 10 போட்டிகளில் வென்றது. இதனால் இந்த யுக்தி வேலை செய்கிறது என நினைத்து அதை தொடர்ந்து செயல்படுத்தினர். இதனால் உஷாரான மற்ற அணிகள் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக நிதானமாக விளையாடி வெற்றி பெற்றனர். 

Brendon McCullum: பிரண்டன் மெக்கல்லம் நீக்கம்? 

இதன் காரணமாக அடுத்த 33 போட்டிகளில் 16 வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்றது இங்கிலாந்து அணி. முன்னாள் வீரர்கள் முதல் பலரும் இந்த முறையை கைவிட வேண்டும் என்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போல் ஆட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வந்தனர். ஆனால் இங்கிலாந்து அணி காதில் போட்டுக்கொள்ளவே இல்லை. நடந்து வரும் ஆஷஸ் தொடரையும் தற்போது இழந்துள்ளனர். இந்த சூழலில்தான், ஆஷஸ் தொடர் முடிவடைந்ததும் பிரண்டன் மெக்கல்லம் பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. 

Ravi Shastri: இங்கிலாந்து பயிற்சியாளராக செல்லும் ரவி சாஸ்திரி? 

இந்த நிலையில், இங்கிலாந்து அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக ரவி சாஸ்திரியை நியமிக்க வேண்டும் என  முன்னாள் இங்கிலாந்து வீரர் மாண்டி பனேசர் கூறி உள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தும் யுக்தி யாருக்கு தெரியும் என யோசித்து பார்க்க வேண்டும். ஆஸ்திரேலியாவின் பலவீனத்தை அறிந்த ஒருவருக்குதான் இங்கிலாந்து அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பதவி கிடைக்க வேண்டும்.

என்னை கேட்டால் இங்கிலாந்து அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக ரவி சாஸ்திரியை நியமிக்க வேண்டும் என கூறுவேன். அவரது தலைமையில்தான் இந்திய அணி இரண்டு முறை ஆஸ்திரேலியாவை அவர்களது மண்ணிலேயே வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது என மாண்டி பனேசர் கூறி உள்ளார். இந்த நிலையில், ரவி சாஸ்திரி இங்கிலாந்து தலைமை பயிற்சியாளராக செல்வாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. மேலும், இதுவரை பெரும்பாலும் முன்னாள் இந்திய வீரர்கள் பெரிய அணிகளின் தலைமை பயிற்சியாளராக சென்றது இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: விராட் கோலியின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு? ஐபிஎல், பிசிசிஐ சம்பளம் உள்ளிட்ட முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க: இந்திய டி20 அணியின் வருங்கால கேப்டன் இவர்தான்..சுப்மன் கில் இல்லை -முழு விவரம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
England Cricket TeamBrendon McCullumRavi Shastriaus vs eng ashes

Trending News