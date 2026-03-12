2026 ஐபிஎல் ஒத்திவைப்பு? வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்.. பிசிசிஐ விளக்கம்

Is IPL 2026 Postponed: ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் வளைகுடா நாடுகள் முழுவதும் பதட்ட சூழ்நிலையில் உள்ளன. இந்த நிலையில், ஐபிஎல் தொடர் இந்த போர் பதற்றத்தால் பாதிக்கப்படக்கூடும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் மார்ச் 08 ஆம் தேதி தான் முடிவடைந்துள்ளது. தற்போது ரசிகர்கள் அனைவரும் ஐபிஎல் தொடரை எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றனர். 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்க திட்டமிடப்பட்டிருக்கிறது. நேற்று (மார்ச் 11) இத்தொடரின் முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணையும் வெளியாகி உள்ளது. இதற்காக அனைத்து ஐபிஎல் அணி வீரர்களும் அவர் அவர்களின் முகாம்களில் தங்கி பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Iran - Israel War: ஈரான் - இஸ்ரேல் போரால் பதற்றம்
இந்த நிலையில், 2026 ஐபிஎல் தொடர் திட்டமிட்டப்படி நடைபெறுமா? என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளன. அதாவது, ஈரான் - இஸ்ரேல்,அமெரிக்கா இடையிலான போர் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அணு ஆயுத சக்திக்கு தொடர்பான ஒப்பந்தத்தில் ஈரான் கையெழுத்திட மறுகிறது என்ற சாக்கை சொல்லி அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்த தொடங்கியது. அவர்கள் ஈரான் நாட்டு உச்ச தலைவரான ஈரான் காமெனியை கொலை செய்தனர். இந்த சூழலில்தான் ஈரான் அணி பதிலடி கொடுக்க தொடங்கியது. தற்போது இந்த போரால் வளைகுடா நாடுகள் அனைத்தும் பத்தி எரிகிறது.
IPL 2026: ஐபிஎல் தொடர் திட்டமிட்டபடி நடைபெறுமா?
ஈரான் - அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் போர் காரணமாக கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் உலகம் முழுவதும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. அதேசமயம், திட்டமிட்ட பல நிகழ்வுகளும் ரத்து செய்யப்பட்டது. கிரிக்கெட்டில் ஆப்கானிஸ்தான் - இலங்கை அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டி துபாயில் நடைபெற இருந்தது. இந்த போர் பதற்றம் காரணமாக தற்போது இப்போட்டி ஒத்துவைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில்தான், வர இருக்கும் ஐபிஎல் போட்டி திட்டமிட்டபடி நடைபெறுமா அல்லது ஒத்திவைக்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
BCCI Rajiv Shukla: ராஜீவ் சுக்லா விளக்கம்
இந்த நிலையில், ஐபிஎல் ஒத்திவைக்கப்படுகிறதா என்ற கேள்விக்கு பிசிசிஐ துணை தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா பதில் அளித்து உள்ளார். அவர் ஐபிஎல் போட்டி சரியான நேரத்தில் தொடங்கும் என்றும் முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவனை வெளியிடப்பட்டுள்ளது என்றும் மீதமுள்ள போட்டிகள் குறித்த அறிவிப்பு தேர்தல் தேதி வெளியான பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என கூறினார்.
இது தொடர்பாக பேசிய ராஜீவ் சுக்லா, 2026 ஐபிஎல் தொடர் திட்டமிட்டபடி நடைபெறும். தற்போது முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணையை நாங்கள் வெளியிட்டிருக்கிறோம். 5 மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது. தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் தேதியை அறிவித்த பின்னர், மீதமுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என தெரிவித்தார். மேலும், தற்போது வரை நிலைமை கட்டுக்குள் இருப்பதாகவும் ஹோட்டல்க, விமான நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற துறைகள் அனைத்தும் எந்த கவலையும் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் பிசிசிஐ வட்டாரம் தகவல் தெரிவித்துள்ளன.
IPL 2026 Matches: ஐபிஎல் தொடரின் முதல் போட்டி
2026 ஐபிஎல் தொடரின் முதல் போட்டியில் ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியும் பேட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் மோதுகின்றன. இப்போட்டி மார்ச் 28ஆம் தேதி பெங்களூருவில் நடைபெற இருக்கிறது. அடுத்தடுத்த போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் போன்ற அணிகள் விளையாடுகின்றன. போட்டிகள் மதியம் 3.30 மணி மற்றும் மாலை 7.30 மணி அளவில் தொடங்கி நடைபெறுகின்றன.
