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மெஸ்ஸி vs ரொனால்டோ : உலகக் கோப்பையில் இருவரும் மோதல்...? உலகமே காத்திருக்கு!

Messi vs Ronaldo : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இரண்டு கால்பந்து ஜாம்பவான்களான மெஸ்ஸி (38) மற்றும் ரொனால்டோ (41) ஆகியோர் விளையாடுகின்றனர். அப்படியிருக்க, இந்த தொடரில் இவர்கள் விளையாடும் அர்ஜென்டினா மற்றும் போர்ச்சுகல் அணி நேருக்கு நேர் மோத வாய்ப்புள்ளதா என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 13, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:57 PM IST
மெஸ்ஸி vs ரொனால்டோ : உலகக் கோப்பையில் இருவரும் மோதல்...? உலகமே காத்திருக்கு!
Image Credit: Image Credits : Messi vs Ronaldo | Image Source : X/@usefulchess

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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