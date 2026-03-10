இஷான் கிஷன் காதலி அதிதி ஹுண்டியா! இவருக்கும் வயது வித்தியாசம் எவ்வளவு?

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களின் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங் செயல்பாடுகளை தாண்டி அவர்களின் தனிப்பட்ட காதல் வாழ்க்கை எப்போதும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசு பொருளாகவே இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில் இந்திய அணியின் தொடக்க வீரரான இஷான் கிஷன் காதல் கதை பற்றிய விவரங்கள் இணையத்தில் வெளியாகி பலருக்கும் சுவாரசியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. குறிப்பாக டி20 உலக கோப்பை முடிந்த பிறகு இது இணையத்தில் பேசு பொருளாக மாறி உள்ளது. சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த டி20 உலக கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி மூன்றாவது முறையாக கோப்பையை வென்றது. இந்த வெற்றி கொண்டாட்டத்தில் இஷான் கிசனுடன் அவரது காதலி அதிதி ஹுண்டியா இருந்தார். இருவரும் ஒன்றாக இருக்கும் புகைப்படங்கள் தற்போது இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகின்றன. இந்நிலையில் இஷான் கிஷனின் காதலி யார்? இருவருக்கும் இடையே தொடர்பு எப்படி வந்தது? மற்றும் இருவருக்கும் இடையேயான வயது வித்தியாசங்கள் குறித்து பல சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.
மேலும் படிக்க: இந்திய அணிக்கு அடிச்சது லக்... எகிறிய பரிசுத்தொகை... காரணம் டிரம்ப் - ஏன் தெரியுமா?
लो ना उधर'' pic.twitter.com/KcopnCRKVa
— Magadh Updates (@magadh_updates) March 9, 2026
மைதானத்தில் நடந்த கொண்டாட்டம்!
குஜராத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற்ற டி20 உலக கோப்பை இறுதி போட்டியில் இந்திய அணி சிறப்பான வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த இறுதி போட்டியில் இஷான் கிஷன் சிறப்பாக விளையாடி அரை சதம் அடித்தார். இதனை மைதானத்தில் இருந்து அவரது காதலி அதிதி ஹுண்டியா ரசித்துக் கொண்டிருந்தார். உலக கோப்பையை வென்றவுடன் அனைத்து வீரர்களும் தங்களது குடும்பத்துடன் மைதானத்தில் வலம் வந்தனர். அப்போது இஷான் கிஷனும் அவரது காதலியான அதிதி ஹுண்டியாவுடன் நேரத்தை செலவிட்டார். அப்போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன. ரசிகர்களும் இந்த புகைப்படங்களுக்கு தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
வயது வித்தியாசம் எவ்வளவு?
இஷான் கிஷன் மற்றும் அவரது காதலி அதிதி ஹுண்டியா இருவருக்கும் இடையேயான வயது வித்தியாசம் ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இஷான் கிசன் 1998 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார், ஆனால் அவரது காதலி அதிதி ஹுண்டியா 1997 ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர். இவர்கள் இருவருக்கும் இடையிலான வயது வித்தியாசம் ஒரு வருடம் ஆகும். இந்நிலையில் தன்னைவிட வயதில் மூத்த ஒரு பெண்ணை காதலிக்கிறார் என்ற தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. இந்திய அணியின் முன்னணி வீரர்களான சச்சின் டெண்டுல்கர் முதல் விராட் கோலி வரை பலரும் தங்களை விட வயதில் மூத்த பெண்ணை தான் கரம் பிடித்துள்ளனர். தற்போது இஷான் கிஷனும் அந்த பட்டியலில் இணைந்துள்ளார்.
யார் இந்த அதிதி ஹுண்டியா?
ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள ஜெய்ப்பூரை சேர்ந்தவர் அதிதி ஹுண்டியா. பிரபலமான மாடல் மற்றும் தொழில் முனைவராக உள்ள அதிதி ஹுண்டியா ஜெய்பூரில் உள்ள செயின்ட் சேவியர் கல்லூரியில் தனது உயர் கல்வியை முடித்துள்ளார். கல்லூரியில் படிக்கும் காலத்திலேயே மாடலிங் மற்றும் பேஷன் ஷோக்களில் கலந்து பிரபலமானார். 2017ம் ஆண்டு நடைபெற்ற மிஸ் இந்தியா அழகி போட்டியில் பங்கேற்று இறுதி சுற்று வரை முன்னேறி தேசிய அளவில் கவனத்தை ஈர்த்தார் அதிதி ஹுண்டியா. அதன் பிறகு, 2018ம் ஆண்டில் மிஸ் திவா சூப்ரநேஷனல் பட்டத்தை வென்று அசத்தினார். இதன் மூலம் 2019ல் நடைபெற்ற சர்வதேச மிஸ் சூப்ரநேஷனல் அழகி போட்டியிலும் இந்தியாவின் சார்பில் கலந்து கொண்டு பெருமை சேர்த்தார். தற்போது ஃபேஷன் மாடலிங் உலகில் கொடிகட்டி பறக்கும் அதிதி ஹுண்டியா, சொந்தமாக தொழில் ஒன்றையும் நடத்தி வருகிறார். ஐபிஎல் போட்டிகளிலும், சர்வதேச போட்டிகளிலும் இஷான் கிஷனுக்கு நேரில் வந்து ஆதரவளிப்பதை அதிதி பல வருடங்களாகவே வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார்.
இஷான் கிஷன்!
இந்திய அணி 2026 டி20 உலக கோப்பைக்காக கடந்த இரண்டு வருடங்களாக கடுமையான பயிற்சிகளை மேற்கொண்டது. தொடக்கத்தில் இருந்து இந்திய அணியில் இடம் பெறாத இஷான் கிஷன் டி20 உலக கோப்பைக்கு முன்பு நடைபெற்ற நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் தான் அணியில் இடம் பெற்றார். தொடர்ந்து உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடிய அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி சிறப்பாக விளையாடினார். இந்த டி20 உலக கோப்பையை இந்தியா வெல்வதற்கு முக்கியமான ஒரு காரணமாகவும் இஷான் கிஷன் இருந்துள்ளார். சில பிரச்சனைகளால் பிசிசிஐயின் வருடாந்திர சம்பளப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ட அவர் தன்னுடைய திறமையால் மீண்டும் இந்திய அணியில் தனது இடத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளார்.
மேலும் படிக்க: இந்தியாவை பார்த்து வயித்தெரிச்சல் படும் பாகிஸ்தான்.. வெற்றிக்கு பின் கதறல்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ