/சிஎஸ்கே ரசிகர்களை கிண்டல் செய்த இஷான் கிஷன்! வெடித்த புதிய சர்ச்சை!

Ishan Kishan: ஐபிஎல் 2026ல் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சந்தித்த மோசமான தோல்விக்கு பிறகு, இஷான் கிஷன் பகிர்ந்த பதிவு இணையத்தில் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
ஐபிஎல் 2026 சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தொடர்ச்சியாக பல சவால்களை சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக, அணியில் உள்ள பல வீரர்கள் அடுத்தடுத்து காயம் காரணமாக வெளியேறி வருவது அணியின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. சமீபத்தில் சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், சிஎஸ்கே அணி மோசமான தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. இந்த தோல்வி ரசிகர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கிடையில், சமூக வலைதளங்களில் மற்றொரு சர்ச்சை தற்போது விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முன்னாள் வீரரும், தற்போதைய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் விக்கெட் கீப்பருமான இஷான் கிஷன், தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி மற்றும் அதன் ரசிகர்களை கேலி செய்யும் விதமாக ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். சன்ரைசர்ஸ் அணிக்கு எதிரான சிஎஸ்கே-வின் வீழ்ச்சியை மறைமுகமாக கிண்டலடிக்கும் அந்த பதிவு, சென்னை ரசிகர்களை கொந்தளிக்க செய்துள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இந்த சீசனின் தனது கடைசி ஹோம் போட்டியாக சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் விளையாடியது. இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தக்கவைக்க முடியும் என்ற நிலை ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், இந்த போட்டியில் சென்னை அணி தோல்வியடைந்தது ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய வருத்தமாக அமைந்துள்ளது. சிஎஸ்கே-வின் கோட்டையாக கருதப்படும் சேப்பாக்கம் மைதானத்திலேயே அணி தோற்றதால், மைதானத்திற்கு வந்திருந்த ரசிகர்கள் மிகவும் சோகமடைந்தனர். பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங் என இரண்டு பிரிவுகளிலும் முழு ஆதிக்கம் செலுத்திய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி இந்த முக்கியமான போட்டியில் வெற்றியை பெற்றது. இஷான் கிஷன் சிறப்பாக விளையாடி அரைசதம் அடித்து சன்ரைசர்ஸ் அணியின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்தார்.
வெற்றி பெற்ற பின் சமூக வலைத்தளங்களில் தனது புகைப்படங்களை பகிர்ந்த இஷான் கிஷன், “விசில் சத்தத்தை விட பேட்டிங் சத்தம் மட்டுமே அதிகமாக இருந்தது, வென்றுவிட்டோம்” என்று பதிவிட்டுள்ளார். இந்த பதிவு சமூக வலைதளங்களில் புதிய சர்ச்சையை உருவாக்கியுள்ளது. ஒரு கிரிக்கெட் வீரர் மற்றொரு அணியின் தோல்வியை கேலி செய்வது விளையாட்டு உணர்வுக்கு எதிரானது என்று சென்னை ரசிகர்கள் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர். அதே சமயம், சன்ரைசர்ஸ் மற்றும் பிற அணி ரசிகர்கள் இஷான் கிஷனுக்கு ஆதரவாகவும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
In 2024, when Ishan Kishan was dropped from the Indian team because of his behaviour with Rahul Dravid and Rohit Sharma, still all CSK fans supported him.— Abhishek Kumar (@Abhishek060722) May 19, 2026
At that time, everybody said he was not a good person, that he was partying till 2:00 AM late at night, but still I and many… pic.twitter.com/UFsxwMFG5u
லக்னோ அணிக்கு எதிராக மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்த சென்னை அணி, தற்போது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராகவும் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. இதன் மூலம் பிளேஆஃப் செல்லும் வாய்ப்பை சென்னை அணி கிட்டத்தட்ட இழந்துவிட்டது. இருப்பினும், ஒருசில மெல்லிய வாய்ப்புகள் மட்டுமே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸின் பிளேஆஃப் கனவை தக்கவைத்துள்ளது; அதுவும் மற்ற அணிகளின் வெற்றி தோல்வியை பொறுத்தே அமையும்.
தோனி இந்த சீசனில் காயம் காரணமாக ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடாத நிலையில், சென்னை அணி மோசமான சவால்களை சந்தித்து வருகிறது. அணியில் ஏற்பட்ட தொடர் காயங்களும் சிஎஸ்கே-வின் தோல்விக்கு முக்கியமான காரணமாக பேசப்பட்டு வருகிறது. கடந்த சீசனில் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை தவறவிட்ட சென்னை அணி, இந்த சீசனிலும் மோசமான நிலையோடு வெளியேறும் அபாயத்தில் உள்ளது. இதனால் அடுத்த ஆண்டு சென்னை அணியில் என்னென்ன மாற்றங்கள் இருக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
