  • இத்தாலி அணி வரலாற்று வெற்றி... பதற்றத்தில் இங்கிலாந்து - சூடுபிடிக்கும் டி20 உலகக் கோப்பை!

இத்தாலி அணி வரலாற்று வெற்றி... பதற்றத்தில் இங்கிலாந்து - சூடுபிடிக்கும் டி20 உலகக் கோப்பை!

Italy vs Nepal: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நேபாள அணியை 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று இத்தாலி வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 12, 2026, 06:01 PM IST
  • இத்தாலியின் முதல் டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இதுவாகும்.
  • இத்தாலி அணிக்கு இது முதல் உலகக் கோப்பை வெற்றியாகும்.
  • புள்ளிப்பட்டியலில் இங்கிலாந்தை பின்னுக்குத் தள்ளியது இத்தாலி.

இத்தாலி அணி வரலாற்று வெற்றி... பதற்றத்தில் இங்கிலாந்து - சூடுபிடிக்கும் டி20 உலகக் கோப்பை!

Italy vs Nepal Highlights: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் நேபாள அணியை 10 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்று இத்தாலி வரலாற்று வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending News