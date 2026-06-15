/தீயா இருந்த ஐவரி கோஸ்ட் vs ஈக்வடார் மேட்ச்! 12 வருஷத்துக்குப் பிறகு முதல் வெற்றி

ஐவரி கோஸ்ட் மற்றும் ஈக்வடார் போட்டியை பார்க்க, மைதானத்துல பாத்தா 68 ஆயிரத்துக்கும் மேல கூட்டம்... அதுல முக்கால்வாசி பேரு ஈக்வடார் ஜெர்ஸிய போட்டுட்டு மஞ்சள் கடலா நின்னுகிட்டு, "இன்னைக்கு நாங்கதான் ஜெயிக்க போறோம்"னு பயங்கரமா கத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க சத்தத்துல ஸ்டேடியமே அதிருது!
ஆனா, ஈக்வடார் டீமோட டிஃபென்ஸ் (Defense) இருக்குதே... அப்பாடா, இரும்புக்கோட்டை மாதிரி! தகுதிச் சுற்றிலேயே 18 மேட்ச்ல வெறும் 5 கோல் தான் விட்டுக் கொடுத்திருக்கானுங்க. அவங்க கோல் கீப்பரைத் தாண்டி பந்தை உள்ள அனுப்புறது விண்வெளிக்கு போறதை விட கஷ்டம்னு எல்லாரும் பேசிக்கிட்டாங்க. மேட்ச் ஆரம்பிச்சு ரெண்டு டீமும் மாத்தி மாத்தி முட்டிக்கிட்டாலும், ஈக்வடார் டிஃபென்ஸ் ஒரு இன்ச் கூட கேப் குடுக்கல. இதைப் பாத்துட்டு, "ஹப்பா... இந்த மேட்ச் கண்டிப்பா 0-0 நு 'டிரா' தான் ஆகப்போகுது, போர் அடிக்கப் போகுது"ன்னு எல்லாரும் சோஃபால சாஞ்சு படுத்துத் தூங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க.
ஆனா, அங்கதான் ஒரு செம ட்விஸ்ட்!
ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஈக்வடார் காரனுங்க சும்மா வெறித்தனமா அட்டாக் பண்ணாங்க. அவங்க அடிச்ச ரெண்டு மரண ஷாட்டும், ஐவரி கோஸ்ட் கோல் கீப்பரையும் தாண்டிப் போச்சு. ஆனா என்ன பண்றது, துரதிர்ஷ்டம்! பந்து நேரா போய் கோல் போஸ்ட் கம்பியில பட்டு 'டொங்கு டொங்கு'னு சத்தம் கேட்டு வெளிய வந்துடுச்சு. ரசிகர்களுக்கு நெஞ்சே வெடிச்சிரும் போல ஆயிடுச்சு. அதிர்ஷ்டம் அன்னைக்கு அவங்க பக்கம் இல்லை!
செகண்ட் ஹாஃப்லயும் மேட்ச் பயங்கர டஃப்பா போயிட்டு இருக்கு. ஐவரி கோஸ்ட் பிளேயர்கள் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணியும் ஈக்வடார் கோட்டைக்குள்ள நுழையவே முடியல. நேரம் கரைய கரைய பிரஷர் எகிறிட்டே போகுது. ஆட்டம் முடிய இன்னும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான் இருக்கு... 90-வது நிமிஷம்! எக்ஸ்ட்ரா டைம் குடுக்கப் போறாங்க, அம்பயர் எப்போ விஸில் ஊதுவாரு, எப்போ வீட்டுக்குக் கிளம்பலாம்னு எல்லாரும் பாத்துட்டு இருந்தாங்க.
அப்போதான் அந்த மிராக்கிள் நடந்துச்சு! ஐவரி கோஸ்ட் டீமோட 23 வயசு எங் பாய், நம்ம மான்செஸ்டர் யுனைடெட் பிளேயர் அமாத் டயல்லோ (Amad Diallo) மின்னல் வேகத்துல உள்ள புகுந்தாரு. ரைட் விங்ல இருந்து சக பிளேயர் செதுக்கிப் போட்ட மாதிரி ஒரு சூப்பர் கிராஸ் பாலை தூக்கி அடிக்க, அமாத் டயல்லோ சற்றும் யோசிக்காம, சும்மா நச்சுன்னு ஒரு 'சைட்-ஃபூட் பினிஷ்' (Side-foot finish) பண்ணாரு! பந்து நெட்டுக்குள்ள தஞ்சம் புகுந்தது!
கோல்.....!!!!
அவ்வளவு நேரம் கத்திக்கிட்டு இருந்த 68 ஆயிரம் ஈக்வடார் ரசிகர்களும் அப்படியே உறைஞ்சு போயிட்டாங்க. மைதானமே மயான அமைதி ஆயிடுச்சு! ஐவரி கோஸ்ட் ரசிகர்கள் மட்டும் வெறித்தனமா கத்திக் கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
இந்த மரண மாஸ் கோலால ஐவரி கோஸ்ட் 1-0 னு மேட்ச்சை நைஸா தட்டித்தூக்கிட்டாங்க. இது சும்மா சாதாரண வெற்றி இல்லை பாஸ்... கிட்டத்தட்ட 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் உலகக்கோப்பையில ஐவரி கோஸ்ட் ஜெயிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் இதுதான்! அந்த ஏமாற்றத்துக்கு இன்னைக்கு அமாத் டயல்லோ முற்றுப்புள்ளி வச்சிட்டாரு!
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