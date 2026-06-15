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தீயா இருந்த ஐவரி கோஸ்ட் vs ஈக்வடார் மேட்ச்! 12 வருஷத்துக்குப் பிறகு முதல் வெற்றி

மிகவும் விறுவிறுப்பாக இருந்த ஐவரி கோஸ்ட் மறும் ஈக்வடார் உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டியில், 12 வருஷத்துக்குப் பிறகு முதல் வெற்றியைப் பெற்றது ஐவரி கோஸ்ட்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 15, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:16 AM IST
தீயா இருந்த ஐவரி கோஸ்ட் vs ஈக்வடார் மேட்ச்! 12 வருஷத்துக்குப் பிறகு முதல் வெற்றி
Image Credit: Ivory Coast vs Ecuador, Football World Cup News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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தீயா இருந்த ஐவரி கோஸ்ட் vs ஈக்வடார் மேட்ச்! 12 வருஷத்துக்குப் பிறகு முதல் வெற்றி
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