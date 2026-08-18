/Jadeja : மகேந்திர சிங் தோனிக்கு ஜடேஜா செய்த நன்றிக் கடன்! கோடிகளில் வெகுமதி

Jadeja : ஐபிஎல் வரலாற்றின் மிக விறுவிறுப்பான இறுதிப்போட்டிகளில் ஒன்றாக அமைந்தது 2023 ஐபிஎல் ஃபைனல். குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக கடைசி 2 பந்துகளில் 10 ரன்கள் தேவைப்பட்ட பரபரப்பான கட்டத்தில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை வெற்றி பெற வைத்தது குறித்து நட்சத்திர ஆல்ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜா சுவாரஸ்ய தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில், கடைசி ஓவரை மோஹித் சர்மா வீசினார். முதல் 4 பந்துகளில் வெறும் 3 ரன்கள் மட்டுமே கிடைக்க, ஆட்டம் குஜராத் அணியின் கைவசம் சென்றது போல் தெரிந்தது. அந்த இக்கட்டான தருணத்தில் தனது மனநிலை எவ்வாறு இருந்தது என்பதை சக வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினுடனான நேர்காணலில் ஜடேஜா விவரித்துள்ளார், "கடைசி ஓவரில் எப்படியாவது ஒரு பந்திலாவது மிகப்பெரிய ஷாட் அடிக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தேன்.
2 பந்துகளில் 10 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை வந்தபோது, இது என் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய வாய்ப்புகளில் ஒன்று என்பதை உணர்ந்தேன். 'இங்கிருந்து போட்டியை வென்று காட்டினால் எப்படி இருக்கும்?' என்ற எண்ணம் எனக்குள் ஓடியது. எம்.எஸ். தோனி என் மீது வைத்த நம்பிக்கைக்கும், என்னை ஒரு தலைசிறந்த கிரிக்கெட் வீரராக வளர்த்தெடுத்ததற்கும் நன்றிக்கடன் செலுத்த வேண்டிய சரியான தருணம் அது. அதிர்ஷ்டவசமாக கடைசி இரண்டு பந்துகளையும் பவுண்டரிகளாக மாற்ற முடிந்தது. இழப்பதற்கு எதுவுமில்லை என்ற மனநிலையுடன் விளையாடியதே அந்த தருணத்தில் எனக்கு உதவியது."
மோஹித் சர்மாவின் 5வது பந்தில் நேராக சிக்ஸர் பறக்கவிட்ட ஜடேஜா, கடைசி பந்தில் லெக்சைடு திசையில் பவுண்டரி அடித்து சிஎஸ்கே-வை சாம்பியன் ஆக்கினார். பொதுவாக உணர்ச்சிகளை அதிகம் வெளிப்படுத்தாத எம்.எஸ். தோனி, களத்திற்குள் ஓடிவந்து ஜடேஜாவை அப்படியே தூக்கி கட்டிப்பிடித்து ஆனந்தக் கண்ணீர் விட்ட காட்சி சமூக வலைதளங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் வைரலானது.
ரவீந்திர ஜடேஜா தனது கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பல விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டபோது, அவருக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆல்ரவுண்டராக மாற்றியதில் தோனிக்கு முக்கிய பங்குண்டு. 2022 சீசனில் கேப்டன்சி சர்ச்சை மற்றும் காயங்கள் காரணமாக பின்னடைவை சந்தித்த ஜடேஜாவை, 2023ல் மீண்டும் முக்கிய தூணாக முன்னிறுத்தினார் தோனி. அந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கைக்கு கைமாறாக, ஐபிஎல் வரலாற்றின் மிகக் கடினமான சூழலில் 5வது கோப்பையை சிஎஸ்கே அணிக்கு வென்று தந்தார் ஜடேஜா.
இந்த அசாத்திய வெற்றியின் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது 5-வது ஐபிஎல் பட்டத்தை வென்று, அதிக கோப்பைகளை வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் சாதனையை சமன் செய்தது. சாம்பியன் பட்டத்துடன் ரூ.20 கோடி பரிசுத்தொகையையும் சிஎஸ்கே தட்டிச் சென்றது. போட்டியின் முடிவில், இந்த வெற்றியை தோனிக்கே சமர்ப்பிப்பதாக ஜடேஜா அறிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.