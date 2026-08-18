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Jadeja : மகேந்திர சிங் தோனிக்கு ஜடேஜா செய்த நன்றிக் கடன்! கோடிகளில் வெகுமதி

Jadeja : தோனிக்கு நன்றிக்கடன் செலுத்த நினைத்த சுவாரஸ்ய சம்பவம் குறித்து ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் உடனான உரையாடலில் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 18, 2026, 09:54 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:54 PM IST
Jadeja : மகேந்திர சிங் தோனிக்கு ஜடேஜா செய்த நன்றிக் கடன்! கோடிகளில் வெகுமதி
Image Credit: Ravindra Jadeja - MS Dhoni

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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