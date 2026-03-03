English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • பிசிசிஐயுடன் கைகோர்க்கும் ஜாகீர்கான்! இந்திய அணியில் அதிரடி மாற்றம்?

பிசிசிஐயுடன் கைகோர்க்கும் ஜாகீர்கான்! இந்திய அணியில் அதிரடி மாற்றம்?

இந்திய வேகப்பந்து வீச்சுக்கு கைகொடுக்கும் பிசிசிஐ: ஸ்பெஷல் கேம்ப் நடத்த ஜாகீர் கானுக்கு அழைப்பு! முழு விவரங்களில் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 3, 2026, 10:46 AM IST
  • வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் தட்டுப்பாடு.
  • வேகப்பந்து வீச்சுக்கு ஜாகீர் கான் பயிற்சி!
  • இளம் பவுலர்களுக்கு ஜாகீர் கான் ஸ்பெஷல் கேம்ப்.

பிசிசிஐயுடன் கைகோர்க்கும் ஜாகீர்கான்! இந்திய அணியில் அதிரடி மாற்றம்?

இந்திய அணியில் தற்போது பல்வேறு இளம் வீரர்கள் விளையாடி வருகின்றனர். ஐபிஎல்லில் சிறப்பாக விளையாடும் வீரர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இவர்களில் பேட்ஸ்மேன்களே அதிகளவில் இருந்து வருகின்றனர். வேகப் பந்துவீச்சாளர்களின் வருகை குறைவாகவே இருந்து வருகிறது. அப்படியே வந்தாலும் அவர்களால் நீண்ட நாட்கள் அணியில் இடம் பெற முடிவதில்லை. வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு ஏற்படும் காயங்கள் முக்கிய பிரச்சினையாக இருந்து வருகிறது. அதே போல சமீபகாலமாக திறமையான வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் எண்ணிக்கை இந்தியாவில் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. இந்நிலையில் இந்த பிரச்சனைகளை சரி செய்யும் வகையில் பிசிசிஐ தற்போது இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் ஜாகிர் கானின் உதவியை நாடியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்திய அணிக்கு வருங்கால வேகப்பந்துவீச்சாளர்களை உருவாக்கும் நோக்கில் பிசிசிஐ இந்த முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. பெங்களூரில் உள்ள சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் மையத்தில் இந்த மார்ச் மாதம் முதல் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி முகாம்கள் நடக்க உள்ளது. இது ஜாகீர்கான் தலைமையில்  நடைபெற உள்ளது. இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருக்கும் கிரிக்கெட் மையங்களுடன் கைகோர்த்து இந்த முகம் நடைபெற உள்ளது. இந்த திட்டத்தினை சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் தலைவராக இருக்கும் விவிஎஸ் லட்சுமணன் முன்னெடுத்துள்ளதாக பிசிசிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றனர். 

மேலும் படிக்க: சென்னை சேப்பாக்கில் IND vs AFG போட்டி.. களமிறங்கும் ரோகித், விராட்.. வெளியான அறிவிப்பு!

புதிய வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள்!

இதற்கு முன்பு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் மையத்தின் வேகப்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த ட்ராய் கூலி கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வந்தார். கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்துடன் அவரது பதவிக்காலம் முடிந்த நிலையில், புதிய பயிற்சியாளரை பிசிசிஐ தேடி வந்தது. இந்த பதவிக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் பிசிசிஐ வெளியிட்டது. ஆனால் இதற்கு சரியான ஆட்கள் கிடைக்காத நிலையில், தற்காலிகமாக இந்த பதவிக்கு ஜாகீர்கானை பிசிசிஐ நியமித்துள்ளது. மேலும் வரும் காலத்தில் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் மையத்தின் வேகப்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளர் பொறுப்பை ஜாகிர் கான் ஏற்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

ஜாகீர்கான்

தற்போது இந்திய அணியில் பும்ரா, சிராஜ் என விரல்விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவிலேயே சிறந்த வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் உள்ளனர். அவர்களுக்கு காயம் ஏற்படும் போது பேக்கப்பில் வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் இல்லாதது பெரும் குறையாகவே இருந்து வருகிறது. திறமையான வேகப்பந்துவீச்சாளர்கள் இல்லாததும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் சமீப காலத் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. இந்த பிரச்சனைகளை சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் பயிற்சி முகாம்கள் சரி செய்யும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்திய அணிக்காக பல்வேறு டெஸ்ட் மற்றும் ஒரு நாள் போட்டிகளில் விளையாடிய அனுபவம் கொண்ட ஜாகீர்கான் இந்த பொறுப்பை திறம்பட செய்வார் என்றும் பிசிசிஐ நம்புகிறது. அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ், அடுத்த தலைமுறைக்கான வலுவான வேகப்பந்து வீச்சு படையை உருவாக்கும் பணிகளில் பிசிசிஐ தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது. 

மேலும் படிக்க: மார்ச் இறுதியில் தொடங்கும் 2026 ஐபிஎல்.. களத்தில் தோனி! அடியோடு மாறும் சிஎஸ்கே அணி

