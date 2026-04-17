  • 5 போட்டிகளில் 0 விக்கெட்… பும்ராவுக்கு என்ன ஆனது? தடுமாற்றத்திற்கு காரணம் என்ன?

5 போட்டிகளில் 0 விக்கெட்… பும்ராவுக்கு என்ன ஆனது? தடுமாற்றத்திற்கு காரணம் என்ன?

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 5 போட்டிகளில் விளையாடி 1 விக்கெட்டை கூட எடுக்க முடியாமல் இருந்து வருகிறார். இது அவரது ஐபிஎலில் கரியரில் ஒரு மோசமான தொடராக மாறி வருகிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 17, 2026, 07:07 PM IST
  • ஜஸ்பிரித் பும்ரா 5 போட்டிகளில் 0 விக்கெட் எடுத்து மோசமான நிலையில் உள்ளார்
  • அவர் இன்னும் தனது விக்கெட் வேட்டையை தொடங்காதது ரசிகர்கள் இடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது
  • அதேபோல் மும்பை அணியில் 5ல் 4 தோல்விகளை பெற்றுள்ளது அந்த அணிக்கு பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது

EPS Pension: 11 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.60,000 ஊதியம், இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon11
Eps Pension
EPS Pension: 11 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.60,000 ஊதியம், இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
டாப் 5 தமிழ் சீரியல்கள்! இந்த வாரம் TRPல் இதுதான் டாப்..முழு லிஸ்ட் இதோ..
camera icon6
Tamil Serial
டாப் 5 தமிழ் சீரியல்கள்! இந்த வாரம் TRPல் இதுதான் டாப்..முழு லிஸ்ட் இதோ..
Post Office RD: அசத்தலான வட்டி, கடன் வசதி, குறைந்த முதலீடு
camera icon10
Post Office RD
Post Office RD: அசத்தலான வட்டி, கடன் வசதி, குறைந்த முதலீடு
டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர், 8th CPC அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏப்ரலில் 4 குட் நியூஸ்
camera icon11
டிஏ உயர்வு, சம்பள உயர்வு, டிஏ அரியர், 8th CPC அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஏப்ரலில் 4 குட் நியூஸ்
5 போட்டிகளில் 0 விக்கெட்… பும்ராவுக்கு என்ன ஆனது? தடுமாற்றத்திற்கு காரணம் என்ன?

தனது யாக்கர் பந்துகளால் பேட்டர்களை பதறவைக்கும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் இன்னும் ஒரு விக்கெட் கூட எடுக்காமல் மிகவும் ஒரு மோசமான நிலையில் இருக்கிறார். இது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கும் ரசிகர்களுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தடுமாற்றம் 

நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி விளையாடி வருகிறது. இதுவரை 5 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள அந்த அணி வெறும் 1 போட்டியில் மட்டுமே வென்று மிகவும் தடுமாற்றத்தில் இருந்து வருகிறது. தனது முதல் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடி வெற்றி பெற்றது. அதன்பின்னர் டெல்லி, ராஜஸ்தான், பெங்களூரு, பஞ்சாப் என அடுத்தடுத்த 4 போட்டிகளில் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்திருக்கிறது. 

இந்த சூழலில், அந்த அணி 2 புள்ளிகளுடன் -1.076 என்ற நெட் ரன் ரேட்டுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 9வது இடத்தில் உள்ளது. இது ஒரு பக்கம் ரசிகர்களின் சோகமாக இருந்தாலும் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இத்தொடரில் இதுவரை தனது விக்கெட் வேட்டை தொடங்காதது அவர்களுக்கு பேரதிர்ச்சியாக உள்ளது. 

5 போட்டிகள் 0 விக்கெட் - பும்ராவின் மோசமான ஃபார்ம் 

ஜஸ்பிரித் பும்ரா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இதுவரை விளையாடிய 5 போட்டிகளிலும் விளையாடி உள்ளார். ஆனால் ஒரு விக்கெட்டை கூட எடுக்காமல் இந்த சீசனில் எதிர்பாராத தடுமாற்றத்தில் உள்ளார். மொத்தமாக 19 முதல் 20 ஓவர்களை வரை வீசிய அவர் கிடத்தட்ட 164 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்துள்ளார். இதில் டெல்லி அணிக்கு எதிராக தனது சிறப்பான பந்து வீச்சை வீசி இருக்கிறார். அவர் அப்போட்டியில் 4 ஓவர்கள் வீசி 21 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்துள்ளார். இது இந்த 5 போட்டிகளில் சிறந்த பந்து வீச்சாக உள்ளது. 2026 ஐபிஎல் தொடரில் பும்ரா மட்டுமல்ல மற்ற அணிகளிலும் இதுபோன்ற ஒரு நிலை காணப்படுகிறது. 

பும்ரா மட்டுமல்ல.. வருண் சக்கரவர்த்தியும் இந்த பட்டியலில் உள்ளார். 

பும்ராவை போல் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் வருண் சக்கரவர்த்தியும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் இன்னும் ஒரு விக்கெட்டை கூட வீழ்த்தவில்லை. அவர் இதுவரை 3 போட்டிகளில் விளையாடி 9 ஓவர்களை வீசி உள்ளார். இதில் அவர் 105 ரன்களை விட்டுகொடுத்து மோசமான எகானமி ரேட்டை வைத்துள்ளார். அவரது எகானமி ரேட் 11-க்கு மேல் உள்ளது.  

பும்ரா குறித்து மஹேல ஜெயவர்தனே 

முன்னதாக ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் இந்த தடுமாற்றம் குறித்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தலைமை பயிற்சியாளர் மஹேல ஜெயவர்தனேவிடம் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த அவர், பும்ரா நன்றாக பந்து வீசுகிறார் என நான் நினைக்கிறேன். நாங்கள் அவருக்கு எந்த அழுத்தமும் கொடுக்கவில்லை. பேட்ஸ்மேன்கள் பும்ராவுக்கு எதிராக ரிஸ்க் எடுக்க யோசிக்கிறார்கள். நாங்கள் சில வித்தியாசமான உத்திகளை முயற்சித்தோம். ஆனால் எதிரணி நன்றாக பேட்டிங் செய்கிறது. ஆனால் பும்ரா ஒரு குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக விக்கெட்டை வீழ்த்தவில்லை என்பதை என்னால் சொல்லமுடியாது என பும்ராவுக்கு ஆதரவாக ஜெயவர்தனே பேசினார். 

இதுவரை ஐபிஎல்லில் பும்ரா 

பும்ரா 2013 ஆண்டு முதல் ஐபிஎல்லில் விளையாடி வருகிறார். இதுவரை 150 போட்டிகளில் விளையாடிய அவர் 183 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார். கடந்த 2025 ஐபிஎல் சீசனில் 12 போட்டிகளில் விளையாடி 18 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார். இந்த நிலையில், இத்தொடரில் தனது விக்கெட் வேட்டையை தொடராதது அதிர்ச்சியாக உள்ளது. இருப்பினும் வரும் போட்டிகளில் சிறப்பாக பந்து வீசி விக்கெட்டை கைப்பற்றுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அடுத்த போட்டியில் ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி அகமதாபாத்தின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடுவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: SRH vs CSK: சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11.. கலீல் அகமதுக்கு பதில் வரும் புது வீரர்? தோனி இல்லையா?

மேலும் படிக்க: CSK அணிக்கு திரும்பும் தோனி.. எப்போது? SRH போட்டியில் இல்லை! ஏப்ரல் 23ல் ரீ- என்ட்ரி

மேலும் படிக்க: இன்னும் 3 வருஷத்துல அந்த கிரிக்கெட் லீக் காலி! - லலித் மோடியின் அதிரடி கணிப்பு

