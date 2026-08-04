/Explainer: பும்ரா ஓய்வு? இந்தியாவின் அடுத்த ’ஸ்டார் பவுலர்’ யார்? பிசிசிஐ-யின் திட்டம் இதுதான்!

இந்திய அணி என்று சொன்னவுடன் எப்படி சச்சின், விராட் கோலி, தோனி ஆகியோரின் பெயர்கள் நினைவுக்கு வருகிறதோ, அப்படிப் பந்துவீச்சில் தங்களின் பெயர்களை உலகிற்கு எடுத்துரைத்தவர்கள் கபில் தேவ், ஜவஹல் ஸ்ரீநாத், ஜாகீர் கான் உள்ளிட்டோர். அந்த வரிசையில் தற்போது இந்திய வேகப்பந்து வீச்சின் முகமாகத் திகழ்பவர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
இவரை 'யார்க்கர் கிங்' என்று ரசிகர்கள் அன்பாக அழைக்கின்றனர். ஓவரில் மற்ற பவுலர்களும் யார்க்கர் வீசுவார்கள், ஆனால் ஒரு ஓவரின் 6 பந்துகளையுமே துல்லியமான யார்க்கர்களாக மாற்றும் அபாரத் திறன் பும்ராவுக்கு மட்டுமே உரியது.
இத்தகைய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பவுலர், வரும் 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவாரா? தொடர் காயங்கள் மற்றும் பணிச்சுமைக்கு மத்தியில் பும்ராவை பிசிசிஐ எப்படி பயன்படுத்த போகிறது? ஒருவேளை அவர் ஓய்வு பெற்றால், இந்திய அணியின் அடுத்த 'ஸ்டார் பவுலர்' யார்? உள்ளிட்ட விவரங்களை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சுத் தூணாகத் திகழும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, கடந்த 2023 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்குப் பிறகு அனைத்து இருதரப்புத் தொடர்களிலும் தொடர்ச்சியாக விளையாடுவதில்லை. அவரது தனித்துவமான பந்துவீச்சு ஆக்ஷன் (Bowling Action) காரணமாக, அவருக்கு அடிக்கடி காயம் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனால் பிசிசிஐ அவரை மிகவும் கவனமாகக் கையாண்டு, முக்கியமான தொடர்கள் மற்றும் ஐசிசி தொடர்களில் மட்டுமே விளையாட வைத்து வருகிறது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் 2-வது போட்டியில் விளையாடியபோது, அவருக்குக் காலில் காயம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாகத் தற்போது நடைபெறவுள்ள இலங்கை டெஸ்ட் தொடரிலிருந்தும் அவர் விலகியுள்ளார். இந்த நிலையில்தான், பும்ரா 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவாரா? என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. மேலும், அவர் அடிக்கடி காயத்தால் அவதிப்படுவது அவரது ரசிகர்களுக்கு சோகத்தை அளித்துள்ளது.
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் காயம் ஏற்பட்ட பின்னர் பும்ரா பெங்களூர் தேசிய கிரிக்கெட் அகடமிக்கு விரைந்து பிசிசிஐ மருத்துவ குழவை சந்தித்தார். அவர்கள் அவரை சோதித்து பார்த்தனர். அதன் முடிவில் வெளியான மருத்துவ அறிக்கை, ரசிகர்களுக்கும் பிசிசிஐ-க்கும் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதாவது பும்ரா தொடர்ந்து அதிக ஓவர்களை வீசினால், அவரது காயம் மீண்டும் மீண்டும் தீவிரமடையும் என மருத்துவர்கள் எச்சரித்து உள்ளனர். இதனால் அவரது கிரிக்கெட் பயணத்தில் சில கடுமையான மாற்றங்களை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் பிசிசிஐ-க்கு ஏற்பட்டுள்ளது.
அதிக ஓவர்கள் வீச வேண்டிய டெஸ்ட் போட்டிகளில் பும்ராவை இனி விளையாட வைப்பது கடினம் எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால் அவர் விரைவில் டெஸ்ட் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வை அறிவிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
அதேபோல் 50 ஓவர்கள் கொண்ட ஒருநாள் போட்டிகளில்கூட அவரால் ஒரே போட்டியில் தொடர்ந்து 10 ஓவர்கள் வீசுவது சவாலானது என்றும், அதிகபட்சமாக 5 முதல் 6 ஓவர்கள் மட்டுமே வீச முடியும் என்றும் மருத்துவக் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
மருத்துவக் குழுவின் இந்த எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து, 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் பும்ரா களமிறங்குவதே பெரும் சந்தேகம்தான் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளன. 2027 உலகக் கோப்பை தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமிபியா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெறவுள்ளது. அப்போது பும்ராவுக்கு 33 வயதாகும்.
இருப்பினும், பும்ராவை எப்படியாவது 2027 உலகக் கோப்பை வரை உடற்தகுதியோடு தக்கவைக்க பிசிசிஐ முயற்சித்து வருகிறது. இதற்காக ஒரு சிறப்பு திட்டத்தையும் கையில் எடுத்துள்ளதாம்.
பிசிசிஐயின் இந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் கைக்கொடுத்தால் மட்டுமே 2027 உலகக் கோப்பை தொடரில் நாம் பும்ராவை காண முடியும்.இல்லையென்றால், அவர் உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து விலகும் சூழலே உருவாக வாய்ப்புள்ளது.
பும்ராவின் இந்தச் சூழல் காரணமாக, அவருக்குப் பின் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சைத் தாங்கிப் பிடிக்கப் போகும் அடுத்த தலைமுறை 'ஸ்டார் பவுலர்' யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. பும்ராவின் தனித்துவமான திறமையை உடனடியாக யாராலும் முழுமையாக ஈடுசெய்ய முடியாது என்றாலும், அந்த இடத்தைப் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய 3 முக்கிய வீரர்கள் பந்தயத்தில் உள்ளனர்.
முகமது சிராஜ்: பும்ரா இல்லாத போட்டிகளில் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சுக்குத் தலைமை தாங்கிய அனுபவம் சிராஜுக்கு உண்டு. புதுப்பந்தில் விக்கெட் வீழ்த்தும் திறமை, கட்டுக்கடங்காத ஆக்ரோஷம் ஆகியவை இவரை இந்தியாவின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளராக நிலைநிறுத்துகின்றன. தற்போது டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே தொடர்ந்து வாய்ப்பை பெற்று வருகிறார். ஒருநாள் கிரிக்கெட்டுக்கும் இவர் தகுதியானவர் என்றாலும் இவருக்கு சரியான வாய்ப்பை தற்போது இருக்கும் தலைமை பயிற்சியாளர் கம்பீர் வழங்கவில்லை. வாய்ப்பு கிடைத்தால், அவர் இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சை வழிநடத்தும் நபராக இருப்பார்.
அர்ஷ்தீப் சிங்: இடதுகை வேகப்பந்து வீச்சாளரான இவர், 'டெத் ஓவர்களில்' பும்ராவுக்கு அடுத்தபடியாகத் துல்லியமான யார்க்கர்களை வீசக்கூடியவர். வெள்ளைப் பந்து கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் மிக முக்கிய நம்பிக்கையாக உருவெடுத்து வருகிறார். சமீபமாக சொதப்பி வந்தாலும், தொடர்ந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் பட்சத்தில் தனது ஃபார்மை மீட்டெடுக்கும் பக்குவம் அவரிடம் இருக்கிறது.
மயங்க் யாதவ்: 150+ கி.மீ வேகத்தில் பந்துவீசி உலகையே வியப்பில் ஆழ்த்திய இளம் புயல் மயங்க் யாதவ். எதிரணி பேட்டர்களுக்கு நடுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இவரது அதிவேகப் பந்துவீச்சு, உடற்தகுதியை சீராகப் பராமரித்தால் இவரை இந்தியாவின் அடுத்த 'மெகா ஸ்டார்' ஆக மாற்றும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. சமீபத்தில் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான டி20 போட்டிகளில் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை மிகவும் கச்சிதமாக பயன்படுத்திக்கொண்டார்.
ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா போன்ற ஒரு அபூர்வமான பந்துவீச்சாளர் இந்திய கிரிக்கெட்டுக்கு கிடைத்த வரப்பிரசாதம். பிசிசிஐ-யின் இந்தப் பணிச்சுமை மேலாண்மை திட்டங்கள் கை கொடுத்தால் மட்டுமே, 2027 உலகக் கோப்பையில் அவரது 'யார்க்கர்' புயலைக் காண முடியும். அதேநேரத்தில், சிராஜ், அர்ஷ்தீப், மயங்க் யாதவ் போன்ற அடுத்த தலைமுறை பந்துவீச்சாளர்களை இப்போதில் இருந்தே போதிய வாய்ப்பளித்து தயார்படுத்துவதன் மூலம், பும்ராவுக்கு பிறகும் இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சு பலவீணம் அடையாமல் பார்த்துக்கொள்ளலாம்.