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Explainer: பும்ரா ஓய்வு? இந்தியாவின் அடுத்த ’ஸ்டார் பவுலர்’ யார்? பிசிசிஐ-யின் திட்டம் இதுதான்!

பும்ராவின் காயம் மற்றும் பணிச்சுமை காரணமாக 2027 உலகக் கோப்பையில் அவரது பங்கேற்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ள நிலையில், அவர் ஓய்வு பெற்றால், அடுத்ததாக இந்திய அணியின் வேகப்பந்து வீச்சை வழிநடத்தப்போவது யார்? பிசிசிஐயின்முழு திட்டம் என்ன? என்ற முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Aug 04, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:23 PM IST
Explainer: பும்ரா ஓய்வு? இந்தியாவின் அடுத்த ’ஸ்டார் பவுலர்’ யார்? பிசிசிஐ-யின் திட்டம் இதுதான்!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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