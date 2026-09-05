/ஜஸ்பிரித் பும்ரா கிடையாது...? LSG பௌலருக்கு மீண்டும் இந்திய அணியில் வாய்ப்பு

Jasprit Bumrah Injury : இந்திய அணி தற்போது ஓய்வில் இருக்கிறது. ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடர் செப். 13ஆம் தேதி தொடங்கியது. நாளை (செப்டம்பர் 6) தொடங்கும் துலீப் டிராபி கோப்பையில் சில முக்கிய வீரர்கள் விளையாட இருக்கின்றனர்.
ஆப்கானிஸ்தான் டி20ஐ தொடர் நிறைவடைந்ததும் இந்திய அணி, செப்டம்பர் மாத இறுதியில் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் விளையாட ஜப்பான் செல்ல இருக்கிறது. இதற்கிடையே இந்தியா - ஜப்பான் ஆடவர் அணிகள் வரும் செப். 22ஆம் தேதி நட்பு ரீதியில் டி20 போட்டி ஒன்றை விளையாட இருக்கிறது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி இதுவாகும்.
ஆசிய விளையாட்டு போட்டிக்கு முன் இப்போட்டி நடைபெற இருக்கிறது. ஆப்கானிஸ்தான் டி20ஐ தொடர் மற்றும் ஆசிய விளையாட்டு தொடர் ஆகிய தொடர்களுக்கான இந்திய அணி ஸ்குவாட் ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது. எனவே ஆசிய விளையாட்டு போட்டிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள டி20 ஸ்குவாட்தான் ஜப்பான் அணி உடன் மோதும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்தியாவின் முன்னணி வேகப்பந்துவீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு இன்னும் பிசிசிஐ மருத்துவ அணியில் இருந்து பிட்னஸ் சான்று இன்னும் கிடைக்கவில்லை. இதனால், ஆப்கானிஸ்தான் டி20ஐ தொடர் மற்றும் ஆசிய விளையாட்டு 2026 தொடரில் பும்ரா பங்கேற்பது சந்தேகம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முழங்கால் காயத்தால் தொடர்ந்து அவதிப்பட்டு வரும் பும்ரா, காயத்தில் இருந்து முழு உடற்தகுதியை பெற்றால் மட்டுமே இந்த 2 தொடர்களிலும் பும்ரா விளையாட முடியும்.
கடந்த ஜூலை 16ஆம் தேதி அன்று நடந்த இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான 2வது ஓடிஐ போட்டியில் அவரது முழங்காலில் காயம் ஏற்பட்டது. அதில் இருந்து அவர் தொடர்ந்து ஓய்வில் இருந்து வருகிறார். அதற்கு பின் அவர் பந்துவீசவே இல்லை. இதனால் அவர் இலங்கை அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடவில்லை.
பும்ரா எப்போது அணிக்கு திரும்புவார் என தெரியாது என்பதால் அவருக்கு பதில் வேகப்பந்துவீச்சாளர் பிரின்ஸ் யாதவ் அணியை மாற்று வீரராக இந்திய தேர்வுக்குழு தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்புள்ளது என Times of India செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
Bumrah fitness update! Will the pace maestro feature in the Afghanistan— Cricket Hub (@Anurag9793) September 4, 2026
Fitness Test at CoE: Jasprit Bumrah faces a crucial fitness assessment at the BCCI Centre of Excellence, (National Cricket Academy) before squad selection for the Afghanistan T20I series!… pic.twitter.com/Ul0EVWYF48
செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி டெல்லி நகரில் இந்திய அணியுடன் இணைவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் முன், பும்ரா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் ஒரு வார காலத்திற்கு போட்டி மாதிரி சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என தகவல்கள் வெளியானது.
ஜஸ்பிரித் பும்ரா தொடர்ச்சியாக காயத்தில் சிக்கி வருகிறார். இதனால் சில முக்கிய போட்டிகளை அவர் விளையாட முடியாமல் போகிறது. அடுத்து நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர், ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் ஆகிய முக்கிய தொடர்கள் உள்ளன. இதில் இந்திய அணி வென்றால் மட்டுமே WTC இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதிபெற முடியும்.