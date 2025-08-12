English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிய கோப்பை தொடர்! பும்ராவின் முடிவால் இந்திய அணியில் திடீர் திருப்பம்!

ஆசிய கோப்பைக்கான இந்திய அணி ஆகஸ்ட் 19 அல்லது 20 ஆம் தேதி, அனைத்து வீரர்களின் மருத்துவ அறிக்கை கிடைத்த பிறகு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 12, 2025, 10:35 AM IST
  • ஆசியக் கோப்பையில் பும்ரா?
  • அணி தேர்வில் திடீர் திருப்பம்!
  • பிசிசிஐயின் புதிய திட்டம் என்ன?

ஆசிய கோப்பை தொடர்! பும்ராவின் முடிவால் இந்திய அணியில் திடீர் திருப்பம்!

வரவிருக்கும் ஆசியக் கோப்பை 2025 தொடருக்கான இந்திய அணிதேர்வில் ஒரு பெரிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. பணிச்சுமை காரணமாக நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு இந்த தொடரில் ஓய்வு அளிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவர் நிச்சயமாக அணியில் இடம் பெறுவார் என தற்போது தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த திடீர் முடிவு, இந்திய அணிக்கு ஒரு பெரும் பலமாக பார்க்கப்பட்டாலும், அக்டோபர் மாதம் தொடங்கும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் அவரது பங்கேற்பை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளதுடன், அணி தேர்வில் புதிய சிக்கல்களையும் உருவாக்கியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | அஸ்வினை தொடர்ந்து இவருமா? CSK எடுத்திருக்கும் அதிரடி முடிவு.. திடுக்கிடும் தகவல்!

பிசிசிஐ-யின் புதிய திட்டம்

பிசிசிஐயின் புதிய திட்டத்தின்படி, பும்ராவின் பணிச்சுமையை நிர்வகிக்கும் நோக்கில் ஒரு முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, பும்ரா ஆசிய கோப்பையில் முழுமையாக பங்கேற்பார், ஆனால் அதற்கு பிறகு உடனடியாக தொடங்கும் மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியில் அவருக்கு ஓய்வளிக்கப்படலாம். ஆசிய கோப்பை இறுதி போட்டி செப்டம்பர் 28 ஆம் தேதியும், மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டி அக்டோபர் 2 ஆம் தேதியும் தொடங்கவுள்ளது. இடையில் வெறும் நான்கு நாட்கள் மட்டுமே இருப்பதால், பும்ராவின் உடற்தகுதியை பாதுகாக்க இந்த முடிவு எடுக்கப்படவுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

பும்ராவின் வருகை

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் முழங்காலில் ஏற்பட்ட சிறிய காயம் காரணமாக விளையாடாத பும்ரா, தற்போது முழு ஓய்வில் இருக்கிறார். ஆசிய கோப்பை தொடங்குவதற்கு இன்னும் ஒரு மாதம் உள்ளதால், அவர் முழுமையாக தயாராகிவிடுவார் என தேர்வாளர்கள் நம்புகின்றனர். டி20 போட்டிகளில், குறிப்பாக டெத் ஓவர்களில், அவரது அனுபவமும், யார்க்கர் போன்ற துல்லியமான பந்துவீச்சும் இந்திய அணிக்கு ஒரு திருப்புமுனையாக அமையும். 2024 டி20 உலகக் கோப்பையில் பல போட்டிகளில் அவர் தனி ஆளாக இந்தியாவை வெற்றிக்கு அழைத்து சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

அணியில் தேர்வில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

பும்ராவின் வருகை உறுதியானதால், அணி தேர்வில் சில முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட உள்ளன. டெஸ்ட் தொடரில் கேப்டனாக கலக்கிய சுப்மன் கில், மீண்டும் டி20 அணிக்கு திரும்புகிறார். அவருக்கு துணை கேப்டன் பதவி வழங்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. இதனால், இதற்கு முன் துணை கேப்டனாக இருந்த அக்சர் படேலின் நிலை என்னவாகும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. பும்ரா மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோரின் இடம் உறுதியான நிலையில், மூன்றாவது வேகப்பந்து வீச்சாளருக்கான இடத்திற்கு ஹர்ஷித் ராணா மற்றும் பிரசித் கிருஷ்ணா இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. சுப்மன் கில் அணிக்கு திரும்புவதால், டாப்-ஆர்டரில் ஏற்கனவே இடம்பிடித்துள்ள அபிஷேக் ஷர்மா, சஞ்சு சாம்சன், சூர்யகுமார் யாதவ் போன்ற வீரர்களில் யாராவது ஒருவரை நீக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படலாம்.

மேலும் படிக்க | இந்த 4 சீனியர் வீரர்களை கழட்டிவிடும் சிஎஸ்கே! மொத்தமாக மாறும் அணி!

மேலும் படிக்க | அஸ்வின் வெளியேறுவதால்... CSK-க்கு கிடைக்கும் 3 நன்மைகள் - என்னென்ன?

