English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IND vs WI Test: ஸ்ரீநாத், கபில் தேவ் சாதனை முறியடிப்பு.. சொந்த மண்ணில் அசத்திய பும்ரா!

Jasprit Bumrah New Record: வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விக்கெட் வீழ்த்தியதன் மூலம் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மாபெரும் சாதனை படைத்திருக்கிறார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 2, 2025, 08:08 PM IST
  • இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் போட்டி
  • ஜஸ்பிரித் பும்ரா மாபெரும் சாதனை
  • முழு விவரம்

Trending Photos

அதிக சம்பளம் வாங்கும் பிக் பாஸ் தொகுப்பாளர்கள்.. டாப் தமிழ் நடிகர்தான்!
camera icon6
Bigg Boss host salary
அதிக சம்பளம் வாங்கும் பிக் பாஸ் தொகுப்பாளர்கள்.. டாப் தமிழ் நடிகர்தான்!
அப்பா போலவே ஸ்டைல்! நடிகர் அரவிந்த் சாமியின் மகனை பார்த்துள்ளீர்களா?
camera icon6
Arvind Swamy
அப்பா போலவே ஸ்டைல்! நடிகர் அரவிந்த் சாமியின் மகனை பார்த்துள்ளீர்களா?
உலக பணக்கார பிரபலங்கள்..நம்பர் 1 இடத்தில் இந்திய நடிகர்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Rich Celebrity
உலக பணக்கார பிரபலங்கள்..நம்பர் 1 இடத்தில் இந்திய நடிகர்! யார் தெரியுமா?
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு உலக அழகி பட்டம் பெற்றுத்தந்த ஒரு பதில்! என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Aishwarya Rai
ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு உலக அழகி பட்டம் பெற்றுத்தந்த ஒரு பதில்! என்ன தெரியுமா?
IND vs WI Test: ஸ்ரீநாத், கபில் தேவ் சாதனை முறியடிப்பு.. சொந்த மண்ணில் அசத்திய பும்ரா!

ஆசிய கோப்பையை வென்றதன் கையோடு இந்திய அணி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடி வருகிறது. இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட இத்தொடர் இன்று (அக்டோபர் 02) முதல் அக்டோபர் 14ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதில் முதல் போட்டி இன்று (அக்டோபர் 02) அகமதாபாத்தின் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் தொடங்கி நடந்து வருகிறது. டாஸ் வென்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி கேப்டன் ரோஸ்டன் சேஸ் முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தார். 

Add Zee News as a Preferred Source

பும்ரா சாதனை 

அதன்படி பேட்டிங் செய்தனர். ஆனால் இந்தியாவின் பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் திணறிய நிலையில், 162 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆகியது. அதிகபட்சமாக முகமது சிராஜ் 4 விக்கெட்களையும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 3 விக்கெட்களையும் வீழ்த்தினர். 44.1 ஓவரில் டெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை சுருட்டியது இந்திய அணியின் பந்து வீச்சாளர்கள். இந்த நிலையில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா சாதனை படைத்துள்ளார். 

குறைவான பந்துகளில் 50 விக்கெட்கள்

அவர் சொந்த மண்ணில் அதாவது இந்திய மண்ணில் 50 விக்கெட்களை வீழ்த்தி சாதனை படைத்திருக்கிறார். இதற்கு 1747 பந்துகள் மட்டுமே தேவைப்பட்டிருக்கிறது. சொந்த மண்ணில் இந்திய பந்து வீச்சாளர்களில் 50 விக்கெட்களை வீழ்த்த குறைந்த பந்துகளை எடுத்துக்கொண்டது பும்ரா தான். அதேபோல் இந்த சாதனையை படைக்க வெறும் 24 இன்னிங்ஸ்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்டுள்ளது. 

முன்னதாக ஜகவல் ஸ்ரீநாத் 23 இன்னிங்ஸ்களில் சொந்த மண்ணில் 50 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார். இதையடுத்து முன்னாள் கேப்டன் கபில் தேவ் 25 இன்னிங்ஸ்களில் 50 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார். இஷாந்த் சர்மா மற்றும் முகமது ஷமி 27 இன்னிங்களில் 50 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், ஜஸ்பிரித் பும்ரா 24 இன்னிங்ஸ்களில் 1747 பந்துகள் வீசி 50 விக்கெட்களை வீசி சாதனை படைத்திருக்கிறார். ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் சாதனை ரசிகர்களை மகிழ்ச்சி அடைய செய்திருக்கிறது. 

மேலும் படிக்க: வெஸ்ட் இண்டீஸை 162 ரன்களில் சுருட்டிய இந்தியா.. இன்னும் 41 ரன்கள்தான்!+

மேலும் படிக்க: பாகிஸ்தானிடம் இந்திய அணி அப்படி நடந்திருக்க கூடாது.. ஏபி டி வில்லியர்ஸ் அதிருப்தி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Jasprit BumrahIndia vs West Indiesbumrah new recordTest Cricket

Trending News