கம்பீர் பயிற்சியாளராக இவரே காரணம்.. அனுபவம் இல்லாதவருக்கு பதவி வழங்கியது எப்படி? முழு விவரம்

Gautam Gambhir Latest News: மார்ச் 08ஆம் தேதி டி20 உலகக் கோப்பை முடிவடைந்துள்ளது. இத்தொடரை எதிர்பார்த்தபடியே இந்திய அணி கைப்பற்றி உள்ளது. ஏற்கனவே இந்திய அணி வீரர்கள் சிறப்பாக விளையாடி வரும் நிலையில், தற்போது இளம் வீரர்கள் கொண்டு ஒரு உலகக் கோப்பையை ஜெயித்திருப்பது உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருக்கிறது.
Gautam Gambhir: கம்பீரின் விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி
குறிப்பாக இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து இருந்து வந்தது. 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை இந்திய அணி வெல்லவில்லை என்றால், அவரை பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்ற குறல்கள் எழும்பின. இந்த சூழலில், அவர் மீதுள்ள அத்தனை விமர்சனங்களும் உலகக் கோப்பையை வென்றதன் மூலம் துடைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது கெளதம் கம்பீரை பலரும் பாராட்டி வருகின்றனர்.
Jai shah - Gautam Gambhir: தேடி வந்த பயிற்சியாளர் பதவி
இந்த நிலையில், தான் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக வர தயங்கியதாகவும் பிசிசிஐயின் முன்னாள் அதிகாரி ஜெய் ஷா தான் தன்னை நம்பி இந்த பொறுப்பை வழங்கியதாக கெளதம் கம்பீர் கூறி இருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது, ஒருமுறை ஜெய் ஷா என்னை ஹோட்டல் அறையில் சந்தித்து பேசினார். அப்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தருகிறேன், ஆனால் அதனை நீங்கள் மறுக்க கூடாது என கூறினார். நான் என்னவென்று கேட்டேன். அவர் நீங்கள் இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக வர வேண்டும் என கூறினார்.
Jay Shah Offers Head Coach position To Gautam Gambhir: கம்பீர் பயிற்சியாளராக ஜெய் ஷா தான் காரணம்
நான் உறைந்து போனேன். அப்போது நான் அதற்கு தயாராக இருக்கவில்லை. ஏனென்றால் அதற்கு முன்பாக நான் பயிற்சியாளராக இருந்தது இல்லை. ஐபிஎல் அணியின் மென்டாராகவே செயல்பட்டு இருக்கிறேன். அதனால் எனக்குள் சிறு தயக்கம் இருந்தது. இருப்பினும் ஜெய் ஷா எனக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார். நம்பிக்கை அளித்து இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பதவியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்றார்.
Gautam Gambhir Thanks To Jay Shah: ஜெய் ஷாவுக்கு நன்றி
அவர் என் மீது வைத்த நம்பிக்கை மிகப்பெரியது. முன்னாள் வீரர்களில் எத்தனை பேருக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கும் என்று தெரியவில்லை. ஒரு பயிற்சியாளராக கோப்பைகளை வெல்லது அவ்வளவு எளிதல்ல. இந்த நேரத்தில் ஜெய் ஷாவுக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் என கெளதம் கம்பீர் கூறினார்.
Rahul Dravid - Gautam Gambhir: ராகுல் டிராவிட்டுக்கு பின் கெளதம் கம்பீர்
கெளதம் கம்பீர் கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பைக்கு பின்னர் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டார். அதற்கு முன்பாக ராகுல் டிராவிட் தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்தார். ராகுல் டிராவிட்டுக்கு பின்னர் பிசிசிஐ சில வெளிநாட்டு வீரர்கள் மற்றும் இந்திய முன்னாள் வீரர்களை பரீசிலனை செய்து வந்தது. இந்த சூழலில், பல்வேறு கட்ட ஆலோசனைக்கு பின்னர் கெளதம் கம்பீர் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டார்.
India Under Gautam Gambhir Training: கம்பீர் பயிற்சியில் இந்திய அணி இதுவரை
இந்திய அணி கெளதம் கம்பீர் தலைமையில் வெள்ளை பந்து கிரிக்கெட்டில் இதுவரை சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்துள்ளது. சிவப்பு பந்து கிரிக்கெட்டில் அதாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் பெரிதாக எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தவில்லை. உதாரணமாக உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதி போட்டிக்கு செல்லும் வாய்ப்பை இந்திய அணி கிட்டத்தட்ட இழந்துள்ளது. இதற்கு காரணம் டெஸ்ட் தொடர்களில் இந்திய அணி தொடர் தோல்விகளே ஆகும்.
கம்பீர் பயிற்சியாளர் பதவி ஏற்ற பின்னர் இந்திய அணி சாம்பியன்ஸ் டிராபி, ஆசிய கோப்பை மற்றும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பையை கைப்பற்றி உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: RCB அணிக்கு சிக்கல்.. சின்னசாமி மைதானத்தில் விளையாடாது? என்ன பிரச்சனை?
மேலும் படிக்க: ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்த டாப் 7 வீரர்கள்! ரோகித், கோலி எந்த இடம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ