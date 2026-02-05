English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • மொத்தமா 8 போட்டிகள்தான்.. கரியரே முடிந்தது! தோனியுடன் அறிமுகமான வீரர் - யார் தெரியுமா?

மொத்தமா 8 போட்டிகள்தான்.. கரியரே முடிந்தது! தோனியுடன் அறிமுகமான வீரர் - யார் தெரியுமா?

இந்திய அணியில் தோனி அறிமுகமானபோது, ஒரு வீரர் அறிமுகமானார். அவர் வெறும் 8 சர்வதேச போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடிய நிலையில், அவரது கிரிக்கெட் கரியரே முடிந்தது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 5, 2026, 05:30 PM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பை
  • வெறும் 8 போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர்
  • தோனியுடன் அறிமுகம்

Trending Photos

தங்கம், வெள்ளி விலை முக்கிய தகவல்! முன்கூட்டியே கணிப்பது எப்படி?
camera icon11
Gold price
தங்கம், வெள்ளி விலை முக்கிய தகவல்! முன்கூட்டியே கணிப்பது எப்படி?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தை 22 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
தை 22 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான அரசு திட்டம்
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம், மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான அரசு திட்டம்
மொத்தமா 8 போட்டிகள்தான்.. கரியரே முடிந்தது! தோனியுடன் அறிமுகமான வீரர் - யார் தெரியுமா?

இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் மட்டுமல்ல உலக ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் வீரர் தோனி. இவரது ஆளுமை திறன் அனைவரையும் ஈர்த்தது. இவரை பிடிக்காது என சொல்லும் ரசிகர்களே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட வீரர் அறிமுகமான நாள் அன்று ஒரு வீரர் அறிமுகமாகி வெறும் 8 போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி கிரிக்கெட்டில் இருந்தே மாயமாகி உள்ளார். 

Add Zee News as a Preferred Source

தோனி - ஜோகிந்தர் சர்மா 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரரும் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனுமான எம்.எஸ். தோனி சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அறிமுகமான நாள் 2004, டிசம்பர் 23. அவருடன்தான் அறிமுகமானவர் பந்து வீச்சாளர் ஜோகிந்தர் சர்மா. இவருக்கு பொதுமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை. அப்போது, அஜித் அகர்கர், ஜாகிர் கான், போன்றோர் முக்கிய வேக பந்து வீச்சாளர்களாக இருந்தனர். அதனாலேயே ஜோகிந்தர் சர்மாவுக்கு அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை. 

டி20 போட்டியில் அறிமுகம்

இந்த சூழலில், 2007ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு ஜோகிந்தர் சர்மா தேர்வானார். கிட்டத்தட்ட 2 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஓரம்கட்டப்பட்டவர், திடீரென ஐசிசி தொடருக்கு தேர்வானது பலரது மத்தியில் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது. இதன் மூலம் ஜோகிந்தர் சர்மா டி20 போட்டிகளில் அறிமுகமானார். அதிலும், அவர் தொடரின் முதல் போட்டியிலேயே எடுக்கப்படவில்லை. இங்கிலாந்துக்கு எதிரான யுவராஜ் சிங் 6 சிக்சர்கள் அடித்த அந்த போட்டியில்தான் ஜோகிந்தர் சர்மா சர்வதேச டி20ல் அறிமுகமானார். 

டி20 உலக் கோப்பையை வென்று கொடுத்த ஜோகிந்தர் சர்மா 

அத்தொடரில் இந்திய அணிக்கு இரண்டு போட்டிகளை அவரின் அக்ரோஷமான பந்து வீச்சால் வென்று கொடுத்தார். அரையிறுதியில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் கடைசி ஓவரில் அந்த அணிக்கு 22 ரன்கள் தேவையாக இருந்தது. அப்போது பந்து வீசிய ஜோகிந்தர் சர்மா, அதிரடி வீரர் மைக்கேல் ஹசி மற்றும் ப்ரெட் லீ விக்கெட்களை வீழ்த்தி இந்திய அணியை இறுதி போட்டிக்கு அழைத்து சென்றார். 

இதையடுத்து பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இறுதி போட்டியில் கடைசி ஓவரில் அந்த அணிக்கு 13 ரன்கள் தேவைப்பட்டது. கிரீஸில் இருந்த மிஸ்பா-உல்-ஹக் சிக்சர்களை பறக்கவிட்டுக்கொண்டிருந்தார். இந்த சூழலில், பந்து வீச வந்த ஜோகிந்தர் சர்மா, மிஸ்பா-உல்-ஹக் விக்கெட்டை வீழ்த்தி இந்திய அணிக்கு டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று கொடுத்தார். அவர் விளையாடிய டி20 போட்டியும் இதுதான். 

6 நாட்கள் மட்டுமே டி20 கிரிக்கெட் வாழ்க்கை 

ஜோகிந்தர் சர்மா டி20ல் செப்டம்பர் 19, 2007ல் அறிமுகமானார். செப்டம்பர் 24ல் அவரது கடைசி டி20 போட்டியை விளையாடினார். இடைப்பட்ட அந்த ஒரு வாரம் தான் அவரது டி20 கிரிக்கெட் வாழ்க்கை. ஜோகிந்தர் சம்ரா அவரது வாழ்க்கையில் மொத்தமாக தலா 4 ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகள் என மொத்தமாக 8 சர்வதேச போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி உள்ளார். ஒருநாள் போட்டிகளில் பெரிதாக ஜொலிக்கவில்லை என்றாலும், டி20ல் அவர் விளையாடிய போடிகள் மிகவும் முக்கியமானவை. 

ஹரியானா டிஎஸ்பி 

ஹரியானாவில் பிறந்த ஜோகிந்தர் சர்மா, அம்மாநில அணிக்காக 77 போட்டிகளில் விளையாடி 297 விக்கெட்களை எடுத்துள்ளார்.தனது கிரிக்கெட் ஓய்வுக்கு பிறகு, அவர் ஹரியானா காவல்துறையில் டிஎஸ்பியாக (DSP) பணியாற்றி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: இந்திய அணிக்கு பின்னடைவு.. காயத்தால் முக்கிய பவுலர் விலகல்.. அவருக்கு பதில் யார்?

மேலும் படிக்க: டி20 உலகக் கோப்பை மட்டுமல்ல.. அதன்பின்னரும் இவர்தான்! CSK வீரருக்கு நிரந்தர ஆப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
CricketMS DhoniJoginder SharmaT20 World Cup

Trending News