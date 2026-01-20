CSK பாணியில் JSK... வாழ்வா சாவா போட்டியில் மிரட்டல் வெற்றி - பிளே ஆப் போனது யார் யார்?

SA20 2025-2026, PR vs JSK Highlights: ஐபிஎல் தொடரை போன்று தென்னாப்பிரிக்காவில் நடத்தப்படும் டி20 லீக்தான் SA20 தொடராகும். தென்னாப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் வாரியம் நடத்தும் இத்தொடர் அந்நாட்டில் பல இளம் வீரர்களையும், புதிய திறமைகளையும் கண்டெடுத்துள்ளது.
விறுவிறுப்புக்கு பஞ்சமில்லாத SA20 தொடர்
2023ஆம் ஆண்டில் இருந்து நடைபெற்று வரும் இத்தொடரின் நான்காவது சீசன் கடந்த டிசம்பர் 26ஆம் தேதி தொடங்கியது. சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப்ஸ், எம்ஐ கேப் டவுன், ஜோபெர்க் சூப்பர் கிங்ஸ், பார்ல் ராயல்ஸ், பிரிட்டோரியா கேப்பிடல்ஸ், டர்பன் சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் என மொத்தம் 6 அணிகள் இதில் பங்கேற்கும். இதில் இருக்கும் அனைத்து அணிகளும் ஐபிஎல் அணிகளின் உரிமையாளர்களுடையது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முதல் இரண்டு சீசன்களில் எய்டன் மார்க்ரம் தலைமையில் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப்ஸ் அணி கோப்பையை வென்றது. கடந்த சீசனில் ரஷித் கான் தலைமையிலான எம்ஐ கேப் டவுன் அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. கடந்த சீசனிலும் சன்ரைசர்ஸ் அணி இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறியது. 2025-26 சீசன் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. குரூப் சுற்றில் ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற 5 அணிகளுடன் தலா 2 முறை மோதும். குரூப் சுற்றின் முடிவில் புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் நான்கு இடங்களை பிடிக்கு் அணிகள் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறும், கடைசி இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் வெளியேறும்.
SA20 2026: ஜேஎஸ்கே அணிக்கு வாழ்வா? சாவா? போட்டி
அந்த வகையில், 2025-26 SA20 சீசனின் குரூப் சுற்றின் கடைசி போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. இதில் சன்ரைசர்ஸ், பிரிட்டோரியா கேப்பிடல்ஸ், பார்ல் ராயல்ஸ் அணிகள் ஏற்கெனவே பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுவிட்டன. நேற்று நடந்த கடைசி லீக் போட்டியில் ஜேம்ஸ் வின்ஸ் தலைமையிலான ஜோபெர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும், டேவிட் மில்லர் தலைமையிலான பார்ல் ராயல்ஸ் அணியும் மோதின. இந்த போட்டியில் வென்றால் மட்டுமே ஜோபெர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறும் நிலை இருந்தது. ஒருவேளை தோற்றுவிட்டால், டர்பன் சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி பிளே ஆப் செல்லும் நிலை இருந்தது. ஜேஎஸ்கே அணி இதுவரை மூன்று சீசன்களிலும் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றிருக்கிறது.
SA20 2026: 167 ரன்கள் இலக்கு
எனவே, நேற்றைய போட்டி ஜேஎஸ்கே அணிக்கு வாழ்வா சாவா போட்டியாக இருந்தது. பார்ல் போலண்ட் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், டாஸ் வென்று ஜேஎஸ்கே அணி பேட்டிங் செய்தது. 20 ஓவர்களில் ஜேஎஸ்கே அணி 5 விக்கெட்டை இழந்து 166 ரன்களை குவித்தது. அதிகபட்சமாக ஜேஎஸ்கே அணிக்கு லியூஸ் டு ப்ளூய் 27 பந்துகளில் 55 ரன்களை அடித்தார். அதில் 3 சிக்ஸர், 5 பவுண்டரி அடக்கம். பார்ல் ராயல்ஸ் அணியில் வக்கார் சலாம்கீல் 2 விக்கெட்டை எடுத்திருந்தார்.
SA20 2026: பார்ல் ராயல்ஸ் திடீர் சறுக்கல்
அடுத்து களமிறங்கிய பார்ல் ராயல்ஸ் அணி ஆரம்பக் கட்டத்தில் நிதானமாக ரன்களை அடித்து வந்தது. 11.2 ஓவர்களில் 81 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட் என இருந்த பார்ல் ரயால்ஸ் அணி, 18.1 ஓவரில் 122 ரன்களுக்கு ஆல்அவுட்டானது. அதாவது, 41 பந்துகளில் 39 ரன்களை மட்டும் அடித்து 7 விக்கெட்டை பார்ல் ராயல்ஸ் பறிகொடுத்தது. பார்ல் ராயல்ஸ் அணியில் அதிகபட்சமாக டான் லாரன்ஸ் 29 பந்துகளில் 3 சிக்ஸர், 1 பவுண்டரி உள்பட 45 ரன்களை அடித்திருந்தார்.
SA20 2026 JSK: பிளே ஆப் சென்ற ஜேஎஸ்கே
ஜேஎஸ்கே அணியில் சுப்ராயன் 3 விக்கெட்டையும், நான்ட்ரே பர்க்ர் மற்றும் இம்ரான் தாஹிர் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டையும், அகேல் ஹொசைன் மற்றும் வியான் முல்டர் தலா 1 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தியிருந்தனர். பார்ல் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் டேவிட் மில்லர் போட்டியில் பீல்டிங் செய்யும்போது ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக பேட்டிங் செய்ய வரவில்லை. இதன்மூலம், ஜேஎஸ்கே அணி 44 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று, 4வது முறையாகவும் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றது. ஜேஎஸ்கே அணி வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து டர்பன் சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியும், நடப்பு சாம்பியன் எம்ஐ கேப் டவுன் அணியும் தொடரில் இருந்து வெளியேறின.
SA20 2026: பிளே ஆப் சுற்று அட்டவணை
ஜேஎஸ்கே அணி எலிமினேட்டர் போட்டியில் இதே பார்ல் ராயல்ஸ் அணியை நாளை மறுதினம் (ஜன. 21) சென்சூரியன் நகரில் எதிர்கொள்கிறது. நாளை (ஜன. 22) டர்பன் நகரில் நடைபெறும் முதல் குவாலிபயர் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணியும், பிரிட்டோரியா கேப்பிடல்ஸ் அணியும் மோதுகின்றன. குவாலிபயர் 2 போட்டி வரும் ஜன. 23ஆம் தேதி ஜோகன்னஸ்பெர்க் நகரிலும், இறுதிப்போட்டி வரும் ஜன. 25ஆம் தேதி கேப் டவுன் நகரிலும் நடைபெற இருக்கிறது.
SA20 2026 JSK: கோப்பையை வெல்லுமா ஜேஎஸ்கே?
ஜேஎஸ்கே அணி கேப்டன் பாப் டூ பிளெசிஸ் இன்றியும், நட்சத்திர வீரர் டொனவன் பெரேரா இன்றியும் தற்போது விளையாடி வருகிறது. இருவருமே தற்போது காயத்தால் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். கடந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணி சிரமப்பட்டதை போல் ஜேஎஸ்கே அணியும் வீரர்களின் காயத்தால் கடுமையான போராட்டத்தை சந்தித்து வருகிறது. இதுவரை அனைத்து சீசன்களில் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு சென்றிருந்தாலும், ஒரு இறுதிப்போட்டிக்கு கூட ஜேஎஸ்கே தகுதிபெற்றது கிடையாது. எனவே இந்த முறையாவது ஜேஎஸ்கே அதை முறியடித்து கோப்பையை தட்டித்தூக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
