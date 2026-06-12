/கேன் வில்லியம்சன் திடீர் ஓய்வு... அவரின் இந்த 5 சாதனைகளை யாராலும் உடைக்க முடியாது!

Kane Williamson Retirement : நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரரும், Fab 4 வீரர்களில் ஒருவருமான கேன் வில்லியம்சன் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து உடனடியாக ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். 16 வருடங்களாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடி வந்த கேன் வில்லியம்சன் மூன்று பார்மட்களிலும் சேர்த்து மொத்தம் 378 சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியிருக்கிறார்.
It's a team I love and it's so dear to my heart— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2026
Thank you for pic.twitter.com/u1qBOMEfzy
தற்போது இங்கிலாந்து நாட்டில் நடைபெற்று வரும் டெஸ்ட் தொடரில் இங்கிலாந்து - நியூசிலாந்து அணிகள் மோதி வருகின்றன. இத்தொடரின் முதல் போட்டி புகழ்பெற்ற லார்ட்ஸ் டெஸ்டில் நடைபெற்றது. நியூசிலாந்து அணி தோல்வியடைந்த அந்த போட்டியில் கேன் வில்லியம்சன் விளையாடியிருந்தார். இதுதான் அவரது கடைசி சர்வதேச போட்டியாக அமைந்துவிட்டது. அதில் 0 & 18 ரன்களையே அவர் அடித்திருந்தார். இத்தொடரில் அடுத்து உள்ள இரண்டு போட்டிகளிலும் கூட அவர் விளையாட மாட்டார் என அறிவித்துள்ளார்.