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கேன் வில்லியம்சன் திடீர் ஓய்வு... அவரின் இந்த 5 சாதனைகளை யாராலும் உடைக்க முடியாது!

Kane Williamson Retirement : நியூசிலாந்து அணியின் நட்சத்திர வீரர் கேன் வில்லியம்சன் சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக திடீரென அறிவித்துள்ளார். தற்போது நடைபெற்று வரும் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரிலும் இனி விளையாட மாட்டார் என அறிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 12, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 04:50 PM IST
கேன் வில்லியம்சன் திடீர் ஓய்வு... அவரின் இந்த 5 சாதனைகளை யாராலும் உடைக்க முடியாது!
Image Credit: Image Credits : Kane Williamson | Image Source : X/Blackcaps

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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கேன் வில்லியம்சன் திடீர் ஓய்வு... அவரின் இந்த 5 சாதனைகளை யாராலும் உடைக்க முடியாது!
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