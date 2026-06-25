/சச்சின் போல நீடிப்பாரா? வைபவ் சூர்யவன்ஷி குறித்து கபில் தேவ் முக்கிய கருத்து!

வைபவ் சூர்யவன்சி அயர்லாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் அறுமுகமாக உள்ளார். மிகவும் குறைந்த வயதில் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமாகும் சாதனையை அவர் படைக்க உள்ளார். இதற்கு முன்பாக கிரிக்கெட் கடவுள் என போற்றப்படும் சச்சின் டெண்டுல்கர் 16 வயது சர்வதேச போட்டியில் அறிமுகமானார். தற்போது சூர்யவன்சி இந்த சாதனையை தகர்க்க இருக்கிறார்.
இந்த நிலையில், சச்சின் டெண்டுல்கருடன் வைபவ் சூர்யவன்சியை ஒப்பிட்டு பேசுவது குறித்து முன்னாள் கேப்டன் கபில் தேவ் சில கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார்.
20 வயதுக்கு மேல் ஆனால் தான் தெரியும்
இது தொடர்பாக அவர் பேசுகையில், "வைபவ் அசத்தலான திறமை கொண்டவர் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. 16 வயதில் அவரைப் பார்க்கும்போது சச்சின் டெண்டுல்கரின் ஆரம்பகால நினைவுகள் தான் வருகின்றன. ஆனால், சச்சினைப் போல இவரால் இத்தனை ஆண்டுகள் நிலைத்து நின்று விளையாட முடியுமா என்பது தான் கேள்வி. அவர் கடக்க வேண்டிய தூரம் இன்னும் நிறைய இருக்கிறது. அவருக்கு 20 முதல் 22 வயது ஆகும்போது தான், அவரது உண்மையான திறமையையும் முதிர்ச்சியையும் நம்மால் முழுமையாக மதிப்பிட முடியும்" என்று கபில் தேவ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கடந்த சில மாதங்களாகவே வைபவ் சூர்யவன்ஷி தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகி கொண்டிருக்கிறது. 19 வயதுக்குட்பட்டோர் உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் 175 ரன்கள் குவித்து, இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வெல்ல முக்கிய காரணமாக அமைந்தார். அதேபோல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி, ஒரே சீசனில் 776 ரன்கள் குவித்து 'ஆரஞ்சு தொப்பியை' வென்ற மிக இளம் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார்.
அதோடு ஒரே ஐபிஎல் சீசனில் அதிக சிக்சர்கள் அடித்த கிறிஸ் கெய்லின் அசாத்திய சாதனையையும் வைபவ் முறியடித்தார். மேலும், இலங்கையில் நடந்த முத்தரப்பு 'ஏ' தொடரின் இறுதி ஆட்டத்தில், வெறும் 29 பந்துகளில் 94 ரன்கள் விளாசி எதிரணிகளை அதிரவைத்தார்.
இந்த அசாத்திய திறமையின் விளைவாக, அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இந்திய அணியில் வைபவ் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த நிலையில், நாளை நடக்கவிருக்கும் அயர்லாந்துக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய அணிக்காக முதன்முறையாக களம் இறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சிவம் துபே, அக்சர் படேல், சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், ஹர்ஷித் ராணா, பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், வைபவ் சூரியவன்ஷி, வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவி பிஷ்னாய், ப்ரின்ஸ் யாதவ்