Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /சச்சின் போல நீடிப்பாரா? வைபவ் சூர்யவன்ஷி குறித்து கபில் தேவ் முக்கிய கருத்து!

சச்சின் போல நீடிப்பாரா? வைபவ் சூர்யவன்ஷி குறித்து கபில் தேவ் முக்கிய கருத்து!

வைபவ் சூர்யவன்சி திறமையான வீரர் என்பதில் சந்தேகமில்லை என்றும் ஆனால் வீரர்களை ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு பின்னரே அவர்களின் உண்மை திறமை மதிப்பிட முடியும் என முன்னாள் கேப்டன் கபில் தேவ் தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 25, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:36 PM IST
சச்சின் போல நீடிப்பாரா? வைபவ் சூர்யவன்ஷி குறித்து கபில் தேவ் முக்கிய கருத்து!
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"இது காவல் நிலையமா? தவெக அலுவலகமா?" - இணையத்தில் வைரலாகும் கோவை பேனர் சர்ச்சை!
TVK News2 hrs ago
2
Tamil Nadu weather3 hrs ago
3
Marudamalai Murugan Temple1:41 PM IST
4
Puducherry1:04 PM IST
5
Delhi12:56 PM IST