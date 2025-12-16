English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • 14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே வாங்கிய கார்த்திக் சர்மா! இந்த வீரருக்கு வாய்ப்பு இல்லையா?

14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே வாங்கிய கார்த்திக் சர்மா! இந்த வீரருக்கு வாய்ப்பு இல்லையா?

உத்தர பிரதேசத்தின் பிரசாந்த் வீரை ரூ. 14.20 கோடிக்கு வாங்கிய கையோடு, ராஜஸ்தானை சேர்ந்த 19 வயதே ஆன கார்த்திக் சர்மா என்ற மற்றொரு இளம் வீரரையும் அதே ரூ. 14.20 கோடிக்கு வாங்கி அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 16, 2025, 06:18 PM IST
  • யார் இந்த கார்த்திக் சர்மா?
  • சிஎஸ்கே-வின் புதிய 'இளம் புயல்'!
  • ரூ. 14.20 கோடிக்கு ஏலம் போன பின்னணி என்ன?

14.20 கோடிக்கு சிஎஸ்கே வாங்கிய கார்த்திக் சர்மா! இந்த வீரருக்கு வாய்ப்பு இல்லையா?

ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி எடுத்த முடிவுகள் கிரிக்கெட் உலகையே திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளன. உத்தர பிரதேசத்தின் பிரசாந்த் வீரை ரூ. 14.20 கோடிக்கு வாங்கிய கையோடு, ராஜஸ்தானை சேர்ந்த 19 வயதே ஆன கார்த்திக் சர்மா என்ற மற்றொரு இளம் வீரரையும் அதே ரூ. 14.20 கோடிக்கு வாங்கி அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது. எந்தவொரு சர்வதேசபோட்டியிலும் விளையாடாத இந்த சிறுவனுக்கு இவ்வளவு பெரிய தொகையை சிஎஸ்கே ஏன் செலவிட்டது? என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

மேலும் படிக்க | கேமரூன் கிரீன் 25.20 கோடிக்கு ஏலம் போனாலும் 18 கோடி தான் கிடைக்கும்! ஏன் தெரியுமா?

கார்த்திக் சர்மா கிரிக்கெட் பயணம்

ராஜஸ்தானில் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் 2006ம் ஆண்டு பிறந்தவர் கார்த்திக் சர்மா. சிறு வயதில் தெருவோரங்களில் கிரிக்கெட் விளையாட தொடங்கிய இவரது பயணம், ஒரு உள்ளூர் கிரிக்கெட் அகாடமியில் சேர்ந்த பிறகு சூடுபிடித்தது. அங்கு இவரது இயல்பான பேட்டிங் திறமை, பந்தைக் கணிக்கும் விதம் மற்றும் பயமில்லாத அணுகுமுறை பயிற்சியாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது. படிப்படியாக ராஜஸ்தான் அண்டர்-14, அண்டர்-16 மற்றும் அண்டர்-19 அணிகளில் இடம்பிடித்து தனது முத்திரையை பதித்தார். கார்த்திக் சர்மா, இந்திய ஜாம்பவான்களான மகேந்திர சிங் தோனி மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோரை தனது முன்மாதிரியாக கொண்டுள்ளார். நெருக்கடியான நேரங்களில் தோனியை போல அமைதியாகவும், பேட்டிங்கில் விராட் கோலியை போல ஆக்ரோஷமாகவும் செயல்படுவதே இவரது பாணி.

சிஎஸ்கேவை கவர்ந்த புள்ளிவிவரங்கள்

  • டி20 ஸ்ட்ரைக் ரேட்: இதுவரை 12 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள இவர், 334 ரன்களை குவித்துள்ளார். இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், இவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 164. அதிலும் 28 சிக்சர்களை விளாசியுள்ளார் என்பது இவரது பவர் ஹிட்டிங் திறமைக்குச் சான்று.
  • அறிமுகத்தில் சதம்: 2024-25 ரஞ்சி டிராபி சீசனில் தனது அறிமுக போட்டியிலேயே உத்தரகாண்ட் அணிக்கு எதிராக 113 ரன்கள் அடித்து சதம் கண்டார்.
  • லிஸ்ட் ஏ சாதனை: விஜய் ஹசாரே டிராபி போன்ற லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில், ராஜஸ்தான் அணிக்காக 9 போட்டிகளில் 445 ரன்கள் குவித்து, அணியின் அதிக ரன் ஸ்கோரராகத் திகழ்ந்தார்.
  • விக்கெட் கீப்பிங்: சையது முஷ்டாக் அலி டிராபியில் பேட்டிங் மட்டுமல்லாமல், விக்கெட் கீப்பிங்கிலும் முதிர்ச்சியான செயல்பாட்டை வெளிப்படுத்தினார்.

எதிர்கால திட்டம்

நீரஜ் சோப்ரா போன்ற ஒலிம்பிக் வீரர்களை நிர்வகிக்கும் JSW ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனம், கார்த்திக் சர்மாவை ஏற்கனவே ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இதுவே அவர் ஒரு 'ஸ்பெஷல் டேலண்ட்' என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. தோனிக்கு பிறகு சிஎஸ்கே அணிக்கு ஒரு நீண்ட கால விக்கெட் கீப்பர்-பேட்ஸ்மேன் தேவை. அந்த இடத்தை நிரப்பவே கார்த்திக் சர்மா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். 19 வயதில் மஞ்சள் ஜெர்சியில் நுழையும் கார்த்திக் சர்மா, தோனியின் வழிகாட்டுதலில் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டாராக உருவெடுப்பார் என்று எதிர்பார்க்கலாம்! இவரின் வருகையால் சென்னை அணியில் ஏற்கனவே உள்ள உருவில் படேல் இடம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.

மேலும் படிக்க: CSK இப்பவே பலமா இருக்கு.. இன்னும் இந்த 2 வீரர்களை எடுத்தால் போதும்! கப் கன்ஃபார்ம்

