ஏலத்தில் வாங்கப்பட்ட பாகிஸ்தான் வீரர்.. வரலாற்றை மாற்றிய காவ்யா மாறன்! முழு விவரம்

Kavya Maran Bought Pakistani Player Abrar Ahmed: இங்கிலாந்தில் தி ஹண்டரட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடர் ஐபிஎல், பிக்பஷ் தொடருக்கு அடுத்தபடியாக ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமாக உள்ளது. இந்த சூழலில், இத்தொடரின் ஏலம் லண்டனில் நடைபெற்றது. இந்த ஏபத்தில் தான், சன்ரைசரஸ் ஹைதராபாத் அணியின் உரிமையாளர் காவியா மாறன் பாகிஸ்தான் வீரரை ஏலத்தில் வாங்கி வரலாற்றை மாற்றி எழுதி இருக்கிறார்.
அப்ரார் அகமத்தை ஏலத்தில் வாங்கிய காவ்யா மாறன்
அதாவது தி ஹண்டரட் தொடரில் சன்ரைசரஸ் ஹைதராபாத்தின் துணை அணியான சன்ரைசர்ஸ் லீட்ஸ் அணி பங்கேற்று விளையாடி வருகிறது. இந்த அணியின் உரிமையாளரான காவ்யா மாறன் ஏலத்தில் கலந்து கொண்ட நிலையில், பாகிஸ்தான் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் அப்ரார் அகமத்தை 190000 பவுண்டுக்கு வாங்கி உள்ளார். இந்த தொகை இந்திய மதிப்பில் சுமார் 2.34 கோடி ரூபாய் ஆகும்.
2008க்கு பின்னர் ஐபிஎல்லில் விளையாடாத பாகிஸ்தான் வீரர்கள்
இந்தியா - பாகிஸ்தான் நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட தொடர் மோதலுக்கு பின்னர் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்கள் பிசிசிஐ (இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுபாடு வாரியம்) நடத்தும் ஐபிஎல்லில் விளையாட தடை விதிக்கப்பட்டது. அவர்கள் கடைசியாக 2008ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல்லில் விளையாடினர். அதன்பின்னர் அவர்கள் ஐபிஎல்லில் பங்கேற்பதில்லை.
வரலாற்றை மாற்றி எழுதிய காவ்யா மாறன்
ஐபிஎல்லில் அணிகளை நடத்தி வரும் உரிமையாளர்கள் SAடி20 தொடர் மற்றும் தி ஹண்டரட் தொடரிலும் அணிகளை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த தொடர்களிலும் இதுவரை அணி உரிமையாளர்கள் பாகிஸ்தான் வீரர்களை ஏலத்தில் எடுக்காமல் நிராகரித்து வந்தனர். இந்த நிலையில், அந்த விதியை உடைத்து இந்தியாவை சேர்ந்த காவ்யா மாறன் பாகிஸ்தான் வீரரை ஏலத்தில் எடுத்துள்ளார். இது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பேசும்பொருளாக மாறி இருக்கிறது.
உஸ்மான் தாரிக்கை வாங்கிய பர்மிங்காம் பீனிக்ஸ் அணி
காவ்யா மாறன் அப்ரார் அகமத்தை ஏலத்தில் எடுத்ததை அடுத்து உஸ்மான் தாரிக்கை பர்மிங்காம் பீனிக்ஸ் அணி வாங்கி உள்ளது. அந்த அணி 140000 பவுண்டுக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
