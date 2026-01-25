படுகுஷியில் காவ்யா மாறன்... கிடைத்தது 3 கப் - சோகத்தில் மூழ்கிய CSK வீரர்!

SA20 Final 2026, SEC Champions: தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்த SA20 2026 தொடரை, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணி வென்றது. SA20 தொடரில் 3வது முறையாக சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணி கோப்பையை வென்றுள்ளது.
Introducing your 3-time #BetwaySA20 Cha#WelcomeToIncredible pic.twitter.com/21I9AzKI8J
— Betway SA20 (@SA20_League) January 25, 2026
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ