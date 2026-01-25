English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  படுகுஷியில் காவ்யா மாறன்... கிடைத்தது 3 கப் - சோகத்தில் மூழ்கிய CSK வீரர்!

படுகுஷியில் காவ்யா மாறன்... கிடைத்தது 3 கப் - சோகத்தில் மூழ்கிய CSK வீரர்!

SA20 2026 Final, SEC Champions: தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்த SA20 2026 தொடரை, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணி வென்றது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 25, 2026, 11:09 PM IST

படுகுஷியில் காவ்யா மாறன்... கிடைத்தது 3 கப் - சோகத்தில் மூழ்கிய CSK வீரர்!

SA20 Final 2026, SEC Champions: தென்னாப்பிரிக்காவில் நடந்த SA20 2026 தொடரை, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணி வென்றது. SA20 தொடரில் 3வது முறையாக சன்ரைசர்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கேப் அணி கோப்பையை வென்றுள்ளது.

