ஆன்ட்ரே ரசல் முதல் பத்திரனா வரை! ஒவ்வொரு அணியிலும் யார் யார் நீக்கம்? முழு விவரம் இதோ!

ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்திற்கு முன்னதாக, 10 அணிகளும் தாங்கள் தக்கவைத்த மற்றும் விடுவித்த வீரர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளன. இந்த ஆண்டு பல அதிரடியான டிரேடுகள் மற்றும் முக்கிய வீரர்கள் விடுவிக்கப்பட்டது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே நடந்த மெகா டிரேட் இந்த ஆண்டின் சிறப்பம்சமாக உள்ளது.
ட்ரேட் செய்யப்பட்ட வீரர்கள்
- சஞ்சு சாம்சன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு ட்ரேட் செய்யப்பட்டார்.
- ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு ட்ரேட் செய்யப்பட்டார்.
- முகமது ஷமி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியிலிருந்து லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு மாறினார்.
- அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியிலிருந்து லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு மாறினார்.
- மயங்க் மார்கண்டே கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிலிருந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார்.
- நிதிஷ் ராணா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலிருந்து டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு ட்ரேட் செய்யப்பட்டார்..
- ஃபெரேரா ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார்.
10 அணிகளும் நீக்கம் மற்றும் தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்:
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK)
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ருதுராஜ் கெய்க்வாட், ஆயுஷ் மத்ரே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்எஸ் தோனி, உர்வில் படேல், சஞ்சு சாம்சன், ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ண கோஷ், நூர் அகமது, கலீல் அகமது, அன்ஷுல் காம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நதன்ரேயஸ் சிங், நதன்ரேயஸ் எல்.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ரவீந்திர ஜடேஜா, மதீஷா பத்திரனா, டெவோன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, சாம் குர்ரன், ராகுல் திரிபாதி, தீபக் ஹூடா, விஜய் சங்கர், ஷேக் ரஷீத், ஆண்ட்ரே சித்தார்த், கமலேஷ் நாகர்கோடி
ஏல பட்ஜெட்: ரூ.43.4 கோடி
மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI)
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: சத்யநாராயண ராஜு, கேஎல் ஸ்ரீஜீத், லிசாட் வில்லியம்ஸ், முஜீப் உர் ரஹ்மான், பெவோன் ஜேக்கப்ஸ், ரீஸ் டாப்லி, விக்னேஷ் புதூர், கர்ண் ஷர்மா, அர்ஜுன் டெண்டுல்கர்.
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஹர்திக் பாண்டியா, ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, தீபக் சாஹர், நமன் திர், ராஜ் அங்கத் பாவா, அஷ்வனி குமார், ராபின் மின்ஸ் (WK), ரகு ஷர்மா, ரியான் ரிக்கெல்டன் (WK), கார்பின் போஷ், வில் ஜாக்ஸ், டெல் ஜாக்ஸ், டெல் ஜாக்ஸ், ட்ஹால், ஜிஃப்ஹார் அல்லா
மீதமுள்ள பர்ஸ்: ரூ. 2.75 கோடி
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR)
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல், வெங்கடேஷ் ஐயர், குயின்டன் டி காக், மொயின் அலி, அன்ரிச் நார்ட்ஜே, மயங்க் மார்கண்டே
தக்கவைக்கப்பட்ட பட்டியல்: அஜிங்க்யா ரஹானே, சுனில் நரேன், ரின்கு சிங், ஆங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, மனிஷ் பாண்டே, வருண் சக்ரவர்த்தி, லுவ்னித் சிசோடியா, ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், ராமன்தீப் சிங், அங்குல் ராய், ரோவ்மன் பவல், ஹர்ஷித் ராணா, வைபவ் அரோரா, ஸ்பி சேத்தன் சகரியா
மீதமுள்ள பர்ஸ்: ரூ. 64.30 கோடி
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB)
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஸ்வஸ்திக் சிகாரா, மயங்க் அகர்வால், டிம் சீஃபர்ட், லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், மனோஜ் பந்தேஜ், லுங்கி என்கிடி, பிளஸ்ஸிங் முசரபானி, மோஹித் ரதி
தக்கவைத்த வீரர்கள்: ரஜத் படிதார், விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், பில் சால்ட், ஜிதேஷ் சர்மா, க்ருனால் பாண்டியா, ஸ்வப்னில் சிங், டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், யாஷ் தயாள், புவனேஷ்வர் குமார், நுவான் துஷாரா, ரசிக் சிங், அபிநந்தன் ஷர்மா, அபிநந்தன் ஷர்மா.
பர்ஸ் மிச்சம்: ரூ. 16.40 கோடி
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH)
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: முகமது ஷமி, ஆடம் ஜம்பா, ராகுல் சாஹர், வியான் முல்டர், அபினவ் மனோகர், அதர்வா டைடே, சச்சின் பேபி
தக்கவைத்த வீரர்கள்: பாட் கம்மின்ஸ், டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா, அனிகேத் வர்மா, ஆர். ஸ்மரன், இஷான் கிஷன், ஹென்ரிச் கிளாசென், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷ் துபே, கமிந்து மெண்டிஸ், ஹர்ஷல் படேல், பிரைடன் கார்சே, ஜெய்தேவ் உனத்கட், ஈஷான் மலிங்கா, ஜீஷன் அன்சாரி.
பர்ஸ் மிச்சம்: ரூ. 25.50 கோடி
டெல்லி கேபிடல்ஸ் (DC)
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: Faf du Plessis, Jake Fraser-McGurk, Donovan Ferreria, Sediqullah Atal, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Darshan Nalkande.
தக்கவைத்த வீரர்கள்: அக்சர் படேல், கேஎல் ராகுல், அபிஷேக் போரல், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கருண் நாயர், சமீர் ரிஸ்வி, அசுதோஷ் ஷர்மா, விப்ராஜ் நிகம், மாதவ் திவாரி, திரிபுரானா விஜய், அஜய் மண்டல், குல்தீப் யாதவ், மிட்செல் ஸ்டார்க், டி.நடராஜன், முகேஷ் குமார், துஷ்மந்த சமீரா.
பர்ஸ் மிச்சம்: ரூ. 21.80 கோடி
குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT)
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: மஹிபால் லோம்ரோர், கரீம் ஜனத், தசுன் ஷனகா, ஜெரால்ட் கோட்ஸி மற்றும் குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா, ஷெர்பேன் ரதர்ஃபோர்ட்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஷுப்மன் கில், சாய் சுதர்சன், குமார் குஷாக்ரா, அனுஜ் ராவத், ஜோஸ் பட்லர், நிஷாந்த் சிந்து, வாஷிங்டன் சுந்தர், அர்ஷத் கான், ஷாருக் கான், ராகுல் தெவாடியா, ககிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, இஷாந்த் ஷர்மா, குர்னூர் சிங் பிரார், கே சுதர் கான், சா சுதர் கான், ரஷித் கான், மான், ரஷித் கான், யாதவ்.
பர்ஸ் மிச்சம்: ரூ. 12.90 கோடி
பஞ்சாப் கிங்ஸ் (PBKS)
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: கிளென் மேக்ஸ்வெல், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், ஆரோன் ஹார்டி, குல்தீப் சென்
தக்கவைக்கப்பட்ட பட்டியல்: பிரப்சிம்ரன் சிங், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், ஷஷாங்க் சிங், நேஹல் வதேரா, மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், அஸ்மத்துல்லா ஓமர்சாய், மார்கோ ஜான்சன், ஹர்ப்ரீத் ப்ரார், யுஸ்வேந்திர சாஹல், அர்ஷ்தீப் சிங், முஷீர் கான், பியாலா அவினாஷ், ஹர்னூர் பர்னு, சூர்யான்ஷெல்ட்ச், எம். லாக்கி பெர்குசன், வைஷாக் விஜய்குமார், யாஷ் தாக்கூர், விஷ்ணு வினோத்
பர்ஸ் மிச்சம்: ரூ. 11.50 கோடி
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR)
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: வனிந்து ஹசரங்க, மகேஷ் தீக்ஷனா, சஞ்சு சாம்சன், நிதிஷ் ராணா
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஷுபம் துபே, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, குணால் ரத்தோர், லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், ஷிம்ரோன் ஹெட்மியர், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், துருவ் ஜூரல், ரியான் பராக், யுத்வீர் சிங் சரக், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஆகாஷ் மத்வால், குமார் கார்த்திகேய சிங், துஷார் தேஷ்பாண்டே, ஃபர்கால்ஹாக்வே சர்மா, நந்த்ரே பர்கர், ரவீந்திர ஜடேஜா, சாம் குர்ரன், டொனோவன் ஃபெரீரா
பர்ஸ் மிச்சம்: ரூ. 16.05 கோடி
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG)
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஆர்யன் ஜூயல், டேவிட் மில்லர், யுவராஜ் சௌத்ரி, ராஜ்வர்தன் ஹங்கர்கேகர், ஆகாஷ் தீப், ரவி பிஷ்னோய், ஷமர் ஜோசப், ஷர்துல் தாக்கூர்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: அப்துல் சமத், ஆயுஷ் படோனி, ஐடன் மார்க்ரம், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, ஹிம்மத் சிங், ரிஷப் பந்த் (கேட்ச்), நிக்கோலஸ் பூரன், மிட்செல் மார்ஷ், ஷாபாஸ் அகமது, அர்ஷின் குல்கர்னி, மயங்க் யாதவ், அவேஷ் கான், மொஹ்சின் கான், மணிமாறன் சித்தார்த், டிக்வேத்ஷ் ரா, டிக்வேத்ஷ் ரா, முகமது ஷமி, அர்ஜுன் டெண்டுல்கர்
பர்ஸ் மிச்சம்: ரூ. 22.95 கோடி
