English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • KKRக்கு முதல் வெற்றி.. ராஜஸ்தான் அணி செய்த 2 தவறு! மும்பை இந்தியன்ஸ் ரசிகர்கள் சோகம்

KKRக்கு முதல் வெற்றி.. ராஜஸ்தான் அணி செய்த 2 தவறு! மும்பை இந்தியன்ஸ் ரசிகர்கள் சோகம்

2026 ஐபிஎல் தொடரில் தனது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ரிங்கு சிங் கடைசி வரை நின்று அணியை வெற்றி பெற செய்ததுடன் அவரும் அரைசதம் அடித்து அசத்தினார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 19, 2026, 07:50 PM IST
  • கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி முதல் வெற்றி பெற்றுள்ளது
  • ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 2 பெரிய தவறுகளை செய்து தோல்வியடைந்துள்ளது
  • இதனால் புள்ளிப்பட்டியலில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது, மும்பை அணி கடைசி இடத்திற்கு சென்றுள்ளது

KKRக்கு முதல் வெற்றி.. ராஜஸ்தான் அணி செய்த 2 தவறு! மும்பை இந்தியன்ஸ் ரசிகர்கள் சோகம்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 4 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று இத்தொடரில் தங்களின் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. ரிங்கு சிங் கடைசி வரை நின்று அணியின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தார். 

Add Zee News as a Preferred Source

நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரின் 28 வது போட்டி இன்று (ஏப்ரல் 19) கொல்கத்தா ஈடன் கார்டனில் நடைபெற்றது. இதில் அஜிங்க்யா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் மோதின. டாஸ் வென்ற ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்து முதலில் பேட்டிங் செய்தது. 

சூர்யவன்ஷி - ஜெய்ஸ்வால் நிதானம் 

தொடக்க வீரர்களான வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் யஷ்ஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோர் களமிறங்கினர். அவர் இருவருமே நல்ல தொடக்கத்தை கொடுத்தனர். ஆனால் வழக்கம்போல் அதிரடியாக இல்லாமல் சற்று நிதானமாக விளையாடினர். 81 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில், சூர்யவன்ஷி ஆட்டமிழந்தார். அவர் 28 பந்தில் 46 ரன்கள் எடுத்தார். இதையடுத்து ஜெய்ஸ்வால் 29 பந்துகளில் 39 ரன்கள் எடுத்தபோது அவுட் ஆனார். 

155 ரன்கள் மட்டுமே அடித்த ராஜ்ஸ்தான் ராயல்ஸ் 

பின்னர் களம் வந்த துரூவ் ஜுரேல் 5, ரியான் பராக் 12, ஷிம்ரன் ஹெட்மேயர் 15, டோனோவன் ஃபெரைரா 7, ரவீந்திர ஜடேஜா 9, ஜோஃப்ரா ஆர்சர் 8 என அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். இதனால் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 155 ரன்கள் மட்டுமே அடித்தது. கேகேஆர் அணி சார்பில், கார்திக் தியாகி மற்றும் வருண் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினர். சுனில் நரைன் 2 விக்கெட்களை கைப்பற்றினார். 

டிம் சைபர்ட் & ரஹானே டக் அவுட் 

இதையடுத்து 156 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு தொடக்கமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. டிம் சைபர்ட் மற்றும் அஜிங்க்யா ரஹானே ஆகியோர் டக் அவுட் ஆகி ஏமாற்றம் அளித்தனர். இதன் பின்னர் வந்த ரகுவன்ஷி 10 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். கேமரூன் கிரீன் மற்றும் ரோவ்மன் போவல் ஆகியோர் சிறிது நேரம் களத்தில் நின்று ரன்களை சேர்த்தனர். கிரீன் அதிரடியாக விளையாடி வந்த நிலையில், ரவி பிஷ்னோய் பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். கீப்பர் துரூவ் ஜுரேல் அசத்தலான ஸ்டேம்பிங் செய்தார். 13 பந்துகளில் 27 ரன்கள் சேர்த்து வெளியேறினார். 

கேகேஆர் அணியை காப்பாற்றிய ரிங்கு சிங் 

பின்னர் போவல் 23, ரமன்தீப் சிங் 10 ரன்கள் எடுத்து அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தது. 85 ரன்களுக்கே 6 விக்கெட்களை பறிக்கொடுத்த கேகேஆர் அணி மீண்டும் ஒரு தோல்வியை தழுவ இருக்கிறது என ரசிகர்கள் நினைத்த நிலையில், ரிங்கு சிங் மற்றும் அனுக்குல் ராய் ஆகியோர் சிறப்பாக விளையாடி கொல்கத்தாவிற்கு முதல் வெற்றியை பெற்று கொடுத்தனர். குறிப்பாக ரிங்கு சிங் பொறுமையாக இறுதி வரை களத்தில் நின்று ரன்களை சேர்த்து வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்து சென்றார். அவரும் அரைசதம் அடித்தார். இதன் மூலம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தனது முதல் வெற்றியை பெற்றது. அதேசமயம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு இது இரண்டாவது தோல்வியாக மாறி உள்ளது. 

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி செய்த 2 தவறு 

ஆர்ஆர் அணி கொல்கத்தா அணியை சிறப்பாக கட்டுப்படுத்தி வந்தனர். அதையும் மீறி கேகேஆர் அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதற்கு ராஜ்ஸ்தான் அணி செய்த 2 தவறுகளே காரணம் 

1) ஜடேஜா ஓவரில் ரிங்கு சிங் கேட்ச் கொடுத்தார். அதனை நந்த்ரே பர்கர் தவறவிட்டு பெரிய தவறை செய்தார். இந்த கேட்ச்சை பிடித்திருந்தால் ராஜ்ஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றிருக்கும். 

2) அதேபோல் ஜடேஜா 3 ஓவர்கள் மட்டுமே வீசி உள்ளார். அவருக்கு மீதமுள்ள ஒரு ஓவரை கொடுத்திருக்கலாம். இடது கை பேட்ஸ்மேனாக ரிங்கு சிங் களத்தில் இருந்ததால் அவருக்கு பவுலிங் கொடுக்கவில்லை. இருப்பினும் இன்றைய போட்டியில் இடது கை பேட்ஸ்மேன்களுக்கு எதிராக ஜடேஜா சிறப்பான பந்து வீச்சை வீசி உள்ளார். எனவே அவருக்கு ஒரு ஓவர் கொடுத்திருந்தால் போட்டி RR பக்கம் மாறி இருக்க வாய்ப்புள்ளது. 

கேகேஆர் முதல் வெற்றி - மும்பை இந்தியன்ஸ் 10வது இடம் 

ராஜஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இந்த வெற்றிக்கு பின்னர் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி கடைசி இடத்தில் இருந்து தப்பித்து 9வது இடத்திற்கு சென்றுள்ளது. இதனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 10வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளது அந்த அணியின் ரசிகர்கள் இடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

 

 

 

 

About the Author
KKR vs RRRinku SinghIPL 2026Rajasthan Royals

Trending News