KKR அணியில் இருந்து விலகிய முக்கிய வீரர்.. மாற்று வீரரை அறிவித்த கொல்கத்தா!

Who is the replacement for Harshi Rana: 2026 ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து காயம் காரணமாக பிரபல வீரர் ஹர்ஷித் ராணா விலகிய நிலையில், அவருக்கு பதிலான மாற்று வீரரை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி அறிவித்திருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 26, 2026, 10:33 AM IST
  • 2026 ஐபிஎல் மார்ச் 28ல் தொடங்குகிறது
  • இத்தொடரில் இருந்து ஹர்ஷித் ராணா விலகி உள்ளார்
  • அவருக்கு பதிலான மாற்று வீரரை கேகேஆர் அணி அறிவித்துள்ளது

IPL Latest News: ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் 2026 ஐபிஎல் தொடர் நாளை மறுநாள் (மார்ச் 28) பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் கோலாகலமாக தொடங்குகிறது. இதற்காக நடப்பு சாம்பியனான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெல்லி கேபிடல்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ், குஜராஜ் டைட்டன்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ் ஆகிய 10 அணிகளும் தீவிரமாக பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 

2026 ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகிய ஹர்ஷித் ராணா

இத்தொடரின் முதல் 20 போட்டிகள் மட்டுமே அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மீதமுள்ள போட்டிகளின் அட்டவணை விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில், 2026 ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து சில முக்கிய வீரர்கள் காயம் மற்றும் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக விலகி உள்ளனர். அதில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணாவும் ஒருவர். 

டி20 உலகக் கோப்பையின்போது காயம் 

ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு சமீபத்தில் முடிவடைந்த டி20 உலகக் கோப்பையின் பயிற்சி போட்டியின்போது, காயம் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இருந்து வெளியேறிய ஹர்ஷித் ராணா அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டார். அதன்பின் ஓய்வில் இருந்து இருக்கிறார். இந்த நிலையில்தான் ஹர்ஷித் ராணா கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக 2026 ஐபிஎல்லில் இருந்து விலகுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார். 

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு பின்னடைவு 

இது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே அந்த அணியின் நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டரான அண்ட்ரே ரஸ்ஸல் ஓய்வு அறிவித்து அதிர்ச்சி கொடுத்தார். அவர் அணியில் இல்லாததே கேகேஆர் அணிக்கு பெரும் சரிவாக இருந்தது. தற்போது ஹர்ஷித் ராணா விலகி இருப்பதும் அவர்களுக்கு ஒரு அடியாக விழுந்திருக்கிறது. 

ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு பதில் நவ்தீப் சைனி 

இந்த நிலையில், ஹர்ஷித் ராணாவுக்கான மாற்று வீரரை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி அறிவித்திருக்கிறது. வலது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர் நவ்தீப் சைனி மாற்று வீரராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். நவ்தீப் சைனி இதுவரை 32 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 23 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார். அதேசமயம் சர்வதேச போட்டியில் இந்திய அணிக்காக விளையாடி இருக்கும் அவர், 23 விக்கெட்களை வீழ்த்தி உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஐபிஎல் 2026 தொடருக்கான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி

அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, அனுகுல் ராய், நவ்தீப் சைனி, மனிஷ் பாண்டே, ரமன்தீப் சிங், ரின்கு சிங், ரோவ்மன் பவல், சுனில் நரைன், உம்ரான் மாலிக், வைபவ் அரோரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, கேமரூன் கிரீன், ஃபின் சிங், டி.டி.ஷா பவித்யானா, தீஜாக் ஆலன், மதிஷா பவித்யானா, சோலங்கி, ராகுல் திரிபாதி, டிம் சீஃபர்ட், சர்தக் ரஞ்சன், தக்ஷ் கம்ரா, ரச்சின் ரவீந்திரா, ஆகாஷ் தீப், பிளஸ்ஸிங் முசரபானி.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் போட்டிகள் 

1) மார்ச் 29 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, மும்பை இந்தியன்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி மும்பையில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. 

2) ஏப்ரல் 02 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி கொல்கத்தாவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. 

3) ஏப்ரல் 06 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி கொல்கத்தாவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. 

4) ஏப்ரல் 09 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி கொல்கத்தாவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. 

