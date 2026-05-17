/ KKR vs GT IPL 2026: குஜராத்தை வீழ்த்தி கொல்கத்தா அபார வெற்றி! ஃபின் ஆலன் அதிரடி!

ஐபிஎல் தொடரின் 60வது லீக் போட்டியில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணி 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
2026 ஐபிஎல் தொடரின் 60-வது லீக் ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. கொல்கத்தாவின் புகழ்பெற்ற ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற குஜராத் அணியின் கேப்டன் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார். கொல்கத்தா மைதானத்தின் ஆடுகளம் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதை கணித்து, எதிரணியை ஒரு சுமாரான ஸ்கோருக்குள் சுருட்ட குஜராத் திட்டமிட்டது. ஆனால், கொல்கத்தா பேட்ஸ்மேன்களின் எண்ணம் வேறாக இருந்தது.
பின் ஆலனின் அதிரடிஆட்டம்
கொல்கத்தா அணியின் தொடக்க வீரராக களம் இறங்கிய ஃபின் ஆலன், ஆட்டத்தின் முதல் ஓவரிலிருந்தே குஜராத் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்தார். மைதானத்தின் அனைத்துப் பக்கங்களிலும் சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்ட அவர், வெறும் 35 பந்துகளில் 10 அசாத்திய சிக்ஸர்கள் மற்றும் 4 பவுண்டரிகளுடன் 93 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். இவருக்குப் பின் ஜோடி சேர்ந்த இளம் வீரர் ஆங்ரிஷ் ரகுவன்ஷி மற்றும் கேமரூன் கிரீன் கூட்டணி குஜராத் அணிக்கு மேலும் நெருக்கடி கொடுத்தது.
இந்த ஜோடி 3வது விக்கெட்டுக்கு அதிரடியாக விளையாடி 108* ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தது. இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் ரகுவன்ஷி 82* (44 பந்துகள்) ரன்களும், கிரீன் 52* ரன்களும் எடுக்க, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 247 ரன்கள் என்ற அசுரத்தனமான இலக்கை எட்டியது. குஜராத் பந்துவீச்சாளர்கள் சாய் கிஷோர் உள்ளிட்டோர் ரன்களைக் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் திணறினர்.
குஜராத்தின் போராட்டம்
248 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்குடன் களம் இறங்கிய குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. எனினும், தொடக்க விக்கெட்டுகள் சரிந்த பிறகு கேப்டன் சுப்மன் கில் மற்றும் ஜோஸ் பட்லர் ஜோடி அதிரடி ஆட்டத்தைக் கையில் எடுத்தது. கொல்கத்தாவின் வேகப்பந்து வீச்சை துணிச்சலாக எதிர்கொண்ட சுப்மன் கில் 49 பந்துகளில் 85 ரன்கள் குவித்து அணியை வெற்றிப் பாதைக்குக் கொண்டு செல்லப் போராடினார். அவருக்குப் பக்கபலமாக ஆடிய ஜோஸ் பட்லர் 35 பந்துகளில் 57 ரன்கள் எடுத்தார். இந்த ஜோடி களத்தில் இருந்தவரை குஜராத் அணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருந்தது.
கொல்கத்தாவின் வெற்றி
ஆட்டத்தின் திருப்புமுனையாக அமைந்தது கொல்கத்தா அணியின் அசைக்க முடியாத சுழற்பந்து வீச்சாளர் சுனில் நரைனின் ஓவர்கள் தான். தனது 200-வது ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாடிய சுனில் நரைன், மிகத் துல்லியமாகப் பந்துவீசி செட்டில் ஆன சுப்மன் கில் விக்கெட் உட்பட 2 முக்கிய விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி குஜராத்தின் ரன் வேகத்திற்கு முட்டுக்கட்டை போட்டார். அவர் 4 ஓவர்களில் வெறும் 29 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்தார்.
கடைசி ஓவர்களில் ரன் ரேட் உயர்ந்துகொண்டே சென்றதால், குஜராத் அணியின் லோயர் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன்களால் இலக்கை எட்ட முடியாமல் போனது. 20 ஓவர் முடிவில் குஜராத் அணியால் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 218 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று, நடப்பு தொடருக்கான தனது பிளேஆப் வாய்ப்பை அதிகாரப்பூர்வமாகத் தக்கவைத்துக் கொண்டது.