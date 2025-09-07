English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மீண்டும் இந்திய அணிக்கு திரும்பும் முக்கிய 2 வீர்ர்கள்.. முழு விவரம் இங்கே!

ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான இந்திய ஏ அணியில் கே.எல். ராகுல் மற்றும் முகமது சிராஜ் திரும்புகின்றனர். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 7, 2025, 09:35 PM IST

Trending Photos

சந்திர கிரகணம் 2025! இன்று செய்ய கூடாத முக்கியமான 5 விஷயங்கள்!
camera icon6
lunar eclipse
சந்திர கிரகணம் 2025! இன்று செய்ய கூடாத முக்கியமான 5 விஷயங்கள்!
ரோகித் சர்மாவின் முன்னாள் காதலி.. அவரை விட 12 வயது மூத்தவர்.. இப்படி பண்ணிட்டாரே!
camera icon10
Rohit Sharma
ரோகித் சர்மாவின் முன்னாள் காதலி.. அவரை விட 12 வயது மூத்தவர்.. இப்படி பண்ணிட்டாரே!
அதிரடி காட்டப்போகுது மழை... 8 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை - வானிலை அப்டேட்
camera icon8
Tamil News
அதிரடி காட்டப்போகுது மழை... 8 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை - வானிலை அப்டேட்
சந்திர கிரகணம் 2025: இந்த 3 ராசி பெண்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண மழை கொட்டும்
camera icon6
lunar eclipse
சந்திர கிரகணம் 2025: இந்த 3 ராசி பெண்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண மழை கொட்டும்
மீண்டும் இந்திய அணிக்கு திரும்பும் முக்கிய 2 வீர்ர்கள்.. முழு விவரம் இங்கே!

சுப்மன் கில் தலைமையில் இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் செய்த இந்திய கிரிக்கெட் அணி, ஆண்டர்சன் - டெண்டுல்கர் டெஸ்ட் தொடரில் 5 போட்டிகளில் 2 - 2 என்ற கணக்கில் தொடரை சமன் செய்து திரும்பியது. தொடர் நடுவில் 1-2 என பின்தங்கிய நிலையில், கடைசி 5வது டெஸ்ட்டில் அசத்தலான வெற்றியுடன் இந்தத் திருப்பமான முடிவை பதிவு செய்தது அனைவரிடமும் பெரும் பாராட்டை பெற்றது.

Add Zee News as a Preferred Source

கே.எல் ராகுல், முகமது சிராஜ் திரும்பும் அறிவிப்பு

இந்த தொடரில் கே.எல். ராகுல் சிறப்பான பேட்டிங்குடன் 532 ரன்கள் (2 சதங்கள் உட்பட) குவித்தார். முகமது சிராஜ் பந்துவீச்சில் 23 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி தொடரில் அதிக விக்கெட் எடுத்து பெரும் சாதனை படைத்தார். இந்த இருவரும் தற்போது ஆசியக் கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் இல்லை என்பதால் அவர்கள் அடுத்த எப்போது திரும்புவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு உயர்ந்தது.

இதில், இந்தியா 'ஏ' அணியில் அவர்கள் செப்டம்பர் 23 முதல் நடைபெறும் ஆஸ்திரேலியா 'ஏ' அணிக்கு எதிரான தொடரில் மீண்டும் விளையாட இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொடரில் நான்கு நாள் கொண்ட 2 டெஸ்ட் மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளது. தொடர் செப்டம்பர் 16 முதல் துவக்கமாகிறது.

இந்தியா 'ஏ' அணியின் அமைப்பு

இந்த தொடருக்கான இந்தியா 'ஏ' அணிக்கு ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் கேப்டனாகவும், துருவ் ஜுரேல் துணைக் கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அணியில் சாய் சுதர்சன், நாராயணன் ஜெகதீசன், தேவ்தத் படிக்கல், நிதீஷ் ரெட்டி, பிரசித் கிருஷ்ணா உள்ளிட்ட முன்னணி வீரர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.

இந்திய ஏ அணி: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), அபிமன்யு ஈஸ்வரன், என் ஜெகதீசன் (விக்கெட் கீப்பர்), சாய் சுதர்சன், துருவ் ஜூரல் (துணை கேப்டன் & விக்கெட் கீப்பர்), தேவ்தத் பாடிக்கல், ஹர்ஷ் துபே, ஆயுஷ் படோனி, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, தனுஷ் கோட்டியன், பிரசித் குமார், குர்னூர் ப்ரார், கலீல் அகமது, மானவ் சுதர், யாஷ் தாக்கூர். 

மேலும் படிக்க: ஆசிய கோப்பை 2025: யுஏஇ-க்கு எதிரான போட்டி.. இந்திய அணியின் முக்கிய வீரருக்கு ஓய்வு!

மேலும் படிக்க: சிஎஸ்கேவா - மும்பையா? சஞ்சு சாம்சன் இணையப்போகும் அணி எது? மினி ஏலத்தில் காத்திருக்கும் டிவிஸ்ட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
india a teamKL RahulMohammed SirajIndia A vs Australia ACricket

Trending News