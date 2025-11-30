English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IND vs SA ODI: CSK கேப்டன் ருதுராஜ் பிளேயிங் 11 இருக்காரா? கே.எல். ராகுல் பதில்!

IND vs SA ODI: CSK கேப்டன் ருதுராஜ் பிளேயிங் 11 இருக்காரா? கே.எல். ராகுல் பதில்!

Will Ruturaj Be In India playing 11 Against South Africa: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டிக்கான இந்திய பிளேயிங் 11ல் சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்விளையாடுவாரா என்ற கேள்விக்கு கேஎல் ராகுல் பதிலளித்துள்ளார்.

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 30, 2025, 08:22 AM IST
  • இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா முதல் ஒருநாள் போட்டி
  • ருதுராஜ் கெய்க்வாட் விளையாடுவாரா?
  • கே.எல். ராகுல் பதில்

IND vs SA ODI: CSK கேப்டன் ருதுராஜ் பிளேயிங் 11 இருக்காரா? கே.எல். ராகுல் பதில்!

Will Ruturaj Be In India playing 11 Against South Africa: தென்னாப்பிரிக்கா அணி இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. முதலில் டெஸ்ட் தொடர் நவம்பர் 14ஆம் தேதி தொடங்கி 26ஆம் தேதி முடிவடைந்தது. இதில் இந்திய அணியை 2-0 என்ற கணக்கில் ஒயிட்வாஷ் செய்து அசத்திய தென்னாப்பிரிக்கா அணி அடுத்ததாக 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இந்திய அணியுடன் விளையாட இருக்கிறது. 

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் இன்று முதல் தொடங்குகிறது. முதல் போட்டி ராஞ்சியில் உள்ள ஜே.எஸ்.சி.ஏ சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. அனைத்து போட்டிகளும் மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்க இருக்கிறது. இந்திய அணியின் அனைத்து வடிவ கிரிக்கெட்டுக்கும் கேப்டனாக உயர்ந்து வரும் சுப்மன் கில் இத்தொடரில் இல்லை. டெஸ்ட் தொடரின் முதல் போட்டியின்போது ஏற்பட்ட திடீர் வலியால் வெளியேறி தொடரைவிட்டு விலகிய அவர், தற்போது வரை ஓய்வில் உள்ளார். ஒருநாள் அணியின் துணை கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் காயம் காரணமாக ஓவ்யில் இருப்பதால் இத்தொடரில் பங்கு பெறவில்லை. 

இதன் காரணமாக இந்த ஒருநாள் தொடரின் கேப்டனாக கே.எல். ராகுல் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அணியின் சுப்மன் கில், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இல்லாததால்,. பிளேயிங் 11ல் ரிஷப் பண்ட், ருதுராஜ் ஆகியோர் இடம் பிடிப்பார்களா? இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில், கேப்டன் கே.எல். ராகுல் இத்தகைய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்திருக்கிறார். 

அவர் நேற்று (நவம்பர் 29) செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், ரிஷப் பண்ட்டை பொறுத்தவரைஉயில் அவர் ஒரு பேட்ஸ்மேனாகவே விளையாட போதுமான திறமை கொண்டவர். ஆனால் அவர் விளையாடினால் விக்கெட் கீப்பிங் செய்வார்.  அவர் விளையாடுவாரா என்பதை நாளை பார்ப்போம். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஒரு சிறந்த வீரர். அவருக்கு கிடைத்த வாய்ப்பில் அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்கிறார். அவருக்கு வாய்ப்பளிக்க நாங்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறோம். நான் 6வது இடத்திதான் பேட்டிங் செய்வேன். அங்குதான் நான் விளையாடி வருகிறேன். 

ஒருநாள் தொடருக்கான அணி அறிவிப்பதற்கு முந்தைய நாள் நான் கேப்டனாக அணியை வழிநடத்துவது குறித்து எனக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. நான் இதற்கு முன்பும் இந்திய அணியை வழிநடத்தி இருக்கிறேன். பொறுப்பை நான் எப்போதும் ரசிப்பேன் என தெரிவித்தார். கே.எல். ராகுல் இதுவரை 12 போட்டிகளில் இந்திய அணியை வழிநடத்தி இருக்கிறார். அதில் இந்திய அணியை 8 போட்டிகளில் வெற்றி பெற செய்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஒருநாள் தொடருக்கான இரு அணிகள்

இந்தியா: கே.எல்.ராகுல் (கேப்டன் மற்றும் விக்கெட் கீப்பர்), ரோகித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, திலக் வர்மா, ரிஷப் பந்த் (விக்கெட் கீப்பர்), வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், துருவ் ஜுரேல். 

தென்னாப்பிரிக்கா: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), குயின்டன் டி காக், எய்டன் மார்க்ரம், டோனி டி சோர்ஸி, ரயான் ரிக்கல்டன், டேவிட் பிரேவிஸ், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் (விக்கெட் கீப்பர்), ராசி வான் டெர் டுசென், கைல் வெரைன், வியான் முல்டர், மார்கோ யான்சன், கேசவ் மகாராஜ், ககிசோ ரபாடா, லுங்கி இங்கிடி, ஜெரால்ட் கோட்ஸி.

