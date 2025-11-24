English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர். இந்தியாவை வழிநடத்தும் KL Rahul.. கேப்டனாக அவரது சாதனை என்ன?

தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர். இந்தியாவை வழிநடத்தும் KL Rahul.. கேப்டனாக அவரது சாதனை என்ன?

KL Rahul Captaincy Record: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை வழிநடத்துவதற்கு முன்பாக கேப்டனாக கே.எல். ராகுலின் சதனைகள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 24, 2025, 10:18 AM IST
  • இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர்
  • கே.எல். ராகுல் கேப்டனாக நியமனம்
  • கேப்டனாக அவரது சாதனைகள் என்ன?

Trending Photos

ஒரே ஒரு படத்தில் நடித்து விட்டு..தமிழ் சினிமாவில் இருந்து மாயமான நடிகைகள்!
camera icon7
Tamil Actress
ஒரே ஒரு படத்தில் நடித்து விட்டு..தமிழ் சினிமாவில் இருந்து மாயமான நடிகைகள்!
புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon11
New Ration Card
புதிய ரேஷன் கார்டு : தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
கடன் பிரச்னை தீரும்! துளசி செடியை வழிபடும்போது இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!
camera icon7
vastu tips
கடன் பிரச்னை தீரும்! துளசி செடியை வழிபடும்போது இந்த தவறை பண்ணாதீங்க!
மினி ஏலத்தில் இந்த 5 பௌலர்களுக்கு கோடிகள் குவியும்... CSK டார்கெட் யாரு?
camera icon8
IPL Mini Auction
மினி ஏலத்தில் இந்த 5 பௌலர்களுக்கு கோடிகள் குவியும்... CSK டார்கெட் யாரு?
தென்னாப்பிரிக்கா ஒருநாள் தொடர். இந்தியாவை வழிநடத்தும் KL Rahul.. கேப்டனாக அவரது சாதனை என்ன?

KL Rahul Captaincy Record: தென்னாப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் அணி இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. முதலாவதாக டெஸ்ட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. முதல் டெஸ்ட் போட்டி கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் கடந்த 14ஆம் தேதி தொடங்கி 16ஆம் தேதி முடிவடைந்தது. இப்போட்டியில், தென்னாப்பிரிக்கா அணி 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்து வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா

இந்த சூழலில், தற்போது இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி கவுகாத்தியில் நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 22) தொடங்கி  நடைபெற்று வருகிறது. முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்கா அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 489 ரன்கள் அடித்த நிலையில், இந்திய அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸை விளையாடி வருகிறது. இப்போட்டியை வென்று தொடரை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் தென்னாப்பிரிக்கா அணி விளையாடி வருகிறது. மறுபக்கம் முதல் போட்டியை தோற்ற இந்திய அணி இப்போட்டியில் எப்படியாவது வென்று தொடரை சமன் செய்ய வேண்டும் என்று போராடி வருகிறது. 

கேப்டனான கே.எல். ராகுல் 

இந்த டெஸ்ட் தொடர் முடிவடைந்த பின்னர் இரு அணிகளுக்கும் இடையே 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. இத்தொடர் நவம்பர் 30ஆம் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 06ஆம் தேதி முடிவடைகிறது. இந்த நிலையில், இத்தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ நேற்று (நவம்பர் 23) அறிவித்தது. சுப்மன் கில் மற்றும் ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் காயம் காரணமாக விலகி இருப்பதால், இத்தொடரை வழிநடத்த கே.எல். ராகுல் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல் அணியில் பல்வேறு மாற்றங்களின் அடிப்படையில் ரிஷப் பண்ட், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், திலக் வர்மா ஆகியோர் அணிக்குள் வந்துள்ளனர். ஜஸ்பிரித் பும்ராவுக்கு ஓய்வு அளிக்ககப்பட்டுள்ளது. 

ஒருநாள் போட்டியில் கேப்டனாக கே.எல். ராகுல் சாதனை 

இந்த நிலையில், இந்திய அணியை வழிநடத்த கே.எல். ராகுல் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில், அவரது கேப்டன்சி சாதனைகள் என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம். கே.எல். ராகுல் இதுவரை 12 ஒருநாள் போட்டிகளில் இந்தியாவை வழிநடத்தி உள்ளார். அதில் 8 போட்டிகளில் வென்று 4 போட்டிகளில் தோல்வியை தழுவி உள்ளார். அவரது வெற்றி சதவீதம் 66.66ஆக உள்ளது. 

டெஸ்ட், டி20 மற்றும் ஐபிஎல்லில் கேப்டனாக கே.எல். ராகுல்

கே.எல் ராகுல் இதுவரை 3 டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்திய அணியை வழிநடத்தி 2 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். ஒரு போட்டியில் தோல்வி அடைந்துள்ளார். அதேபோல் டி20ல் 1 போட்டியில் கேப்டனாக செயல்பட்டு அதில் வென்றுள்ளார். ஐபிஎல்லில் பொருத்தவரை அவரது செயல்பாடு சிறந்ததாக இல்லை. அவர் 64 போட்டிகளில் கேப்டனாக செயல்பட்டுள்ளார். அதில் 31 போட்டிகளில் வெற்றியும் தோல்வியையும் பெற்றுள்ளார். 2 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்துள்ளது. இதில் அவரது வெற்றி சதவீதம் 48.43 ஆக உள்ளது. 

ஒருநாள் போட்டிகளில் கே.எல். ராகுல் ரன்கள் 

கே.எல். ராகுல் இதுவரை 88 போட்டிகளில் பங்கேற்று 81 இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்துள்ளார். அதில் அவர் 3092 ரன்கள் அடித்துள்ளார். அதிகபட்சமாக 112 ரன்கள் குவித்திருக்கிறார். மேலும், 18 அரைசதங்கள் மற்றும் 7 சதங்களை விளாசி தன்னை ஒரு நட்சத்திர வீரராகவே நிலைநிறுத்தி வருகிறார். வரும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் இருப்பதாலும், கேப்டனாக கே.எல். ராகுல் நியமிக்கப்பட்டதாலும், நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர் ஒருநாள் அணியில் ரிஷப் பண்ட் சேர்க்கப்பட்டதாலும் ரசிகர்கள் இடையே அதிக எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. 

மேலும் படிக்க: நின்றுபோன ஸ்மிருதி மந்தனாவின் திருமணம்.. தந்தைக்கு நேர்ந்த சோகம்! அதிர்ச்சி

மேலும் படிக்க: பதவி விலகுகிறாரா கவுதம் கம்பீர்? இதை செய்தால் போதும்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
KL RahulKl Rahul Captaincy RecordIndia vs South AfricaCricket

Trending News