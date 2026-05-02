English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
மீண்டும் இந்திய டி20 அணியில் கேஎல் ராகுல்? விமர்சகர்களுக்கும் நேரடி பதிலடி!

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்கிய கே.எல். ராகுல், யாருமே எதிர்பாராத வகையில் 152 ரன்களை குவித்து ருத்ரதாண்டவம் ஆடினார். 

Written by - RK Spark | Last Updated : May 2, 2026, 02:54 PM IST
  • ஐபிஎல் 2026 தொடர்!
  • ஆரஞ்சு தொப்பியை வென்ற கே.எல். ராகுல்!
  • விமர்சகர்களுக்கும் தேர்வாளர்களுக்கும் பதிலடி!

நடப்பு 2026 இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடரில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியின் தொடக்க வீரராக களமிறங்கியுள்ள கே.எல். ராகுல், தன்னுடைய அபாரமான பேட்டிங் ஃபார்ம் மூலம் ஆரஞ்சு தொப்பியை கைப்பற்றியுள்ளார். சமீபகாலமாக அவரது பேட்டிங் ஸ்டிரைக் ரேட் குறித்து எழுந்த கடுமையான விமர்சனங்களுக்கும், இந்திய அணியின் தேர்வாளர்களுக்கும் தனது பேட் மூலமாகவே மிக அழுத்தமான பதிலடியை கொடுத்துள்ளார். இந்த சீசனில் அதிக ரன்கள் குவித்த வீரருக்கான ஆரஞ்சு தொப்பியை கைப்பற்றுவதில் வீரர்களிடையே பலத்த போட்டி நிலவி வருகிறது. கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டங்களின் போது, ஆரஞ்சு தொப்பி ஒரே நாளில் நான்கு முறை வெவ்வேறு வீரர்களின் கைகளுக்கு மாறியது அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது. முதலில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் விராட் கோலி வசம் இருந்த தொப்பி, பின்னர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, அதன்பிறகு சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் அபிஷேக் சர்மா என மாறி மாறி சென்றது.

Add Zee News as a Preferred Source

கே.எல். ராகுல் அதிரடி

இந்த நிலையில்தான், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்கிய கே.எல். ராகுல், யாருமே எதிர்பாராத வகையில் 152 ரன்களை குவித்து ருத்ரதாண்டவம் ஆடினார். இந்த அதிரடி சதத்தின் மூலம் அவரது மொத்த ரன் எண்ணிக்கை 358 ஆக உயர்ந்தது. இதனால், கோலி, வைபவ் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா ஆகியோரை பின்னுக்கு தள்ளி, அதிக ரன்கள் குவித்தவர்கள் பட்டியலில் ராகுல் முதலிடத்தை பிடித்து ஆரஞ்சு தொப்பியை தன் வசமாக்கினார்.

விமர்சகர்களுக்கு பதிலடி!

கடந்த பல மாதங்களாகவே கே.எல். ராகுலின் பேட்டிங் அணுகுமுறை கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி வந்தது. குறிப்பாக, டி20 போட்டிகளில் அவர் மிகவும் நிதானமாக விளையாடுவதாகவும், அவரது ஸ்டிரைக் ரேட் டி20 ஃபார்மெட்டிற்கு ஏற்றதாக இல்லை என்றும் பல முன்னாள் வீரர்களும் கிரிக்கெட் விமர்சகர்களும் கருத்து தெரிவித்து வந்தனர். இது இந்திய அணியில் அவரது இடத்தையும் கேள்விக்குறியாக்கியது. ஆனால், இந்த ஐபிஎல் சீசனில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிக்காக அவர் வெளிப்படுத்தி வரும் ஆட்டம், அந்த விமர்சனங்களை எல்லாம் தவிடுபொடியாக்கியுள்ளது. குறிப்பாக, 8 போட்டிகளில் விளையாடி 358 ரன்களை குவித்துள்ள ராகுல், 185.49 என்ற மிக சிறப்பான ஸ்டிரை ரேட்டை பராமரித்து வருகிறார். இது, இந்த சீசனில் விராட் கோலி (162.50) மற்றும் ஷுப்மன் கில் (148.64) ஆகியோரின் ஸ்டிரைக் ரேட்டை விட அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

தேர்வாளர்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட செய்தி

2026ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள டி20 உலகக்கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் கேஎல் ராகுல் பெயர் இல்லை. அடுத்த டி20 போட்டிக்கான தேசிய அணியிலும் அவர் இருப்பாரா என்பது தெரியாது. இந்த சூழ்நிலையில், ராகுலின் இந்த அதிரடி ஃபார்ம் மற்றும் 185-க்கும் மேலான ஸ்டிரைக் ரேட், தேர்வாளர்களின் கவனத்தை நிச்சயம் ஈர்த்திருக்கும். ஒரு தொடக்க வீரராகவும், விக்கெட் கீப்பராகவும் அணியில் தனது சிறப்பான பங்களிப்பை அளிக்க முடியும் என்பதை ராகுல் இந்த தொடர் முழுவதும் நிரூபித்து வருகிறார். தனது முந்தைய அணிகளான பஞ்சாப் மற்றும் லக்னோவில் கேப்டனாக இருந்தபோது ஏற்பட்ட அழுத்தங்களை எல்லாம் ஓரமாக வைத்துவிட்டு, டெல்லி அணியில் ஒரு சுதந்திரமான பேட்ஸ்மேனாக அவர் விளையாடி வருவது ரசிகர்களுக்கு பெரும் உற்சாகத்தை கொடுத்துள்ளது. இந்த ஃபார்ம் தொடர்ந்தால், அவர் இந்திய அணியில் மீண்டும் நிரந்தர இடம்பிடிப்பதோடு, அடுத்த உலகக்கோப்பைக்கான அணியிலும் முக்கிய பங்காற்றுவார் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
KL RahulTeam IndiaIPLKL rahul StrikeOrange Cap

Trending News