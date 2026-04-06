KKR vs PBKS: கொல்கத்தா - பஞ்சாப் போட்டி ரத்து.. புள்ளிப்பட்டியலில் மாற்றம்! யார் யாருக்கு எந்த இடம்?

KKR vs PBKS Match Called Off: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்த சூழலில், இன்று (ஏப்ரல் 06) இத்தொடரின் 12 வது போட்டி கொல்கத்தாவின் ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு இடையே தொடங்கி நடைபெற்ற நிலையில், போட்டி மழையால் தடைப்பட்டது. இந்த நிலையில், மழை தொடர்ந்து விடாமல் பெய்ததால், போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
டாஸ் வென்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. அதன்படி பேட்டிங் செய்த அந்த அணி தொடக்கமே இரண்டு விக்கெட்களை இழந்து தடுமாறியது. 3.4 ஓவர்களுக்கு 2 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 25 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், மைதானத்தில் மழை பெய்ய தொடங்கியது. இதன் காரணமாக தற்காலிகமாக போட்டி நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், மழை தொடர்ந்து பெய்ததால், போட்டியை ரத்து செய்துவிட்டனர்.
Match 1⃣2⃣ between @KKRiders and @PunjabKingsIPL has been called off due to wet outfield
Both teams get a point each.#TATAIPL | #KhelBindaas | #KKRvPBKS pic.twitter.com/FpRpfljBpo
— IndianPremierLeague (@IPL) April 6, 2026
புள்ளிப்பட்டியலில் மாற்றம்
இப்போட்டியில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு புள்ளியை பெற்ற நிலையில், பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி 4வது இடத்தில் இருந்து முதல் இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது. மறுபக்கம் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி முன்னதாக விளையாடிய இரு போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து 9வது இடத்தில் இருந்த நிலையில், அந்த அணி இப்போட்டியில் 1 புள்ளி பெற்று ஒரு இடம் முன்னேறி 8வது இடத்திற்கு வந்துள்ளது.
டாப் 4 அணிகள்
மேலே குறிப்பிட்டது போல் முதல் இடத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி உள்ளது. அதைதொடர்ந்து ஆர்சிபி, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், டெல்லி கேபிடல்ஸ் ஆகிய அணிகள் தலா 2 புள்ளிகளுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. இந்த மூன்று அணிகளும் தலா 2 போட்டிகளில் விளையாடி இருக்கின்றன.
இதையடுத்து 5வது இடத்தில், 3 போட்டிகள் விளையாடி 1ல் மட்டும் வெற்றி பெற்று 2 புள்ளிகளுடன் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி உள்ளது. 6வது இடத்தில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 2ல் 1 போட்டியில் வெற்றி பெற்று 2 புள்ளுகளுடன் உள்ளது. 7வது இடத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி உள்ளது. இந்த அணி 2 போட்டிகளில் 1ல் வெற்றி பெற்று 2 புள்ளிகளுடன் பெற்றிருக்கிறது. 8வது இடத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி உள்ளது.
கடைசி இரண்டு இடம்
கடைசி இரண்டு இடத்தில் சுப்மன் கில் தலைமையிலான குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் உள்ளன. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 2 போட்டிகளில் விளையாடி இரண்டிலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 3 போட்டிகளில் விளையாடி மூன்றிலும் தோல்வி அடைந்திருக்கிறது.
மேலும் படிக்க: ஐபிஎல்லால் பணக்காரர்கள் ஆகிய 7 வீரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 3 சிஎக்ஸ் வீரர்கள்!
மேலும் படிக்க: கோடிகளால் திணறும் வீரர்கள்... சாதனைக்கு லட்சங்களே போதும் - சர்பராஸ் சொல்லும் பாடம்!
