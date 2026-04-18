வரலாற்றில் இல்லாத சாதனை! கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி செய்யுமா?

ஐபிஎல் 2026 சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், நடப்பு சாம்பியனான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி இதுவரை இல்லாத வகையில் மிக மோசமான தொடக்கத்தை சந்தித்துள்ளது. அஜிங்க்யா ரஹானே தலைமையிலான கேகேஆர் அணி, இந்த சீசனில் இதுவரை விளையாடியுள்ள 5 போட்டிகளில் ஒன்றில்கூட வெற்றி பெறாமல் புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த தொடர் தோல்விகள், ஐபிஎல் வரலாற்றில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி படைத்திருந்த மிக மோசமான சாதனை ஒன்றை கேகேஆர் முறியடிக்குமோ என்ற அச்சத்தை ரசிகர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. மூன்று முறை ஐபிஎல் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற பலம் வாய்ந்த கேகேஆர் அணி, இந்த ஆண்டு இதுவரை ஒரு வெற்றியைக்கூட பதிவு செய்யவில்லை.
சீசனின் முதல் ஆட்டத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை எதிர்கொண்ட கேகேஆர், முதலில் பேட்டிங் செய்து 220 என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது. ஆனால், அதை மும்பை அணி 19.1 ஓவர்களிலேயே அபாரமாக சேஸ் செய்து கேகேஆர் அணியை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. அடுத்ததாக சொந்த மண்ணான ஈடன் கார்டன்ஸில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகளிடம் கேகேஆர் அடுத்தடுத்து வீழ்ந்தது. பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டதால் இரு அணிகளுக்கும் தலா ஒரு புள்ளி வழங்கப்பட்டது. இதுவே இந்த சீசனில் கேகேஆர் பெற்ற ஒரே ஆறுதல் புள்ளியாகும். சமீபத்தில் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற போட்டியில் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவி தனது 4-வது தோல்வியை பதிவு செய்தது கேகேஆர். அடுத்ததாக குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் தோல்வியை சந்தித்துள்ளது.
மும்பை இந்தியன்ஸின் அந்த மோசமான சாதனை என்ன?
ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே ஒரு சீசனின் தொடக்கத்தில் தொடர்ந்து அதிக போட்டிகளில் தோல்வியடைந்த அணி என்ற மோசமான சாதனை மும்பை இந்தியன்ஸ் வசமே உள்ளது. கடந்த 2022ம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசனில் ரோகித் சர்மா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, தனது முதல் 8 போட்டிகளிலும் தொடர்ந்து தோல்வியை தழுவிப் படுமோசமான சாதனையை படைத்திருந்தது. தற்போது 6 போட்டிகளில் விளையாடி 6 தோல்விகள் மற்றும் ஒரு மழையால் ரத்தான போட்டி என வெற்றிப்பயணத்தையே இன்னும் தொடங்காத கேகேஆர், இதே நிலை நீடித்தால் மும்பை இந்தியன்ஸின் அந்த தேவையற்ற சாதனையை முறியடிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
மும்பைக்கு எதிராக தீராத சோகம்
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் சாதனையை முறியடிப்பது ஒருபுறம் இருக்க, மும்பைக்கு எதிராக கேகேஆர் அணியின் முந்தைய புள்ளிவிவரங்களும் மிகவும் கவலையளிப்பதாகவே உள்ளன. ஐபிஎல் வரலாற்றில் இரு அணிகளும் இதுவரை 35 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் மும்பை அணி 24 முறையும், கேகேஆர் வெறும் 11 முறை மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக மும்பையின் சொந்த மண்ணான வான்கடே மைதானத்தில், இரு அணிகளும் மோதிய 12 போட்டிகளில் மும்பை 10 முறை வென்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது; கேகேஆர் வெறும் 2 முறை மட்டுமே வென்றுள்ளது. எந்தவொரு ஐபிஎல் அணியும் மற்றொரு அணிக்கு எதிராக இவ்வளவு மோசமான தோல்வி விகிதத்தை கொண்டிருக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மீண்டு வருமா கேகேஆர்?
பேட்டிங்கில் கேப்டன் ரஹானே, அங்க்ரிஷ் ரகுவன்ஷி, ரிங்கு சிங் ஆகியோர் சிறப்பான பங்களிப்பை அளித்தாலும், அணியின் பந்துவீச்சுத்துறை இந்த சீசனில் மிகவும் பலவீனமாகவே காணப்படுகிறது. முக்கியமான கட்டங்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்த தவறுவதும், ரன்களை வாரி வழங்குவதும் தொடர் தோல்விகளுக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளன. ஒரு சாம்பியன் அணியாக திகழ்ந்த கேகேஆர், இந்த தொடர் சறுக்கல்களிலிருந்து மீண்டு வருமா? அல்லது மும்பை இந்தியன்ஸின் அந்த 8 தொடர் தோல்விகள் என்ற மோசமான வரலாற்றை தனதாக்கி கொள்ளுமா? என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. ஐபிஎல் வரலாற்றில் எந்த அணி தொடர்ந்து அதிக தோல்விகளைச் சந்தித்துள்ளது?
ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே, ஒரு சீசனின் தொடக்கத்தில் தொடர்ந்து அதிக போட்டிகளில் தோல்வியடைந்த மோசமான சாதனை மும்பை இந்தியன்ஸ் வசமே உள்ளது. 2022-ஆம் ஆண்டு ரோகித் சர்மா தலைமையிலான மும்பை அணி, தனது முதல் 8 போட்டிகளிலும் தொடர்ச்சியாகத் தோல்வியைத் தழுவியது.
2. நடப்பு ஐபிஎல் 2026 சீசனில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் நிலை என்ன?
நடப்பு சாம்பியனான அஜிங்க்யா ரஹானே தலைமையிலான கேகேஆர் அணி, இதுவரை விளையாடியுள்ள 5 போட்டிகளில் ஒன்றில்கூட வெற்றி பெறவில்லை (4 தோல்விகள், ஒரு போட்டி மழையால் ரத்து). இதன்மூலம், புள்ளிப்பட்டியலில் அந்த அணி கடைசி இடத்தில் உள்ளது.
3. மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு எதிரான போட்டிகளில் கேகேஆர் அணியின் வெற்றி விகிதம் எப்படி உள்ளது?
ஐபிஎல் வரலாற்றில் இரு அணிகளும் இதுவரை 35 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் மும்பை அணி 24 முறையும், கேகேஆர் வெறும் 11 முறை மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளன. வேறு எந்த அணிக்கு எதிராகவும் கேகேஆர் இவ்வளவு மோசமான தோல்வி விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை.
