English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • அரசியல் செய்யும் கம்பீர்.. இந்திய அணியில் நடப்பது என்ன? முழு விவரம்!

அரசியல் செய்யும் கம்பீர்.. இந்திய அணியில் நடப்பது என்ன? முழு விவரம்!

Why Gambhir choose Ayush Badoni over Washington Sundar: வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதிலாக ஆயுஷ் பதோனியை எடுத்தது பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் செய்யும் அரசியல் நகர்வு என முன்னாள் வீரர் ஸ்ரீகாந்த் கூறி உள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 14, 2026, 12:51 PM IST
  • இந்திய அணி
  • கம்பீரின் அரசியல்
  • முழு விவரம்

Trending Photos

கர்ப்பிணிகளுக்கான டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க!
camera icon7
pregnant
கர்ப்பிணிகளுக்கான டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க!
யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா, மூட்டு வலி பாடாய் படுத்துதா? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்
camera icon10
Uric acid
யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா, மூட்டு வலி பாடாய் படுத்துதா? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்
&#039;திரௌபதி 2&#039; ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்: பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லை!
camera icon6
mohan g
'திரௌபதி 2' ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்: பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லை!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்வு! புதிய அறிவிப்பு வரப்போவது எப்போது?
camera icon13
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்வு! புதிய அறிவிப்பு வரப்போவது எப்போது?
அரசியல் செய்யும் கம்பீர்.. இந்திய அணியில் நடப்பது என்ன? முழு விவரம்!

India vs New Zealand ODI: நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி இந்தியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு நம் நாட்டு அணியுடன் விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையே 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் மற்றும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. ஜனவரி 11ஆம் தேதி முதல் ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்றது. இன்று (ஜனவரி 14) இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி ராஜ்கோட்டில் நடைபெற இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

Rishabh Pant & Washington Sundar Injured: ரிஷப் பண்ட், வாஷிங்டன் சுந்தர் காயம் 

இத்தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பு பயிற்சியின்போதே கே.எல். ராகுலுக்கு பேக்கப் விக்கெட் கீப்பராக அணிக்குள் கொண்டு வந்த ரிஷப் பண்டிற்கு காயம் ஏற்பட்டது. அதனால் அவர் தொடரை விட்டு விலகிய நிலையில், அவரது இடத்தில் துருவ் ஜுரேலை நிர்வாகம் கொண்டு வந்தது. இந்த சூழலில், முதல் போட்டியின்போது ஆல்-ரவுண்ட்ர் வாஷிங்டன் சுந்தர் காயம் அடைந்தார். அவர் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 5 ஓவர்களை மட்டுமே பந்து வீசிய நிலையில், பாதியிலேயே களத்தில் இருந்து வெளியேறினார். அவருக்கு பதிலாக துருவ் ஜுரேல் ஃபீல்டிங் செய்ய வந்தார். 

Team India: இந்திய அணியில் நடப்பது என்ன? 

இந்த நிலையில், வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு ஓய்வு தேவை என்பதால், அவர் விலகிய நிலையில், அவருக்கு மாற்று வீரராக ஆயூஷ் பதோனியை அணிக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறார் பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர். இந்த முடிவு பலரது மத்தியில் பெரும் அதிர்ப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.  இதனால் கெளதம் கம்பீர் கூடுதல் விமர்சனங்களுக்கு ஆளாகி உள்ளார். அக்சர் படேல், ரிங்கு சிங் போன்ற வீரர்கள் இருக்கையில், அனுபவம் இல்லாத ஆயூஷ் பதோனியை எடுத்தது ஏன்? என்று பலரும் சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். 

Krishnamachari Srikanth: முன்னாள் வீரர் ஸ்ரீகாந்த் கருத்து 

இந்த நிலையில், கெளதம் கம்பீர் 2022 மற்றும் 23ல் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் ஆலோசகராக இருந்தார். அவருடைய வழிகாட்டுதலில் அயூஷ் பதோனி விளையாடியதாலேயே தப்போது அவரை இந்திய அணிக்கு அழைத்து வந்திருக்கிறார் என முன்னாள் வீரர் ஸ்ரீகாந்த் விமர்சித்துள்ளார். 

Ayush Badoni: ஆயூஷ் பதோனியின் ரெக்கார்ட் என்ன? 

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், ஆயூஷ் பதோனியின் உள்ளூர் ஆட்டத்தை வைத்துக்கொண்டு இந்திய அணியில் வாய்ப்பளிக்க வாய்ப்பில்லை. அவரது ரெக்கார்ட் என்ன? ஐபிஎல்லில் அவர் செய்தது என்ன? அவர் ஒன்றும் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றி எதிரணியின் வெற்றியை பறிக்கக்கூடியவர் அல்ல. அவரால் 6வது இடத்தில் இறங்கி சிக்சர் அடிக்க முடியுமா? எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. அவரை எப்படி பவுலிங் ஆல்-ரவுண்டர் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள முடியும். 

Gautam Gambhir - Ayush Badoni: ஆயூஷ் பதோனியின் தேர்வு கம்பீரின் அரசியல் 

நீங்கள் வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதிலாக ஒரு ஆல்-ரவுண்டரை எடுக்க விரும்பினால் அக்சர் படேல் இருக்கிறார். அவர் அனைத்து வகை கிரிக்கெட்டிலும் அசத்த கூடியவர். அவரை தேர்ந்தெடுக்காதது அநியாயம். லக்னோ அணிக்கு கம்பீர் ஆலோசகராக இருக்கும்போது ஆயூஷ் பதோனி விளையாடினார். அதுதான் இந்த தேர்வுக்கு காரணமா? என்னால் வேறு எந்த காரணத்தையும் யோசித்து பார்க்கவில்லை என கூறினார். 

மேலும் படிக்க: CSK சஞ்சு சாம்சனை வாங்கியதன் உண்மை காரணம் இதுதான்.. முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க: KKR பிளேயிங் 11ல் இடம் பிடிக்கப்போகும் 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்.. முன்னாள் CSK வீரருக்கு இடம் இருக்கா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
Gautam GambhirTeam IndiaIndia vs New ZealandAyush BadoniWashington Sundar

Trending News