  2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் இருக்கும் சிக்கல்.. கேப்டனால் கவலை - முழு விவரம்!

2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் இருக்கும் சிக்கல்.. கேப்டனால் கவலை - முழு விவரம்!

Suryakumar Yadav Latest News: டி20 உலகக் கோப்பை வரும் பிப்ரவரி மாதம் வர இருக்கும் நிலையில், இந்திய அணியின் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டிங் ஃபார்ம் கவலை அளிக்கிறது என கிருஷ்ணமாசாரி ஸ்ரீகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Jan 1, 2026, 09:32 AM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பை 2026
  • சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டிங் ஃபார்ம் கவலை
  • முழு விவரம்

2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் இருக்கும் சிக்கல்.. கேப்டனால் கவலை - முழு விவரம்!

2026 T20 World Cup: 2026ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய நிலையில், டி20 உலகக் கோப்பைக்கு இன்னும் சரியாக ஒரு மாதமே உள்ளது. இத்தொடரில் பங்கேற்கும் அனைத்து அணிகளும் இதற்க்காக தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் இம்முறை சொத்த மண்ணில் நடப்பதால், மீண்டும் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று அதனை தக்கவைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்குடன் இந்திய அணி இருக்கிறது. ஆனால் ரசிகர்கள் சிலர் அணியின் கவலையே கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் தான் என விமர்சித்து வருகின்றனர். 

Shubman Gill: சுப்மன் கில் நீக்கம்

டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி டிசம்பர் 20ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த அணியில் சுப்மன் கில், ஜிதேஷ் சர்மா, ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோர் தேர்வாகவில்லை. சுப்மன் கில்லின் மோசமான ஃபார்மின் காரணமாகவே அவர் தேர்வாகவில்லை. 2025ஆம் ஆண்டில் அவரது டி20 ரன்களும் குறைவாக உள்ளன. 15 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடிய அவர், வெறும் 291 ரன்களையே எடுத்துள்ளார். ஆனால் இவரை விட குறைவாக ரன்கள் அடித்த சூர்யகுமார் யாதவ் அணியில் நிலைப்பதற்க்கான காரணம் கேப்டன் என்பதனால் மட்டுமே. 

Indian Captain Suryakumar Yadav: கேப்டன் என்பதால் தப்பித்த சூர்யகுமார் யாதவ் 

2024 டி20 உலகக் கோப்பையை இந்திய அணி ரோகித் சர்மா தலைமையில் வென்றது. அத்தொடருடன் அவர் ஓய்வு அறிவித்த நிலையில், சூர்யகுமார் யாதவ் டி20 அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். அப்போதில் இருந்து இந்திய அணி எந்த தொடரையும் இழக்கவில்லை. சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டன்சியில் இந்திய அணி சிறப்பாகவே செயல்பட்டது. ஆனால் டி20 உலகக் கோப்பை போன்ற ஐசிசியின் பெரிய தொடர்களில் இதுபோதாது என்றும் மிடில் ஆர்டரில் இருக்கும் கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் சிறப்பாக விளையாட வேண்டும், அவரது ஃபார்ம் கவலை அளிக்கிறது என்றும் ரசிகர்கள் மற்றும் முன்னாள் வீரர்கள் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். 

Suryakumar Yadav Batting Form: சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டிங்கில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் 

இந்த நிலையில், தான் ஃபார்முக்கு திரும்ப சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டன்ஷிப்பில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், அவர் பேட்டிங்கிலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று முன்னாள் வீரர் ஸ்ரீகாந்த் கூறி உள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டிங்கில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அவர் அதற்கான நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதேபோல் அவரது பேட்டிங் வரிசையை அடிக்கடி மாற்றாமல் ஒரே இடத்தில் களமிறங்கி விளையாட வேண்டும். அவர் 3வது இடத்தில் விளையாட வேண்டும். 

Krishnamachari Srikkanth About Suryakumar Yadav: அவரின் ஃபார்ம் கவலை அளிக்கிறது  

டி20 உலகக் கோப்பை நெருங்கி வருகிறது. இந்த நேரத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் ஃபார்முக்கு திரும்புவது முக்கியமானது. அவரது தற்போதைய ஃபார்ம் மிகவும் கவலை அளிக்கிறது. நாம் மட்டுமல்லாமல் அவரே அவரது ஃபார்ம்மை நினைத்து கவலைபடும் அளவிற்கு உள்ளது. எனவே அவர் பேட்டிங்கில் கவனம் செலுத்தி ஃபார்முக்கு திரும்ப வேண்டும் என தெரிவித்தார். 

Suryakumar Yadav 2025 T20 Runs: 2025ல் மோசமான ஃபார்ம்

முன்னாள் வீரர் ஸ்ரீகாந்த் கூறியதுபோல, அவர் மீண்டும் ஃபார்முக்கு திரும்புவது இந்திய அணிக்கு மிகப்பெரிய பலத்தை அளிக்கும். இந்திய அணியின் 360 என அழைக்கப்படும் அவர் எதிரணியின் பந்து வீச்சாளர்களை திணறடிக்கக்கூடியவர். 2025ஆம் ஆண்டில் சூர்யகுமார் யாதவ் 19 இன்னிங்ஸ்களில் விளையாடி உள்ளார். அதில் அவர் வெறும் 240க்கும் குறைவான ரன்களையே எடுத்துள்ளார். இது தொடரும் பட்சத்தில் அது இந்திய அணிக்கு சிக்கலாக முடியும். எனவே உலக கோப்பை வர இருக்கும் நேரத்தில் அவர் ஃபார்முக்கி திரும்புவது அமசியமாகிறது. இந்திய அணிக்கு உலகக் கோப்பைக்கு முன்பு நியூசிலாந்துக்கு எதிராக 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: CSK-வின் பிரச்சனையே இதுதான்.. தோனி, ருதுராஜ் பிளான் என்ன? - முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க: தொடர்ந்து சொதப்பும் CSK-வின் முக்கிய வீரர்.. இப்படி ஆடினா எப்படி? முழு விவரம்!

Suryakumar Yadav T20 World Cup 2026 Krishnamachari Srikkanth Team India

