English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • விரைவில் CSK வீரருக்கு திருமணம்? இந்த நடிகை கூடவா?

விரைவில் CSK வீரருக்கு திருமணம்? இந்த நடிகை கூடவா?

Anirudha Samyuktha Marriage Talk: பிக் பாஸ் மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்த சம்யுக்தாவை சிஎஸ்கே பிரபலம் ஒருவர் திருமணம் செய்ய உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 11, 2025, 12:49 PM IST
  • முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரர் அனிருத்தா ஸ்ரீகாந்த்
  • இவர் முன்னால் இந்திய வீரர் கிருஷ்ணமாசாரி ஸ்ரீகாந்த் மகன்
  • அனிருத்தாவும் நடிகை சம்யுக்தாவும் திருமணம் செய்யப்போவதாக தகவல்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன், செவ்வாய் - இந்த ராசிகளுக்கு இன்று நல்ல நாள்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன், செவ்வாய் - இந்த ராசிகளுக்கு இன்று நல்ல நாள்
தளபதி ஜடேஜாவை தாரைவார்க்கும் CSK... கழட்டிவிட 3 முக்கிய காரணங்கள்!
camera icon8
Ravindra Jadeja
தளபதி ஜடேஜாவை தாரைவார்க்கும் CSK... கழட்டிவிட 3 முக்கிய காரணங்கள்!
உச்ச ராசியில் அதிசார குரு பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு 2026ல் ராஜயோகம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon8
Guru Peyarchi
உச்ச ராசியில் அதிசார குரு பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு 2026ல் ராஜயோகம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
துப்பாக்கி பட வில்லனுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்தது யார் தெரியுமா? ‘இந்த’ நடிகர்தான்!
camera icon7
Abhinay
துப்பாக்கி பட வில்லனுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்தது யார் தெரியுமா? ‘இந்த’ நடிகர்தான்!
விரைவில் CSK வீரருக்கு திருமணம்? இந்த நடிகை கூடவா?

Anirudha Samyuktha Marriage Rumours: நடிகை சம்யுக்தாவை மக்கள் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலம் அறிந்தனர். பிக் பாஸ் சீசன் 4ல் கலந்துக்கொண்டு விளையாடிய சம்யுக்தா அந்த சீசனில் வெற்றியடையவில்லை என்றாலும் மக்களின் மனதில் இடம் பிடித்தார். இதன் பிறகு அவருக்கு சில பட வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. அதேசமயம் தொடர்ந்து பல தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வருகிறார். காபி வித் லவ், துக்ளக் தர்பார், மைடியர் பூதம், வாரிசு உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்தார். 

Add Zee News as a Preferred Source

விளம்பர மாடலாக தனது பயணத்தை தொடங்கிய சம்யுக்தா 2007ஆம் ஆண்டு மிஸ் சென்னை பட்டத்தை வென்றார். இவர் குறும்பட இயக்குனரும் தயாரிப்பாளருமான கார்த்திக் சங்கர் என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்துக்கொண்டார். இருவருக்கும் ஒரு மகனும் பிறந்தார். இந்த சூழலில், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக இருவரும் பிரிந்து தனித்தனியாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில்தான் சம்யுக்தா, பிரபல முன்னாள் கிரிக்கெட் ஸ்ரீகாந்த் மகன் அனிருத்தாவை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்துக்கொள்ள இருக்கிறார் என பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது. 

அனிருதா - சம்யுக்தா திருமண பேச்சு 

அனிருத்தாவுக்கும் ஏற்கனவே திருமணம் ஆகி இருக்கிறது. அவர் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு ஆர்த்தி வெங்கடேஷ் என்பவரை திருமணம் செய்துக்கொண்டார். ஆனால் இருவருக்கும் நினைத்தபடி செட் ஆகாததால், இருவரும் விவாகரத்து செய்தனர். இந்த சூழலில், சமியுக்தாவும் அனிருத்தாவும் இரண்டாவதாக திருமணம் செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன. இந்த பேச்சுக்கு காரணம், அண்மையில் தீபாவளி அன்று இருவரும் சேர்ந்து ஒன்றாக பண்டிகையை கொண்டாடிய போட்டோ வைரலானது. 

மேலும், இருவரும் இருக்கும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அனிருத்தா மற்றும் சம்யுக்தாவுக்கு தங்களது அட்வான்ஸ் வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர். நடிகை சம்யுக்தாவுக்கு ரயான் என்ற மகன் உள்ளார் என்பதும் அனிருத்தா முன்னாள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வீரரும் தற்போது பிரபல கிரிக்கெட் வர்ணனையாளராகவும் இருக்கிறார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஐபிஎல் பயணம் 

அனிருதா ஸ்ரீகாந்த் ஐபிஎல்லில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுக்காக விளையாடினார். 2011 ஆம் ஆண்டு கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக 64 ரன்கள் எடுத்ததே அவரது அதிகபட்ச ஸ்கோராகும். அவர் லீக்கில் மொத்தம் 20 போட்டிகளில் விளையாடி 136 ரன்கள் எடுத்தார்.

மேலும் படிக்க: சிஎஸ்கே - குஜராத் டிரேடிங்.. எற்பட்டுள்ள திருப்பம்.. வாஷிங்டன் சென்னை வராரா?

மேலும் படிக்க: "ரோகித், கோலி சிறப்பாக விளையாடியதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது" - கம்பீர் பேச்சால் சர்ச்சை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Anirudha SamyukthaKrishnamachari SrikkanthBigg BossSamyuktha ShanmuganathanCSK

Trending News