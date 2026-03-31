வருண் சக்கரவர்த்தி கிரிக்கெட் கரியர் காலி .. இனி வாய்ப்பே இல்லை! முழு விவரம்

IPL News: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்கரவர்த்தி தொடர்ந்து சொதப்பி வரும் நிலையில், அவரை முன்னாள் வீரர் கிருஷ்ணமாசாரி ஸ்ரீகாந்த் கடும் விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 31, 2026, 02:05 PM IST

இந்திய அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளராக இருக்கும் வருண் சக்கரவர்த்தி சமீப காலமாக சொதப்பி வருகிறார். அவரது பந்து வீச்சில் பேட்ஸ்மேன்கள் அதிரடி காட்டி வருகின்றனர். சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் வருண் சக்கரவர்த்தி 31 ஓவர்கள் வீசிய நிலையில், 287 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 14 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார். அவரது எகானமி ரேட் 9.25 ஆக இருந்தது. இந்த நிலையில், ஐபிஎல் மூலம் கம்பேக் கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், விளையாடிய முதல் போட்டியிலேயே ரன்களை வாரி வழங்கி மோசமாக செயல்பட்டு இருக்கிறார். 

பவுலிங்கில் சொதப்பிய கேகேஆர் 

2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரின் இரண்டாவது போட்டியில் ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் அஜிங்க்யா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியும் மோதின. இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த கொல்கத்தா அணி 220 ரன்களை குவித்தது. 200 ரன்களுக்கு மேல் குவித்ததால், போட்டி கடைசி வரை சென்றாலும் கொல்கத்தா அணி வென்றுவிடும் என ரசிகர்கள் நினைத்த நிலையில். கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் பந்து வீச்சாளர்கள் மும்பை இந்தியன்ஸ் பேட்ஸ்மேன்களை கட்டுப்படுத்த தவறிவிட்டர். 

ரன்களை வாரி வழங்கிய வருண் சக்கரவர்த்தி 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 19.1 ஓவர்களில் 224 ரன்கள் அடித்து 6 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. மும்பை பேட்டர்கள் கேகேஆர் அணி பந்து வீச்சாளர்கள் வீசிய பந்துகளை நாலாப்பக்கமும் சிதறடித்தனர். குறிப்பாக வருண் சக்கரவர்த்தி 4 ஓவர்கள் வீசி 48 ரன்களை வாரி வழங்கினார். இதுவே தற்போது அவரை விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கி உள்ளது. இந்த நிலையில்தான், முன்னாள் வீரர் கிருஷ்ணமாசாரி ஸ்ரீகாந்த் வருண் சக்காரவர்த்தியை கடுமையாக விமர்சித்து இருக்கிறார். அவரது கிரிக்கெட் கரியரே முடிந்துவிட்டதாக கூறி உள்ளார். 

வருண் சக்கரவர்த்தி கரியர் காலி 

இது தொடர்பாக யூடியூப் சேனலில் பேசிய ஸ்ரீகாந்த், வருண் சக்கரவர்த்தி இன்னும் நிறைய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக அவர் பந்தை லெக் ஸ்பின் செய்து பேட்ஸ்மேன்களுக்கு வெளியே கொண்டு செல்ல கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி இல்லையென்றால் அவர் கடும் சிரமங்களை சந்திப்பார். எப்போது கூக்ளி பந்துகளை மட்டுமே வீசிக்கொண்டிருக்க முடியாது. இனி அது வேலைக்கு ஆகாது. வருண் சக்கரவர்த்திக்கு பவர் ப்ளேவில் பந்தை கொடுத்திருக்க கூடாது. அது மிகப்பெரிய தவறு என கூறி உள்ளார். 

வருணை வெளுத்து வாங்கிய ரோகித் சர்மா 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், வருண் சக்கரவர்த்தி பவர் ப்ளேவில் வீசிய ஒரு ஓவரில் 15 ரன்களை விட்டுக்கொடுத்தார். ரோகித் சர்மா அடித்த அடியில் வருண் சக்கரவர்த்தியின் தன்னம்பிக்கை முற்றிலுமாக உடைந்து போனது. அதன்பிறகு அவர் பந்துகளை வேகமாக வீச தொடங்கினார் என கிருஷ்ணமாசாரி ஸ்ரீகாந்த் கடுமையாக சாடி பேசினர். 

