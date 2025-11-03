இந்திய அணியில் இருந்து குல்தீப் யாதவ் நீக்கம்! பிசிசிஐ சொன்ன காரணம் இதான்!

இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான டி20 தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்திய அணியின் முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளரான குல்தீப் யாதவ், தொடரின் மீதமுள்ள இரண்டு போட்டிகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இந்த அறிவிப்பை நேற்று வெளியிட்டுள்ளது. இது ரசிகர்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், இதன் பின்னணியில் இந்திய அணியின் ஒரு நீண்ட கால திட்டம் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
The Indian team management has requested to release Kuldeep Yadav from the ongoing T20I series to allow him to participate in the India A series against South Africa A at the BCCI COE.
விடுவிப்புக்கான காரணம் என்ன?
குல்தீப் யாதவின் இந்த திடீர் விடுவிப்புக்கு, இந்திய அணி நிர்வாகம் விடுத்த கோரிக்கையே காரணம் என பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது. வரவிருக்கும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முக்கியமான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடருக்கு குல்தீப் யாதவை தயார்படுத்தும் நோக்கில், அவருக்கு சிவப்பு பந்து கிரிக்கெட்டில் போதிய பயிற்சி அளிப்பதற்காக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. டி20 போட்டிகளிலிருந்து அவரை விடுவித்து, டெஸ்ட் போட்டி சூழலுக்கு அவரை தயார்படுத்துவதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இந்தியா ஏ அணியில் இணைப்பு
டி20 அணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட குல்தீப் யாதவ், உடனடியாக இந்தியா ஏ அணியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளார். பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐயின் சிறப்பு பயிற்சி மையத்தில், தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிராக நடைபெறும் இரண்டாவது நான்கு நாட்கள் கொண்ட அதிகாரப்பூர்வமற்ற டெஸ்ட் போட்டியில் அவர் பங்கேற்பார். இந்த போட்டி நவம்பர் 6 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இது தென்னாப்பிரிக்கா டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்னதாக, அவருக்கு சிறந்த சிவப்பு பந்து போட்டி அனுபவத்தை வழங்கும் என அணி நிர்வாகம் கருதுகிறது.
தென்னாப்பிரிக்கா டெஸ்ட் தொடர்
இந்திய அணி அடுத்து தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்து, நவம்பர் 14 ஆம் தேதி முதல் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாட உள்ளது. உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் ஒரு பகுதியாக இந்த தொடர் நடைபெறுவதால், இது இந்திய அணிக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. இந்த சவாலான தொடரில் குல்தீப் யாதவின் பங்களிப்பு முக்கியமாக இருக்கும் என்பதால், இந்த முன் தயாரிப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அணிகளில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள்
குல்தீப் யாதவின் விடுவிப்பை தொடர்ந்து, ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 4வது மற்றும் 5வது டி20 போட்டிகளுக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டனாகவும், ஷுப்மன் கில் துணை கேப்டனாகவும் தொடர்கின்றனர். மற்ற வீரர்களில் பெரிய மாற்றங்கள் ஏதுமில்லை. அதே சமயம், இந்தியா ஏ அணியில் ரிஷப் பந்த் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த அணியில் கே.எல். ராகுல், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா போன்ற சீனியர் வீரர்களுடன் சாய் சுதர்சன், தேவ்தத் படிக்கல் போன்ற இளம் வீரர்களும் குல்தீப் யாதவுடன் இணைந்துள்ளனர். இந்த நடவடிக்கை இந்திய அணியின் எதிர்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு, வீரர்களின் பணிச்சுமையை நிர்வகித்து, அவர்களை முக்கிய தொடர்களுக்கு தயார்படுத்தும் பிசிசிஐயின் சிறப்பான திட்டமிடலை காட்டுகிறது.
