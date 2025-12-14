English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் குல்தீப் யாதவ்.. அவரது சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு - முழு விவரம்!

இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் குல்தீப் யாதவ்.. அவரது சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு - முழு விவரம்!

Kuldeep Yadav Net Worth: இந்திய அணியின் சுழற் பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் இன்று தனது 31வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் நிலையில், அவரது சொத்து மதிப்பு மற்றும் சாதனைகள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 14, 2025, 09:55 AM IST
  • குல்தீப் யாதவ் பிறந்தநாள் இன்று
  • அவரது சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு
  • முழு விவரம்

இன்று பிறந்தநாள் கொண்டாடும் குல்தீப் யாதவ்.. அவரது சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு - முழு விவரம்!

இந்திய அணியின் முக்கிய சுழற் பந்து வீச்சாளராக திகழ்பவர் குல்தீப் யாதவ். இவர் இன்று (டிசம்பர் 14, 2025) தனது 31வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். உத்திர பிரதேச மாநிலம் உன்னாவ் என்ற இடத்தில் பிறந்த இவர், இந்தியாவின் தனித்துவமான ரிஸ்ட் ஸ்பின்னராக இருந்து வருகிறார். 2014ஆம் ஆண்டு ஐசிசி U19 உலகக் கோப்பையில் தனது அசாத்திய ஆட்டத்தின் மூலம் பிரபலமானார். 2017ஆம் ஆண்டு 22 வயதில் இந்திய அணிக்காக அறிமுகமானார். முதலில் டெஸ்ட், அதன் பின்னர் ஒருநாள் போட்டி, அடுத்தாக டி20 என மூன்று ஃபார்மெட்டிலும் ஒரே ஆண்டில் அறிமுகமாகிறார். 

Kuldeep Yadav Records: குல்தீப் யாதவ் சாதனைகள் 

இதுவரை 115 ஒருநாள் போட்டிகள் விளையாடி 186 விக்கெட்களை வீழ்த்தி உள்ளார். டி20ல் 47 போட்டிகளில் விளையாடி 88 விக்கெட்களை கைபற்றி அசத்தி உள்ளார். இந்த ஃபார்மெட்டில் இவரது பவுலிங் சராசரி 14.07ஆக உள்ளது. 2 முறை 5 விக்கெட்களையும் வீழ்த்தி இருக்கிறார். டெஸ்ட் ஃபார்மெட்டில் 14 போட்டிகளில் விளையாடிய இவர் 57 விக்கெட்களை வீழ்த்தி உள்ளார். இதில் 4 முறை 5 விக்கெட்களை கைப்பற்றி பந்து வீச்சு சராசரியை 22.16ஆக வைத்துள்ளார். மேலும், டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணிக்காக அதிக விக்கெட்கள் வீழ்த்திய வீரர்களின் பட்டியலில் 6வது இடத்தில் உள்ளார். இது போன்று இந்திய அணிக்காக பல்வேறு சாதனைகளை படைத்துள்ளார். 

ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தனது 50வது விக்கெட்டை வெறும் 24 போட்டிகளில் எட்டினார். இதன் மூலம் அஜித் அகர்கருக்கு பின்னர் குறைந்த போட்டியில் 50 விக்கெட்களை வீழ்த்திய இரண்டாவது இந்தியர் என்ற பெருமையை பெற்றார். அதேபோல் டி20 கிரிக்கெட்டிலும் 30 போட்டிகளில் 50 விக்கெட்களை வீழ்த்தி வேகமாக 50 விக்கெட்களை வீழ்த்திய இந்தியர் என்ற சாதனையையும் தன்வசம் வைத்திருக்கிறார் குல்தீப் யாதவ். 

Kuldeep Yadav Top 5 Best Spell: குல்தீப் யாதவ்-வின் சிறந்த பந்து வீச்சு 

5/99 vs ஆஸ்திரேலியா, சிட்னி டெஸ்ட் 2019: சிட்னியில் தனது SENA டெஸ்ட் போட்டியிலேயே, குல்தீப் யாதவ் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதல் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார். 

5/72 vs இங்கிலாந்து, தர்மசாலா டெஸ்ட் 2024: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் 5 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இந்திய அணிக்கு வெற்றியை தேடி தந்தார். 

6/25 இங்கிலாந்துக்கு எதிராக, டிரென்ட் பிரிட்ஜ் ஒருநாள் போட்டி 2018: இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் தனது அசாத்திய பந்து வீச்சால் ஆக்ரோஷமான பேட்டிங் வரிசையை தகர்த்தார். அவர் 6 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார். 

5/25 பாகிஸ்தான், கொழும்பு ஆசிய கோப்பை 2023: கொழும்பில் நடந்த சூப்பர் 4 சுற்றில் பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் குல்தீப் யாதவ் 5 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இந்தியாவின் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்கு வகித்தார். 

5/17 vs தென்னாப்பிரிக்கா, ஜோகன்னஸ்பர்க் T20I 2023: குல்தீப் யாதவ் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் 17 ரன்கள் மட்டுமே விட்டுக்கொடுத்து 5 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார். 

Kuldeep Yadav Net Worth: குல்தீப் யாதவ் சொத்து மதிப்பு

நட்சத்திர சுழற் பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ்வின் நிகர மதிப்பு ரூ. 30 முதல் 35 கோடியாக இருக்கும் என தெரிகிறது. பிசிசிஐ-யின் ஒப்பந்தத்தில் குல்தீப் யாதவ் கிரேட் பி இல் உள்ளார். இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ. 3 கோடி வரை சம்பளம் பெறுகிறார். மேலும், ஐபிஎல்லில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியில் இருக்கும் குல்தீப் யாதவ், 13.25 கோடி ரூபாய் சம்பளம் பெறுகிறார். அந்த அணியின் முக்கிய வீரராக திகழும் அவர் 2026 ஐபிஎல்லுக்கு தக்கவைக்கப்பட்டுள்ளார். இது தவிர விளம்பரத்தின் மூலமும் தனது வருமாணத்தை ஈட்டுகிறார்.

