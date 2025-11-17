RR அணியின் புதிய பயிற்சியாளர்! மொத்தமாக மாறும் ராஜஸ்தான்! யார் தெரியுமா?

ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்காக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி, இலங்கை கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் குமார் சங்கக்காராவை மீண்டும் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் மற்றும் கிரிக்கெட் இயக்குனராக நியமித்துள்ளது. கடந்த சீசனில் பேட்டிங் பயிற்சியாளராக இருந்த விக்ரம் ரத்தோர், உதவி பயிற்சியாளராக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளார். இந்த மாற்றங்கள், அணிக்கு ஒரு புதிய தொடக்கத்தை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
புதிய தலைமை, புதிய நம்பிக்கை
2025 ஐபிஎல் சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 9வது இடத்தை பிடித்து மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. இது 2021க்கு பிறகு அணியின் மிக மோசமான செயல்பாடாக அமைந்தது. இந்த ஏமாற்றத்தைத் தொடர்ந்து, அணியின் பயிற்சியாளராக இருந்த ராகுல் டிராவிட் ஆகஸ்ட் மாதம் பதவியில் இருந்து விலகினார். இந்நிலையில், 2021 முதல் 2024 வரை அணியின் பயிற்சியாளராக இருந்து, அணியின் சீரான முன்னேற்றத்திற்கு உதவிய சங்கக்காரா, மீண்டும் அணிக்கு திரும்பியுள்ளார். "குமார் மீண்டும் அணிக்கு திரும்பியதில் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி. அணியுடனான அவரது பரிச்சயம், தலைமை பண்பு மற்றும் ராயல்ஸ் கலாச்சாரத்தை பற்றிய அவரது புரிதல் ஆகியவை அணிக்குத் தொடர்ச்சியையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் தரும்" என்று அணியின் முன்னணி உரிமையாளர் மனோஜ் படாலே தெரிவித்துள்ளார்.
பலப்படுத்தப்பட்ட பயிற்சி குழு
சங்கக்காராவின் தலைமையில் ஒரு வலுவான பயிற்சி குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நியூசிலாந்தின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஷேன் பாண்ட், வேகப்பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக தொடர்கிறார். டிரெவர் பென்னி உதவி பயிற்சியாளராகவும், சித் லஹிரி செயல்திறன் பயிற்சியாளராகவும் மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். "இந்த திறமையான குழுவுடன் மீண்டும் தலைமை பயிற்சியாளராக பணியாற்றுவது எனக்கு கிடைத்த பெருமை. வீரர்களை சிறந்த முறையில் தயார்படுத்துவதிலும், தெளிவு, பின்னடைவிலிருந்து மீள்தல் மற்றும் நோக்கத்துடன் விளையாடும் ஒரு அணியை உருவாக்குவதிலும் நாங்கள் கவனம் செலுத்துவோம்" என்று சங்கக்காரா கூறியுள்ளார்.
அணியில் அதிரடி மாற்றங்கள்
புதிய சீசனுக்காக ராஜஸ்தான் அணியில் பல அதிரடி மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆறு ஆண்டுகளாக அணியின் கேப்டனாக இருந்த சஞ்சு சாம்சன், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு பதிலாக, சென்னை அணியில் இருந்து மூத்த ஆல்-ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் இங்கிலாந்து ஆல்-ரவுண்டர் சாம் கரன் ஆகியோர் ராஜஸ்தான் அணிக்கு வந்துள்ளனர். மேலும், டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியில் இருந்து தென்னாப்பிரிக்க ஆல்-ரவுண்டர் டோனோவன் ஃபெரீராவையும், நிதிஷ் ராணாவுக்கு பதிலாக ராஜஸ்தான் பெற்றுள்ளது.
ஏலத்திற்கான தயாரிப்பு
ஐபிஎல் 2026 ஏலத்திற்கு முன்னதாக, ஆகாஷ் மத்வால், அசோக் ஷர்மா, ஃபசல்ஹக் ஃபரூக்கி, குமார் கார்த்திகேயா, குணால் சிங் ரத்தோர், மஹீஷ் தீக்ஷனா மற்றும் வனிந்து ஹசரங்கா உள்ளிட்ட பல வீரர்கள் அணியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர். தற்போது, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 16.05 கோடி ரூபாய் கையிருப்புடன் ஏலத்திற்குச் செல்கிறது. அணிக்கு இன்னும் ஒரு வெளிநாட்டு வீரர் உட்பட ஒன்பது இடங்களை நிரப்ப வேண்டியுள்ளது. சங்கக்காராவின் புதிய வியூகங்கள் மற்றும் ஜடேஜா, சாம் கரன் போன்ற புதிய வீரர்களின் வருகை, 2026 ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு புதிய உத்வேகத்தை அளிக்கும் என்று ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.
