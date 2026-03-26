நிறம் பார்க்கும் இந்திய வீரர்கள்.. டிரெஸ்ஸிங் ரூமில் அவமானம்! முன்னாள் வீரர் உருக்கம்

Lakshman Sivaramakrishnan Racism Controversy: லட்சுமணன் சிவராமகிருஷ்ணன், இந்திய அணியில் 1983 ஆம் அண்டு முதல் 1987 ஆம் ஆண்டு வரை இருந்துள்ளார்.பந்து வீச்சாளாராக செயல்பட்ட லட்சுமணன், 9 டெஸ்ட் போட்டிகள் மற்றும் 16 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். இதில் அவர் மொத்தமாக 41 விக்கெட்களை வீழ்த்தி இருக்கிறார். பின்னர் இவர் பிசிசிஐ இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் வர்ணனையாளர் குழுவில் இருந்து வந்தார். இந்த சூழலில், கடந்த மார்ச் 20 ஆம் தேதி ஓய்வை அறிவித்தார்.
நிறத்தால் ஒதுக்கும் பிசிசிஐ
அதன் பின்னர், லட்சுமணன் சிவராமகிருஷ்ணன் பேசும்பொருளாக இருக்கிறார். இதற்கு முக்கிய காரணம், அவர் பிசிசிஐ மீது நிறவெறி தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகளை வைத்தார். அவர் தான் கருப்பாக இருப்பதால், டாஸ் மற்றும் பரிசளிப்பு விழாக்களில் வாய்ப்பு கிடைக்கப்படவில்லை என கூறி அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களை கூறினார். இந்த நிலையில், தான் இந்திய அணிக்காக கிரிக்கெட்டில் விளையாடிய
போதே நிறவெறி கொடுமைகள் மற்றும் பல அவமாணங்களை சந்தித்ததாக உருக்கமாக பேசி இருக்கிறார்.
மனமுடைந்த லட்சுமணன் சிவராமகிருஷ்ணன்
1982 - 1983 ஆண்டுகளில் பாகிஸ்தான் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டபோது, லட்சுமணன் சிவராமகிருஷ்ணன் தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடி உள்ளார். அப்போது, அங்கு வந்த ஒரு சக வீரர் ஒருவர், சரியான நிறத்தில் கேக் ஆர்டர் செய்துள்ளீர்கள். கருப்பாக இருக்கும் வீரருக்கு டார்க் சாக்லேட் கேக் என கேலி செய்திருக்கிறார். இதனால் மனமுடைந்த லட்சுமணன் கண்ணீர் விட்டு அழுத்துள்ளார். பின்னர் அவரை சுனில் கவாஸ்கர் சமாதானப்படுத்தி கேக் வெட்ட வைத்துள்ளார்.
இந்திய டிரெஸ்ஸிங் ரூமில் கேலி
அதுமட்டுமல்லாமல், அவரது 14 வயதில் மூத்த இந்திய வீரர் ஒருவர் அவரை ஊழியர் என நினைத்து காலணிகளை சுத்தம் செய்ய கூறி உள்ளார். அதேபோல் இந்திய டிரெஸ்ஸிங் ரூமில் சக வீரர்கள் அவரை கருப்பா என அழைப்பதன் மூலம் உருவ கேலி செய்வார்களாம். ரசிகர்கள் காலியா என அழைத்து உருவக்கேலி செய்வார்களாம்.
ஹோட்டல் உள்ளே அனுமதிக்காத காவலாளி
அதேபோல், மும்பையில் உள்ள பிரபல ஹோட்டல் ஒன்றில், அவரை உள்ளே அனுமதிக்கவில்லையாம். லட்சுமணன் சிவராமகிருஷ்ணனின் தோற்றம் மற்றும் வயதை கண்ட காவலாளி, அவரை ஹோட்டலுக்குள் அனுமதிக்க மறுத்துள்ளார். சுமார் ஒரு மணி நேரம் அவரை உள்ளே அனுமதிக்காமல் இருந்த நிலையில், சக வீரர் ஒருவர் வந்து அவரும் வீரர்தான் என கூறிய பின்னர் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அதன்பின், ஹோட்டலின் வாசலை கடக்கும்போதெல்லாம், தன்னை விரட்டிவிடுவார்களோ என்ற பயத்துடனேயே இருந்ததாக கூறி உள்ளார். இது அவரின் வாழ்க்கையில் மிகவும் கசப்பான நாட்கள் என லட்சுமணன் சிவராமகிருஷ்ணன் உருக்கமாக பேசி உள்ளார். மேலும், லட்சுமணன் சிவராமகிருஷ்ணன் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
