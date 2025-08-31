English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

லலித் மோடியிடம் சொகுசு காரை பரிசாக பெற்ற யுவ்ராஜ் சிங் - வெளியான ரகசியம்

Lalit Modi : 2007 டி20 உலகக்கோப்பை தொடருக்குப் பிறகு யுவராஜ் சிங்கிற்கு போர்ஷே கார் ஒன்றை தான் பரிசாக கொடுத்தாக ஐபிஎல் முன்னாள் சேர்மேன் லலித்மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 31, 2025, 03:12 PM IST
  • லலித்மோடி சொன்ன ரகசியம்
  • யுவ்ராஜ் சிங்கிற்கு சொகுசு கார் பரிசு
  • ஏன் கொடுத்தார் தெரியுமா?

Trending Photos

அமர்க்களம் திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? அஜித்துக்கு ஸ்பெஷலான நாளில்..
camera icon7
Amarkalam
அமர்க்களம் திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? அஜித்துக்கு ஸ்பெஷலான நாளில்..
செப்டம்பரில் சுற்றுலா போக... இந்த 7 கடற்கரைகள் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் - வேற லெவல் அனுபவம் கிடைக்கும்
camera icon8
beach
செப்டம்பரில் சுற்றுலா போக... இந்த 7 கடற்கரைகள் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் - வேற லெவல் அனுபவம் கிடைக்கும்
இன்றைய ராசிபலன்: ஆவணி 14 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றிகரமான நாள்
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: ஆவணி 14 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றிகரமான நாள்
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
லலித் மோடியிடம் சொகுசு காரை பரிசாக பெற்ற யுவ்ராஜ் சிங் - வெளியான ரகசியம்

Lalit Modi : ஐபிஎல் நிதி முறைகேடு புகாரில் சிக்கி வெளிநாட்டில் வசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஐபிஎல் முன்னாள் சேர்மன் லலித் மோடி, அண்மைக்காலமாக இந்திய பிளேயர்கள் குறித்த பல தகவல்களை வெளியிட்டு வருகிறார்.கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஹர்பஜன் சிங் - ஸ்ரீ சாந்த் இடையே நடந்த சண்டை காணொளியின் இன்னொரு பகுதியை வெளியிட்ட அவர், இப்போது யுவராஜ் சிங்கிற்கு போர்ஷே கார் ஒன்றை பரிசாக கொடுத்ததை வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார்.ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மைக்கேல் கிளார்க் உடனான கலந்துரையாடலின்போது லலித் மோடி இந்த தகவலை தெரிவித்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

அந்த பாட்காஸ்டில் லலித் மோடி பேசும்போது, 2007 டி20 உலகக்கோப்பை தொடருக்கு இந்திய அணி செல்வதற்கு முன்பு, பிளேயர்களிடம் தான் பேசியதாக லலித் மோடி கூறியுள்ளார். அந்த டி20 உலகக்கோப்பை தொடரில் ஒரு ஓவரில் சிக்சர்கள் அடித்தாலோ, 6 விக்கெட்டுகள் எடுத்தாலோ போர் ஷே கார் வழங்கப்படும் என்று சவால் விடுத்தாக தெரிவித்துள்ளார் அவர். இந்த சவாலை யுவ்ராஜ் சிங் வென்றதாகவும், அதன்பிறகு தன்னிடம் அவர் ஓடி வந்து என்னுடைய போர் ஷே கார் எங்கே கேட்டதாகவும் லலித் மோடி கூறியுள்ளார்.

"2007 டி20 உலகக் கோப்பைக்கு முன், ஒரு ஓவரில் ஆறு சிக்ஸர்கள் அடித்தாலோ அல்லது ஆறு விக்கெட்டுகளை எடுத்தாலோ போர்ஷே கார் பரிசாக வழங்கப்படும் என்று அனைவரிடமும் நான் சொன்னேன். அந்த சவாலில் யுவ்ராஜ் சிங் வெற்றி பெற்றார். உடனே என்னிடம் ஓடி வந்து போர் ஷே கார் எங்கே என்று யுவ்ராஜ் சிங் என்னிடம் கேட்டார்.நான், அவரிடம் பேட்டை வாங்கிக் கொண்டு போர்ஷே காரை பரிசாக கொடுத்தேன்" என்று லலித் மோடி, 'பியாண்ட்23 போட்காஸ்ட்' நிகழ்ச்சியில் கிளார்க்குடன் பேசும்போது கூறினார்.

2007 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில், யுவராஜ் சிங் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஸ்டூவர்ட் பிராட் வீசிய ஓவரில் ஆறு பந்துகளையும் சிக்ஸருக்கு பறக்கவிட்டு அசத்தினார். அத்துடன் பல உலக சாதனைகளையும் அந்தப் போட்டியில் அவர் படைத்தார். இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால், 2007 ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய அணி வெற்றிபெற யுவராஜ் சிங் முக்கிய பங்கு வகித்தார். இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில், வெறும் 12 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து, டி20 வரலாற்றில் அதிவேகமாக அரைசதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்தார்.

அத்துடன், இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான யுவராஜின் பேட்டிங் சிறப்பாக இருந்ததால் மட்டுமே, இந்திய அணி பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேற முடிந்தது. அப்போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று, முதன்முறையாக நடைபெற்ற டி20 உலகக்கோப்பையை எம்எஸ் தோனி தலைமையில் வென்று அபார சாதனையை படைத்தது.

மேலும் படிக்க | ஐபிஎல்லில் இருந்து ஓய்வு! தோனி குறித்த முக்கிய உண்மை சொன்ன அஸ்வின்!

மேலும் படிக்க | ரோஹித் சர்மாவிற்கு பிசிசிஐ வைத்த செக்! ஆஸ்திரேலியா தொடரில் சந்தேகம் தான்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Yuvraj SinghLalit Modi2007 T20 World CupPorsche Carcricket news tamil

Trending News