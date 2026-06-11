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லியோனல் மெஸ்ஸியின் பாடிகார்டுக்கு இத்தனை கோடி சம்பளமா? யார் இந்த யாசின் செவ்கோ?

Lionel Messi Bodyguard Tamil: மெஸ்ஸி அமெரிக்காவின் இண்டர் மியாமி கிளப்பில் இணைந்தது முதல் அவருடன் இருக்கும் பாடிகார்ட் யாசின் செவ்கோ உலகளவில் கவனம் ஈர்த்துள்ளார். முன்னாள் அமெரிக்க நேவி சீல்ஸ் மற்றும் MMA வீரரான இவருக்கு மெஸ்ஸியைப் பாதுகாக்க ஆண்டுக்கு 3 மில்லியன் டாலர் (சுமார் ₹285 கோடி) சம்பளமாக வழங்கப்படுகிறது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 11, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:22 PM IST
லியோனல் மெஸ்ஸியின் பாடிகார்டுக்கு இத்தனை கோடி சம்பளமா? யார் இந்த யாசின் செவ்கோ?
Image Credit: AI-generated image of Lionel Messi and his bodyguard

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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லியோனல் மெஸ்ஸியின் பாடிகார்டுக்கு இத்தனை கோடி சம்பளமா? யார் இந்த யாசின் செவ்கோ?
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