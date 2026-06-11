/லியோனல் மெஸ்ஸியின் பாடிகார்டுக்கு இத்தனை கோடி சம்பளமா? யார் இந்த யாசின் செவ்கோ?

Lionel Messi Bodyguard Yassine Cheuko Salary: கால்பந்து உலகின் அசைக்க முடியாத சக்ரவர்த்தி GOAT' (Greatest of All Time) என்று அழைக்கப்படும் லியோனல் மெஸ்ஸி (Lionel Messi) மைதானத்திற்குள் நுழைந்தால் எதிரணி வீரர்கள் எப்படி அலறுவார்களோ, அதேபோல் மைதானத்திற்கு வெளியே மெஸ்ஸியை நெருங்க நினைப்பவர்கள் இந்த ஒரு மனிதரைக் கண்டு அஞ்சுகிறார்கள். அவர்தான் மெஸ்ஸியின் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு அதிகாரி (Personal Bodyguard) யாசின் செவ்கோ (Yassine Cheuko). யார் இந்த யாசின் செவ்கோ?, யாசின் செவ்கோவின் சம்பள எவ்வளவு? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
மெஸ்ஸி போன்ற உலகளாவிய சூப்பர் ஸ்டார்கள் பொது இடங்களுக்கு வரும்போது, ரசிகர்களின் கூட்டம் அலைமோதும். சில நேரங்களில் இந்த ஆர்வம் எல்லையை மீறி வீரர்களின் பாதுகாப்பிற்கே அச்சுறுத்தலாக மாறிவிடுகிறது.
மெஸ்ஸி அமெரிக்காவின் 'இண்டர் மியாமி' (Inter Miami) கிளப்பில் இணைந்ததில் இருந்து, யாசின் செவ்கோ உலகளவில் பிரபலமடைந்தார். இவர் சாதாரண ஒரு பாடிகார்ட் அல்ல. அதையும் தாண்டிய சில சிறப்பம்சங்கள் இவருக்கு உண்டு.
அமெரிக்க நேவி சீல்ஸ் (US Navy Seals): யாசின் செவ்கோ முன்னாள் அமெரிக்க கடற்படை வீரர் ஆவார். ஈராக் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் போர்களில் பங்கேற்ற அனுபவம் இவருக்கு உண்டு.
MMA வீரர்: இவர் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் (MMA - Mixed Martial Arts), பாக்ஸிங் மற்றும் கிக் பாக்ஸிங் போன்ற தற்காப்புக் கலைகளில் கடுமையான பயிற்சி பெற்றவர்.
கூர்மையான கவனிப்பு: மெஸ்ஸி மைதானத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருக்கும்போது, யாசின் தொடுவானக் கோடு (Touchline) அருகே நின்றுகொண்டு, ரசிகர்கள் யாராவது மைதானத்திற்குள் குதிக்கிறார்களா என்பதை கண்காணித்துக் கொண்டே இருப்பார்.
உலகிலேயே அதிக சம்பளம் வாங்கும் பாடிகார்டுகளில் யாசின் செவ்கோவும் ஒருவர். 'beinsports.com' அறிக்கையின்படி, இவருக்கு வழங்கப்படும் ஊதிய விவரம் இதோ.
|
விவரம்
|
அமெரிக்க டாலரில் ($)
|
இந்திய ரூபாயில் (தோராயமாக)
|ஆண்டு சம்பளம்
|3 மில்லியன் டாலர்
|₹285 கோடி
|
ஆண்டு போனஸ் (சிறப்பு ஊதியம்)
|5 லட்சம் டாலர்
|₹4.75 கோடி
லியோனல் மெஸ்ஸி கடந்த 23 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகக் கால்பந்து உலகின் உச்ச நட்சத்திரமாக வாழ்ந்து வருகிறார். அவரது கிளப் பயணத்தின் விவரம்.
2022-ல் அர்ஜென்டினா அணிக்கு உலகக் கோப்பையைப் பெற்றுத் தந்த மெஸ்ஸியின் புகழ் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்வதால், யாசின் செவ்கோ போன்ற தேர்ந்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் தேவையும் அவருக்கு அவசியமாகியுள்ளது. மெஸ்ஸியைத் தொட நினைக்கும் ரசிகர்களுக்கு யாசின் செவ்கோ ஒரு அசைக்க முடியாத சுவராக விளங்குகிறார் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.