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உலகக்கோப்பை கால்பந்து : மெஸ்ஸி படைத்த புதிய வரலாறு! 200வது போட்டியில் உலக சாதனை

Lionel Messi New Record : உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் கோல் அடித்து புதிய வரலாறு படைத்துள்ளார் லியோனல் மெஸ்ஸி. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 17, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:39 AM IST
உலகக்கோப்பை கால்பந்து : மெஸ்ஸி படைத்த புதிய வரலாறு! 200வது போட்டியில் உலக சாதனை
Image Credit: Lionel Messi

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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