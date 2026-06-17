/உலகக்கோப்பை கால்பந்து : மெஸ்ஸி படைத்த புதிய வரலாறு! 200வது போட்டியில் உலக சாதனை

Lionel Messi New Record :உலகமே ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த 2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து திருவிழா கன்சாஸ் நகரில் பிரம்மாண்டமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இதில் அல்ஜீரியாவுக்கு எதிரான அர்ஜென்டினாவின் தொடக்க ஆட்டத்தில், நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி தனது 200வது சர்வதேச போட்டியில் களம் கண்டு, உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் தனது முதல் ஹாட்ரிக் கோலை அடித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
உலகக்கோப்பைக்கு முன்னதாக இன்டர் மியாமி அணிக்காக விளையாடியபோது மெஸ்ஸிக்கு ஏற்பட்ட சிறிய தொடை நரம்பு (Hamstring) காயம், அவர் விளையாடுவாரா என்ற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தது. ஆனால், கடந்த வாரம் ஐஸ்லாந்துக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தில் 20 நிமிடங்கள் விளையாடி பெனால்டி கோல் அடித்த மெஸ்ஸி, நேற்று கன்சாஸ் சிட்டி மைதானத்தில் அர்ஜென்டினாவின் நீல மற்றும் வெள்ளை நிற உடையில் மின்னல் வேகத்தில் சுழன்று ஆடி ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தினார்.
அல்ஜீரியாவுக்கு எதிராக அடித்த இந்த 3 அதிரடி கோல்களின் மூலம், உலகக்கோப்பை தொடர்களில் அதிக கோல்கள் (16 கோல்கள்) அடித்த ஜெர்மனியின் மிரோஸ்லாவ் குளோஸின் (Miroslav Klose) வரலாற்றுச் சாதனையை லியோனல் மெஸ்ஸி சமன் செய்துள்ளார்.
இதன் மூலம் பிரேசிலின் ரொனால்டோ (15 கோல்கள்), ஜெர்மனியின் ஜெர்ட் முல்லர் (14 கோல்கள்) மற்றும் பிரான்ஸின் கைலியன் எம்பாப்பே (14 கோல்கள்) ஆகியோரை மெஸ்ஸி பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளார். குறிப்பாக, செனகல் அணிக்கு எதிராக பிரான்ஸ் 3-1 என வென்ற சில மணி நேரங்களுக்கு முன்புதான் எம்பாப்பே 14-வது கோலை எட்டியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மிரோஸ்லாவ் குளோஸ் (ஜெர்மனி) - 16
லியோனல் மெஸ்ஸி (அர்ஜென்டினா) - 16
ரொனால்டோ (பிரேசில்) - 15
ஜெர்ட் முல்லர் (ஜெர்மனி) - 14
கைலியன் எம்பாப்பே (பிரான்ஸ்) - 14
அடுத்த வாரம் தனது 39வது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடவிருக்கும் மெஸ்ஸி, 20 வருடங்களுக்கு முன்பு செர்பியா மற்றும் மாண்டினீக்ரோ அணிக்கு எதிராக உலகக்கோப்பையில் அறிமுகமான இதே நாளில் இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார். இதன் மூலம் 5 வெவ்வேறு உலகக்கோப்பை தொடர்களில் கோல் அடித்த உலகின் இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையை மெஸ்ஸி பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன்பு போர்ச்சுகலின் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ 2022ல் இந்த சாதனையை முதலில் எட்டினார். ரொனால்டோ இன்று காங்கோ குடியரசுக்கு எதிரான போட்டியில் தனது 6வது உலகக்கோப்பை தொடரில் விளையாட உள்ளார்.
போட்டியின் 7வது நிமிடத்தில் மெஸ்ஸி அடித்த முதல் கோல் ஆஃப்சைடு என மறுக்கப்பட்டது. எனினும், 17வது நிமிடத்தில் ரோட்ரிகோ டி பாலிடமிருந்து பெற்ற பந்தை, மெஸ்ஸி லாவகமாகச் சுழன்று பாக்ஸிற்கு வெளியிலிருந்து தனது இடது காலால் உதைத்து, அல்ஜீரியாவின் லூகா ஜிடேனைத் தாண்டி டாப் கார்னருக்குள் புகுத்தினார்.
இந்த கோலின் மூலம் உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் பாக்ஸிற்கு வெளியிலிருந்து 5 கோல்களை அடித்த பிரேசிலின் ரிவெலினோவின் (Rivellino - 1966) சாதனையை மெஸ்ஸி சமன் செய்துள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து 60 மற்றும் 76வது நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்து தனது ஹேட்ரிக்கை நிறைவு செய்தார்.
சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் 200 போட்டிகளை எட்டிய மூன்றாவது வீரர் என்ற பெருமையை மெஸ்ஸி பெற்றுள்ளார். இவருக்கு முன்னதாக கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ (229 போட்டிகள்) மற்றும் குவைத்தின் பாதர் அல்-முதாவா (202 போட்டிகள்) மட்டுமே இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளனர். போட்டியின் 79வது நிமிடத்தில் மெஸ்ஸிக்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டு சப்ஸ்டிடியூட் செய்யப்பட்டபோது, கன்சாஸ் மைதானமே எழுந்து நின்று மெஸ்ஸிக்குக் கைதட்டித் தங்களது மரியாதையைச் செலுத்தியது கண்கொள்ளா காட்சியாக அமைந்தது.